Многие сейчас планируют шоппинг во Флоренции. Это знаменитый город 🏙️ искусств и не только... так как с 13 века город известен как самый богатый и торговый город Европы. Флорентийцы умеют делать хорошие товары и также хорошие скидки на эти товары!

Именно сейчас (август) это время, когда можно купить отличные товары с 50-70 % скидкой, следующий период будет в январе.

Экскурсия будет проходить по центру Флоренции, я расскажу и покажу вам самые модные места Флоренции. И также мы зайдем на старинные рынки Флоренции где вы сможете приобрести самые разные товары из Италии.

До встречи, мой дорогой турист во Флоренции.