Побывать во Флоренции — значит прикоснуться к миру прекрасного, к миру высокого искусства и культуры

Именно здесь можно увидеть многие всемирно известные достопримечательности 🏛️, ради которых сюда приезжают туристы из разных уголков земли.

Во время нашей экскурсии: