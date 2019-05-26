3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Я лицензированный гид по Милану и провинции. Мои главные увлечения — история и искусство. Гид — не только моя профессия, но и любимое дело. По моему мнению, главное в экскурсии — эрудиция, грамотная, хорошо поставленная речь и, конечно, логика .
Спасибо огромное Наталье! Экскурсия была очень интересной!
Людмила
23 февраля 2018
Экскурсию по центру Милана для нашей небольшой группы туристов провела Наталья Ануфренко 11 февраля 2018 г. Высочайший профессионализм экскурсовода, удачно построенный маршрут, темп хода позволяют дать самую высокую оценку проведённой экскурсии. Спасибо!
Александр
16 октября 2017
Наталья провела прекрасную экскурсию - занимательную и интересную! Идеальное сочетание для небольших групп и людей которые впервые в Милане.
Посетить известнейший в мире оперный театр и прикоснуться к легендам мира искусства
Цитадель мировой оперы и один из главных брендов Милана — культовый театр Ла Скала откроет вам свои тайны и истории. Вы увидите сцену, выступать на которой мечтает каждый оперный артист, увидите оригиналы партитур Пуччини и услышите истории грандиозных успехов и провалов Верди и Беллини, Дягилева и Барышникова, Марии Каллас и Айседоры Дункан.
«Раскусить» город-интроверт на прогулке по главным достопримечательностям и секретным уголкам
Если рассматривать знакомство с городом как первое свидание, то Милан — не о любви с первого взгляда. На моей экскурсии вы сначала полюбите этот город за содержание, а узнав лучше — и за форму. Я стану вашим проводником по почти секретному Милану; помогу разглядеть его богатую историю в архитектуре, главных местах, планировке и даже самих миланцах.
Познакомиться с ажурным городом в лучах закатного солнца и проникнуться его атмосферой
На обзорной пешеходной экскурсии вы увидите Милан глазами местных жителей, научитесь ориентироваться в городе и узнаете, куда стоит сходить и чем заняться в мировой столице моды. Кафедральный собор Дуомо, замок Сфорца, исторический район Брера и многие другие места приоткроют тайны «второй столицы».
На дружеской обзорной прогулке вы познакомитесь с историей Милана, научитесь ориентироваться в лабиринтах "Золотого квадрата моды" и погрузитесь в современную стильную жизнь города. Вы увидите главные достопримечательности, разведаете самые вкусные городские места и по-настоящему узнаете Милан изнутри, как его знают местные жители!
Не пропустить все самое главное и увидеть необычные достопримечательности
Я помогу вам сравнить традиционное представление о Милане с настоящим обликом города. Вы увидите, как величественное здание Ла Скала уживается с памятником в виде среднего пальца, а изящный Дуомо — с капеллой из человеческих костей. В результате вы посмотрите на один из самых современных городов Италии с разных сторон и увидите Милан таким, какой он есть, с его знаменитыми соборами и скрытыми диковинками.
Увидеть главные достопримечательности и попробовать отменные панцеротти на обзорной прогулке
Приглашаю вас взглянуть на город глазами миланцев. Я расскажу о тайнах и легендах величественного Дуомо, о любовных интригах Ла Скала. Вы услышите историю жизни короля Виктора Эммануэля II и узнаете, как с ним связано появление пиццы «Маргарита». Почувствуете себя в окружении роскоши «Золотого квадрата», попытаетесь угадать, что означают фрески на стенах Галереи, и попробуете вкуснейшие панцеротти с всевозможными сочными начинками. Милан, как настоящий итальянец, украдет и ваше сердце.
Услышать героические, романтичные и таинственные истории на прогулке по легендарным местам города
Вы пройдете по лабиринтам самых красивых улочек и рассмотрите знаменитые памятники Милана с классического и необычного ракурсов. Узнаете об интригах замка Сфорца и судьбах миланских гениев, откроете секреты загадочных фресок и тайны квартала Брера. А также услышите о традициях Ла Скалы и совершите путешествие в мир легенд Дуомо.