По ту сторону моста находится совсем другая атмосфера Флоренции Именно здесь находятся знаменитые сады Боболи и Палаццо Питти.

Эта часть города более спокойная, меньше шума, меньше магазинов, меньше суеты... Но также есть на что посмотреть и здесь.

Я буду рассказывать тебе истории 📖 о Флоренции из первых уст, которые я узнала уже от самих флорентийцев

Надеюсь путешествие окажется для тебя интересным и незабываемым.

Флоренция ждет тебя!