  1. Италия
  2. Флоренция
  3. Экскурсии

Обзорная экскурсия «Восхитительная Флоренция»

Мария
Мария – Гид из Флоренции
На этой экскурсии 🧭 вы прогуляетесь 👣 по площади Святой Марии и площади Святого Иоанна.

Осмотрите главный кафедральный собор, пройдете по следам Данте Алигьери и увидите множество других интересных достопримечательностей 🏛️.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €130 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Обзорная экскурсия «Восхитительная Флоренция»
Обзорная экскурсия «Восхитительная Флоренция»

Что вы увидите

  • Площадь Святой Марии
  • Собор Санта-Мария-дель-Фьоре
  • Баптистерий Святого Иоанна Крестителя
  • Соборная площадь
  • Дом и Церковь Данте Алигьери
  • Церковь святых Михаила и Каэтана
  • Площадь Республики
  • Орсанмикеле
  • Площадь Синьории
  • Уффици
  • Понте-Веккьо
  • Палаццо Веккьо
  • Санта-Кроче или Базилика Святого Креста
Побывать во Флоренции — значит прикоснуться к миру прекрасного, к миру высокого искусства и культуры
Именно здесь можно увидеть многие всемирно известные достопримечательности 🏛️, ради которых сюда приезжают туристы из разных уголков земли.

Во время нашей экскурсии:

  • посетим площадь Святой Марии с её красивейшей церковью, принадлежащей религиозному ордену доминиканцев;
  • остановимся на площади Святого Иоанна и полюбуемся Баптистерием с известной позолоченной райской дверью;
  • на площади Дуомо увидим настоящий архитектурный шедевр — главный кафедральный собор посвященный Святой Деве Марии с величественным куполом Филиппа Брунеллески;
  • окунемся в средневековье и пройдемся по следам Данте Алигьери — великого поэта и отца современного итальянского языка;
  • узнаем историю 📖 церкви Святого Михаила Архангела — бывшего зернового склада, а в данный момент красивейшей церкви;
  • прогуляемся по площади Республики, где в древности располагался Римский Форум;
  • полюбуемся площадью Синьории с её музеем под открытым небом и Старинным Дворцом «Палаццо Веккио»;
  • увидим галерею Уффици, хранящую богатейшую в мире коллекцию работ выдающихся мастеров;
  • познакомимся с самым древним и популярным мостом в городе «Понте Веккио»;
  • посетим красивейшую площадь Санта-Кроче и увидим так называемый «флорентийский Пантеон».
  • Во Флоренции удивительно гармонично сочетается богатейшее историческое прошлое, увековеченное в бесчисленных памятниках истории и культуры, и современность.
  • Атмосферу, пропитывающую этот великий итальянский город 🏙️ надо прочувствовать, чтобы влюбиться ❤️ и решить обязательно ещё хотя бы раз сюда вернуться.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 площадь Санта Мария Новелла, 18, Флоренция
Место завершения
🏁 площадь Санта-Кроче, Флоренция
Обзорная экскурсия «Восхитительная Флоренция»
Обзорная экскурсия «Восхитительная Флоренция»
Обзорная экскурсия «Восхитительная Флоренция»
Обзорная экскурсия «Восхитительная Флоренция»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Мария
Мария
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Мария проводит ещё 1 экскурсию

Микеланджело Буонарроти в Галерее искусств Академии
100
2 часа
Микеланджело Буонарроти в Галерее искусств Академии
1 отзыв

Еще несколько необычных экскурсий в Флоренции

Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
20
2 часа
Ориентируемся во Флоренции — обзорная групповая экскурсия
283 отзыва
Флоренция глазами флорентийцев
30
2.5 часа
Флоренция глазами флорентийцев
263 отзыва
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Ежедневная прогулка по Флоренции
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Флоренции
163 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Влюбиться во Флоренцию
140
2.5 часа
Влюбиться во Флоренцию
146 отзывов
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
От 110
4.5 часов
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
138 отзывов
Узнать историю знаменитого вина Кьянти в окружении тосканских холмов и виноградников
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
185
2.5 часа
Прогулка по Флоренции сквозь тысячелетия
136 отзывов
Узнать о главных страницах жизни города на прогулке с историком искусства