Групповая
Эко-тур на электромобилях по Флоренции
Погрузитесь в атмосферу Флоренции на электромобиле. За час вы увидите ключевые достопримечательности, наслаждаясь комфортом и экологичностью
Начало: Площадь Сан-Фиренце
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 16:00 (1 час)
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
€34 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Неисследованный Ольтрарно. Другой лик Флоренции
Начало: По договоренности
Завтра в 16:00
25 сен в 09:00
€225 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ольтрарно - другая сторона Флоренции
Начало: Площадь Санта-Тринита
Расписание: понедельник и пятница с 16:00 по 18:00
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
€120 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- WWILLIAM19 октября 2019Супер гид с чувством юмора и обширным знаниями своего дела!!
- MMaria15 октября 2019Отличный способ увидеть самое лучшее во Флоренции за один день. Это как персональный автобус, на котором ко всему прочему можно
- EElizabeth8 октября 2019Это отличный способ осмотреть достопримечательности - особенно тем, кому сложно ходить долго. Марио был отличным гидом, город буквально ожил для нас, стал более родным. Эта экскурсия была одним из самых лучших воспоминаний в нашей двухнедельной поездке!
- SSharon3 октября 2019Отличный способ сориентироваться в исторической части Флоренции. Я очень рекомендую!
- CChris1 октября 2019Отличный способ почувствовать город. Гид был на высоте. . Крайне рекомендую!!
- ААндрей29 сентября 2019Поездка стоит своих денег однозначно! Мы даже не ожидали, что будет так интересно!
- LLaurie29 сентября 2019Гид очень хорошо разбирается в архитектуре, искусстве и истории Флоренции. К тому же он очень остроумный!! Нам очень понравилось его гостеприимство!!
- EElena25 сентября 2019Хороший способ увидеть город без необходимости много ходить. У двух человек из нашей группе были проблемы с передвижением, так что здорово!
- OOlga15 сентября 2019Отличный способ увидеть достопримечательности Флоренции без изнуряющих прогулок, я очень рада, что мы взяли эту экскурсию!
- IIvan16 августа 2019Поездка была веселой и определенно стоила своих денег! С двумя детьми, которые начинают капризничать - это настоящее спасение и находка! Семьям с детьми однозначно рекомендуется!!
