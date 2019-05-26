3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Наталья – ваш гид

Столица Ломбардии не сразу покажет вам сразу свое истинное лицо, и только неопытный путешественник, приехав в Милан, тут же устремится на поиск роскошных магазинов в квартале Моды.



На этой экскурсии я помогу вам прочувствовать настоящий дух Милана.



Вы поймете, почему этот шумный многолюдный город у подножия Альп сравнивали с Венецией, почему его обожали Стендаль, Да Винчи, Хемингуэй и десятки других выдающихся личностей разных эпох.



Мы найдем ответы в лабиринте средневековых улиц, в благородной красоте дворцов на проспекте Венеции, в уютных двориках на каналах Навильи, в мраморном кружеве Дуомского Собора.