Что вы увидите
- Площадь Святой Марии
- Собор Санта-Мария-дель-Фьоре
- Баптистерий Святого Иоанна Крестителя
- Соборная площадь
- Дом и Церковь Данте Алигьери
- Церковь святых Михаила и Каэтана
- Площадь Республики
- Орсанмикеле
- Площадь Синьории
- Уффици
- Понте-Веккьо
- Палаццо Веккьо
- Санта-Кроче или Базилика Святого Креста
Побывать во Флоренции — значит прикоснуться к миру прекрасного, к миру высокого искусства и культуры
Именно здесь можно увидеть многие всемирно известные достопримечательности 🏛️, ради которых сюда приезжают туристы из разных уголков земли.
Во время нашей экскурсии:
- посетим площадь Святой Марии с её красивейшей церковью, принадлежащей религиозному ордену доминиканцев;
- остановимся на площади Святого Иоанна и полюбуемся Баптистерием с известной позолоченной райской дверью;
- на площади Дуомо увидим настоящий архитектурный шедевр — главный кафедральный собор посвященный Святой Деве Марии с величественным куполом Филиппа Брунеллески;
- окунемся в средневековье и пройдемся по следам Данте Алигьери — великого поэта и отца современного итальянского языка;
- узнаем историю 📖 церкви Святого Михаила Архангела — бывшего зернового склада, а в данный момент красивейшей церкви;
- прогуляемся по площади Республики, где в древности располагался Римский Форум;
- полюбуемся площадью Синьории с её музеем под открытым небом и Старинным Дворцом «Палаццо Веккио»;
- увидим галерею Уффици, хранящую богатейшую в мире коллекцию работ выдающихся мастеров;
- познакомимся с самым древним и популярным мостом в городе «Понте Веккио»;
- посетим красивейшую площадь Санта-Кроче и увидим так называемый «флорентийский Пантеон».
- Во Флоренции удивительно гармонично сочетается богатейшее историческое прошлое, увековеченное в бесчисленных памятниках истории и культуры, и современность.
- Атмосферу, пропитывающую этот великий итальянский город 🏙️ надо прочувствовать, чтобы влюбиться ❤️ и решить обязательно ещё хотя бы раз сюда вернуться.
Что входит
- Экскурсионное сопровождение
Начало
🚩 площадь Санта Мария Новелла, 18, Флоренция
Место завершения
🏁 площадь Санта-Кроче, Флоренция
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Мария
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