3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Италия
  2. Милан
  3. Экскурсии

  4. Исторический центр Милана

Открыть все грани Милана и уловить его настоящий дух на пешеходной обзорной экскурсии

Наталья
Задать вопрос
Наталья – ваш гид
Столица Ломбардии не сразу покажет вам сразу свое истинное лицо, и только неопытный путешественник, приехав в Милан, тут же устремится на поиск роскошных магазинов в квартале Моды.

На этой экскурсии я помогу вам прочувствовать настоящий дух Милана.

Вы поймете, почему этот шумный многолюдный город у подножия Альп сравнивали с Венецией, почему его обожали Стендаль, Да Винчи, Хемингуэй и десятки других выдающихся личностей разных эпох.

Мы найдем ответы в лабиринте средневековых улиц, в благородной красоте дворцов на проспекте Венеции, в уютных двориках на каналах Навильи, в мраморном кружеве Дуомского Собора.
180 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии3 отзыва
5
Исторический центр Милана
Исторический центр Милана

Программа

В ходе прогулки я расскажу:

  • об основании Милана и смене власти в нем на протяжении веков;
  • о расцветах и упадках города, его жизни в разные эпохи;
  • о Муссолини и фашизме;
  • об итальянской моде и дизайнерах высокой моды, история успеха которых связана с Миланом;
  • о знаменитых русских, жизнь которых была связана с Миланом;
  • историю знаменитых достопримечательностей;
  • и многое другое.

Маршрут

  • Дуомский собор
  • Резиденция герцогов Ломбардии — Сфорцеский замок
  • Театр Ла Скала
  • Средневековые площади
  • финансовый центр города
  • Капелла Дьявола в самом сердце Милана
  • Один из самых модных кварталов города, бывший квартал «красных фонарей»
  • Уютные рестораны, дизайнерские магазины, антиквариатные лавки

Таким образом, вы увидите красоты, которые на протяжении веков влюбляли в себя жителей разных стран, прочувствуете ритм и многогранность города и, возможно, тоже захотите остаться здесь навсегда.

Исторический центр Милана
Исторический центр Милана
Исторический центр Милана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Наталья
Наталья
Я лицензированный гид по Милану и провинции. Мои главные увлечения — история и искусство. Гид — не только моя профессия, но и любимое дело. По моему мнению, главное в экскурсии — эрудиция, грамотная, хорошо поставленная речь и, конечно, логика .
Напишите мне

3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

26 мая 2019
Спасибо огромное Наталье! Экскурсия была очень интересной!
23 февраля 2018
Экскурсию по центру Милана для нашей небольшой группы туристов провела Наталья Ануфренко 11 февраля 2018 г. Высочайший профессионализм экскурсовода, удачно построенный маршрут, темп хода позволяют дать самую высокую оценку проведённой экскурсии. Спасибо!
16 октября 2017
Наталья провела прекрасную экскурсию - занимательную и интересную! Идеальное сочетание для небольших групп и людей которые впервые в Милане.

Наталья проводит ещё 1 экскурсию

Тайны и интриги театра Ла СкалаТайны и интриги театра Ла СкалаТайны и интриги театра Ла Скала
100 за экскурсию
1.5 часа
2 отзыва
Посетить известнейший в мире оперный театр и прикоснуться к легендам мира искусства
Цитадель мировой оперы и один из главных брендов Милана — культовый театр Ла Скала откроет вам свои тайны и истории. Вы увидите сцену, выступать на которой мечтает каждый оперный артист, увидите оригиналы партитур Пуччини и услышите истории грандиозных успехов и провалов Верди и Беллини, Дягилева и Барышникова, Марии Каллас и Айседоры Дункан.

Обзорные экскурсии в Милане

Милан — классика и импровизацияМилан — классика и импровизацияМилан — классика и импровизация
скидка15%
€130
111 за экскурсию
3 часа
26 отзывов
«Раскусить» город-интроверт на прогулке по главным достопримечательностям и секретным уголкам
Если рассматривать знакомство с городом как первое свидание, то Милан — не о любви с первого взгляда. На моей экскурсии вы сначала полюбите этот город за содержание, а узнав лучше — и за форму. Я стану вашим проводником по почти секретному Милану; помогу разглядеть его богатую историю в архитектуре, главных местах, планировке и даже самих миланцах.
Вечерний променад по МилануВечерний променад по МилануВечерний променад по Милану
20 за человека
2 часа
55 отзывов
Познакомиться с ажурным городом в лучах закатного солнца и проникнуться его атмосферой
На обзорной пешеходной экскурсии вы увидите Милан глазами местных жителей, научитесь ориентироваться в городе и узнаете, куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды. Кафедральный собор Дуомо, замок Сфорца, исторический район Брера и многие другие места приоткроют тайны «второй столицы».
Ежедневная прогулка по МилануЕжедневная прогулка по МилануЕжедневная прогулка по Милану
20 за человека
2 часа
276 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
На дружеской обзорной прогулке вы познакомитесь с историей Милана, научитесь ориентироваться в лабиринтах "Золотого квадрата моды" и погрузитесь в современную стильную жизнь города. Вы увидите главные достопримечательности, разведаете самые вкусные городские места и по-настоящему узнаете Милан изнутри, как его знают местные жители!
Знаменитый и неизвестный МиланЗнаменитый и неизвестный МиланЗнаменитый и неизвестный Милан
156 за экскурсию
3 часа
115 отзывов
Не пропустить все самое главное и увидеть необычные достопримечательности
Я помогу вам сравнить традиционное представление о Милане с настоящим обликом города. Вы увидите, как величественное здание Ла Скала уживается с памятником в виде среднего пальца, а изящный Дуомо — с капеллой из человеческих костей. В результате вы посмотрите на один из самых современных городов Италии с разных сторон и увидите Милан таким, какой он есть, с его знаменитыми соборами и скрытыми диковинками.
Первая прогулка по МилануПервая прогулка по МилануПервая прогулка по Милану
125 за экскурсию
2.5 часа
19 отзывов
Увидеть главные достопримечательности и попробовать отменные панцеротти на обзорной прогулке
Приглашаю вас взглянуть на город глазами миланцев. Я расскажу о тайнах и легендах величественного Дуомо, о любовных интригах Ла Скала. Вы услышите историю жизни короля Виктора Эммануэля II и узнаете, как с ним связано появление пиццы «Маргарита». Почувствуете себя в окружении роскоши «Золотого квадрата», попытаетесь угадать, что означают фрески на стенах Галереи, и попробуете вкуснейшие панцеротти с всевозможными сочными начинками. Милан, как настоящий итальянец, украдет и ваше сердце.
Все дороги ведут... в Милан!Все дороги ведут... в Милан!Все дороги ведут... в Милан!
188 за экскурсию
3 часа
Услышать героические, романтичные и таинственные истории на прогулке по легендарным местам города
Вы пройдете по лабиринтам самых красивых улочек и рассмотрите знаменитые памятники Милана с классического и необычного ракурсов. Узнаете об интригах замка Сфорца и судьбах миланских гениев, откроете секреты загадочных фресок и тайны квартала Брера. А также услышите о традициях Ла Скалы и совершите путешествие в мир легенд Дуомо.

Выбирайте и другие экскурсии в Милане

История и архитектураГастрономическиеЛеонардо да ВинчиВечерниеОбзорныеЗамок СфорцаМода и винтажНа автомобилеОзеро КомоНа корабликеБазилика святого АмвросияРайон НавильиМузеи и искусствоГрупповыеНа велосипедеКвестыЗа городомФотосессииВеронаОзеро ЛуганоПинакотека БрераПарк СемпионеГалерея Виктора Эммануила IIОзеро МаджореВсеПешкомМастер-классыНеобычные маршрутыВ другой городСобор ДуомоМонументальное кладбищеСо скидкойНа мотоциклеИндивидуальные