Многие сейчас планируют шоппинг во Флоренции. Это знаменитый город 🏙️ искусств и не только... так как с 13 века город известен как самый богатый и торговый город Европы. Флорентийцы умеют делать хорошие товары и также хорошие скидки на эти товары!
Именно сейчас (август) это время, когда можно купить отличные товары с 50-70 % скидкой, следующий период будет в январе.
Экскурсия будет проходить по центру Флоренции, я расскажу и покажу вам самые модные места Флоренции. И также мы зайдем на старинные рынки Флоренции где вы сможете приобрести самые разные товары из Италии.
До встречи, мой дорогой турист во Флоренции.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Обед (его можно организовать в середине экскурсии)
Начало
🚩 Площадь базилики Санта Мария Новелла
Место завершения
🏁 На ваше усмотрение
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.