Что вы увидите
- Палаццо-Веккьо
- Палаццо-Питти
- Палаццо Строцци
- Площадь Микеланджело
- Понте-Веккьо
- Сады Боболи
- Санта-Мария-Новелла
- Санта-Тринита
- Санто-Спирито
По ту сторону моста находится совсем другая атмосфера Флоренции Именно здесь находятся знаменитые сады Боболи и Палаццо Питти.
Эта часть города более спокойная, меньше шума, меньше магазинов, меньше суеты... Но также есть на что посмотреть и здесь.
Я буду рассказывать тебе истории 📖 о Флоренции из первых уст, которые я узнала уже от самих флорентийцев
Надеюсь путешествие окажется для тебя интересным и незабываемым.
Флоренция ждет тебя!
Что входит
- Услуги гида и дополнительная информация по Флоренции
Что не входит
- Билеты в музей — от 18-26 евро
- Обед — от 15-30 евро.
Начало
🚩 Площадь базилики Санта Мария Новелла
Место завершения
🏁 Площадь Микеланджело или Палаццо-Веккьо
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Юлия С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихНапишите мне
Юлия С. проводит ещё 5 экскурсий
Еще несколько необычных экскурсий в Флоренции