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По ту сторону моста

Юлия С.
Юлия С. – Гид из Флоренции
Во время экскурсии 🧭 Вы увидите роскошные палаццо и прогуляетесь 👣 по зеленым лабиринтам в садах Боболи, увидите старинные церкви и узнаете историю 📖 этого красивейшего города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €40 за экскурсию

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По ту сторону моста
По ту сторону моста

Что вы увидите

  • Палаццо-Веккьо
  • Палаццо-Питти
  • Палаццо Строцци
  • Площадь Микеланджело
  • Понте-Веккьо
  • Сады Боболи
  • Санта-Мария-Новелла
  • Санта-Тринита
  • Санто-Спирито
По ту сторону моста находится совсем другая атмосфера Флоренции Именно здесь находятся знаменитые сады Боболи и Палаццо Питти.
Эта часть города более спокойная, меньше шума, меньше магазинов, меньше суеты... Но также есть на что посмотреть и здесь.
Я буду рассказывать тебе истории 📖 о Флоренции из первых уст, которые я узнала уже от самих флорентийцев
Надеюсь путешествие окажется для тебя интересным и незабываемым.
Флоренция ждет тебя!
Что входит
  • Услуги гида и дополнительная информация по Флоренции
Что не входит
  • Билеты в музей — от 18-26 евро
  • Обед — от 15-30 евро.
Начало
🚩 Площадь базилики Санта Мария Новелла
Место завершения
🏁 Площадь Микеланджело или Палаццо-Веккьо
По ту сторону моста
По ту сторону моста
По ту сторону моста
По ту сторону моста

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия С.
Юлия С.
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