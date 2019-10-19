Мои заказы

Мост Санта-Тринита – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Мост Санта-Тринита» во Флоренции на русском языке, цены от €34. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Эко-тур на электромобилях по Флоренции
На электромобиле
1 час
10 отзывов
Групповая
Эко-тур на электромобилях по Флоренции
Погрузитесь в атмосферу Флоренции на электромобиле. За час вы увидите ключевые достопримечательности, наслаждаясь комфортом и экологичностью
Начало: Площадь Сан-Фиренце
Расписание: Ежедневно с 10:00 до 16:00 (1 час)
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
€34 за человека
Неисследованный Ольтрарно. Другой лик Флоренции
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Неисследованный Ольтрарно. Другой лик Флоренции
Начало: По договоренности
Завтра в 16:00
25 сен в 09:00
€225 за всё до 7 чел.
Ольтрарно - другая сторона Флоренции
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Ольтрарно - другая сторона Флоренции
Начало: Площадь Санта-Тринита
Расписание: понедельник и пятница с 16:00 по 18:00
Завтра в 10:00
25 сен в 10:00
€120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • W
    WILLIAM
    19 октября 2019
    Эко-тур на электромобилях по Флоренции
    Супер гид с чувством юмора и обширным знаниями своего дела!!
  • M
    Maria
    15 октября 2019
    Эко-тур на электромобилях по Флоренции
    Отличный способ увидеть самое лучшее во Флоренции за один день. Это как персональный автобус, на котором ко всему прочему можно
    читать дальше

    проезжать и сквозь узкие улочки. Проехала весь центр города, а также Понте Веккьо и Площадь Микеланджело, где окрывается панорамный вид на город.

  • E
    Elizabeth
    8 октября 2019
    Эко-тур на электромобилях по Флоренции
    Это отличный способ осмотреть достопримечательности - особенно тем, кому сложно ходить долго. Марио был отличным гидом, город буквально ожил для нас, стал более родным. Эта экскурсия была одним из самых лучших воспоминаний в нашей двухнедельной поездке!
  • S
    Sharon
    3 октября 2019
    Эко-тур на электромобилях по Флоренции
    Отличный способ сориентироваться в исторической части Флоренции. Я очень рекомендую!
  • C
    Chris
    1 октября 2019
    Эко-тур на электромобилях по Флоренции
    Отличный способ почувствовать город. Гид был на высоте. . Крайне рекомендую!!
  • А
    Андрей
    29 сентября 2019
    Эко-тур на электромобилях по Флоренции
    Поездка стоит своих денег однозначно! Мы даже не ожидали, что будет так интересно!
  • L
    Laurie
    29 сентября 2019
    Эко-тур на электромобилях по Флоренции
    Гид очень хорошо разбирается в архитектуре, искусстве и истории Флоренции. К тому же он очень остроумный!! Нам очень понравилось его гостеприимство!!
  • E
    Elena
    25 сентября 2019
    Эко-тур на электромобилях по Флоренции
    Хороший способ увидеть город без необходимости много ходить. У двух человек из нашей группе были проблемы с передвижением, так что здорово!
  • O
    Olga
    15 сентября 2019
    Эко-тур на электромобилях по Флоренции
    Отличный способ увидеть достопримечательности Флоренции без изнуряющих прогулок, я очень рада, что мы взяли эту экскурсию!
  • I
    Ivan
    16 августа 2019
    Эко-тур на электромобилях по Флоренции
    Поездка была веселой и определенно стоила своих денег! С двумя детьми, которые начинают капризничать - это настоящее спасение и находка! Семьям с детьми однозначно рекомендуется!!

