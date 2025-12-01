Мои заказы

Церковь Пио Монте делла Мизерикордия – экскурсии в Неаполе

Найдено 11 экскурсий в категории «Церковь Пио Монте делла Мизерикордия» в Неаполе на русском языке, цены от €65, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Неаполь: история, легенды и сказки
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь: история, легенды и сказки
Прогуляйтесь по историческому центру Неаполя, наслаждаясь его уникальной атмосферой. Откройте для себя удивительные истории и легенды города
Начало: На площади Гарибальди
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Первое знакомство с Неаполем
Пешая
3 часа
67 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
Пешая
2.5 часа
26 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€65 за человека
Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
На машине
4.5 часа
-
5%
14 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€260€273 за всё до 4 чел.
Мотоэкскурсия по Неаполю
На мотоцикле
10 часов
22 отзыва
Индивидуальная
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за человека
Неаполь - первое свидание
Пешая
2 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
Неаполь - любовь с первого взгляда
Пешая
4 часа
192 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
Магия неаполитанского
Пешая
3 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Очарование античного Неаполя
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия «Очарование античного Неаполя»: путешествие сквозь века
Путешествие по античному Неаполю - это уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре древних цивилизаций
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Неаполь на ладони
Пешая
4 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Неаполю
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€135 за всё до 4 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
Пешая
3.5 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
€250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    1 декабря 2025
    Мотоэкскурсия по Неаполю
    Это было не просто восхитительно, познавательно и красиво! Это было охренительное приключение! 😍😍😍😍
    У Игоря взяла эту экскурсию и Амальфитанское побережье.
    читать дальше

    Сказать, что я в восторге, это не сказать ничего. Это были потрясающие два дня адреналина, захватывающих видов, информации, скорости, локаций, еды итд. Невозможно передать все мои чувства, но только так можно посмотреть Неаполь и побережье в максимальном объёме и попасть в такие места и семьи, куда случайно не забредешь. Я однозначно вернусь и возьму у Игоря другие экскурсии, то есть приключения)) Игорь - очень приятный в общении человек, великолепный гид и невероятный водитель👍👍👍😍😍😍😍

  • Е
    Елена
    29 ноября 2025
    Неаполь: история, легенды и сказки
    Все прошло на отлично,все понятно интересно,прошлись достаточно много и на интересных местах нам все рассказывали,задавали по теме вопросы и просто про Неаполь,на все вопросы ответили
  • Т
    Туйаара
    27 ноября 2025
    Первое знакомство с Неаполем
    Спасибо большое Марие за такой классный тур. Мы узнали много нового. Было очень интересно. Мария подстраивалась под наш ритм и считалась с нашими пожеланиями. Желаем больше классных клиентов 🫶🏻
  • л
    лиля
    22 ноября 2025
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    Нам очень понравилось все и экскурсия, подача материала. Женя ни на минуту не давала нам скучать, все было интересно. Мы благодарны и рекомендуем.
    Нам очень понравилось все и экскурсия, подача материала. Женя ни на минуту не давала нам скучать, все было интересно. Мы благодарны и рекомендуемНам очень понравилось все и экскурсия, подача материала. Женя ни на минуту не давала нам скучать, все было интересно. Мы благодарны и рекомендуемНам очень понравилось все и экскурсия, подача материала. Женя ни на минуту не давала нам скучать, все было интересно. Мы благодарны и рекомендуем
  • Л
    Лариса
    21 ноября 2025
    Неаполь на ладони
    Мы были на экскурсии "Неаполь на ладони" с экскурсоводом Евгенией. Она большая умница, знает много исторических фактов. Евгения просто влюбилась нас в Неаполь, большое ей за это спасибо.
  • И
    Ирина
    12 ноября 2025
    Неаполь: история, легенды и сказки
    Прогулялись с Еленой по городу, увидели все что планировали и даже больше
    Информация подается простым языком, без лишних дат, услышали много легенд и фактов
    Время Елена не считает, гуляли на много больше чем заявлено в предложении
    Нам понравилось
    Спасибо
  • T
    Tatiana
    5 ноября 2025
    Неаполь: история, легенды и сказки
    Всё отлично
  • О
    Ольга
    4 ноября 2025
    Неаполь: история, легенды и сказки
    Елена, прекрасный экскурсовод и человек, мы чудесное провели время, узнали много нового, познакомились с городом, с его традициями, историей, Елена
    читать дальше

    уделила нам гораздо больше заявленного времени экскурсии за что мы ей очень благодарны! Было ощущение, что приехали к другу в гости, рекомендую!

  • Д
    Дмитрий
    31 октября 2025
    Неаполь: история, легенды и сказки
    Елена отличный гид. И очень приятный человек. Очень тактичная, но при этом с прекрасным чувством юмора. Не грузит датами и
    читать дальше

    именами, но всегда имеет 2-3 версии по любому историческому событию. Переключается с академической программы на мистику и субкультуры Неаполя так что теряешь грань вымыслов и истории. Нам очень понравилось. Рекомендуем.

  • Д
    Дарья
    30 октября 2025
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    В нашем случае коммуникация и впечатления о гиде стали формироваться за долго до начала экскурсии. Мы были непростым кейсом с
    читать дальше

    точки зрения организации. Дело в том, что накануне приезда была закрыта одна из границ, которую мы должны были пересекать и нам пришлось менять маршрут, соответственно, очень долго мы не могли определить точное время прибытия. Женя связалась с нами заранее, мы объяснили ситуацию, на что была абсолютно спокойная реакция и полное принятие нашей нестабильной ситуации) Женя не просто полностью подстроилась под нас по времени и месту встречи, но и помогала с информацией «где выйти, куда идти, как быстрее добраться».
    Сложившееся положительное впечатление только усилилось при встрече. Женя очень внимательный человек и готова адаптировать экскурсию под конкретных людей с их интересами и потребностями. Кроме того обладает просто колоссальным объемом знаний! Умело сплетает нити веков в единое красочное полотно. Экскурсия прошла на одном дыхании и абсолютно точно подарила вдохновение Неаполем!
    Женя, спасибо за чудесный день!

  • С
    Соня
    25 октября 2025
    Первое знакомство с Неаполем
    Мы первый раз в Неаполе и поэтому было важно получить общее впечатление. Наш гид Мария проделала это блестяще. Хочется отметить
    читать дальше

    огромный профессионализм, знание предмета, внимательность к потребностям клиента, готовность ответить на любой вопрос. Но самое главное- это ее любовь к Неаполю, которую она постаралась передать нам. Спасибо!

  • М
    Марина
    20 октября 2025
    Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
    Экскурсовод Мира. Отличная организация, насыщенная программа, масса интересных фактов и тёплая атмосфера. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Неаполь глазами человека, который его действительно знает и люби
    Экскурсовод Мира. Отличная организация, насыщенная программа, масса интересных фактов и тёплая атмосфера. Рекомендую всем, кто хочетЭкскурсовод Мира. Отличная организация, насыщенная программа, масса интересных фактов и тёплая атмосфера. Рекомендую всем, кто хочетЭкскурсовод Мира. Отличная организация, насыщенная программа, масса интересных фактов и тёплая атмосфера. Рекомендую всем, кто хочетЭкскурсовод Мира. Отличная организация, насыщенная программа, масса интересных фактов и тёплая атмосфера. Рекомендую всем, кто хочетЭкскурсовод Мира. Отличная организация, насыщенная программа, масса интересных фактов и тёплая атмосфера. Рекомендую всем, кто хочетЭкскурсовод Мира. Отличная организация, насыщенная программа, масса интересных фактов и тёплая атмосфера. Рекомендую всем, кто хочетЭкскурсовод Мира. Отличная организация, насыщенная программа, масса интересных фактов и тёплая атмосфера. Рекомендую всем, кто хочетЭкскурсовод Мира. Отличная организация, насыщенная программа, масса интересных фактов и тёплая атмосфера. Рекомендую всем, кто хочетЭкскурсовод Мира. Отличная организация, насыщенная программа, масса интересных фактов и тёплая атмосфера. Рекомендую всем, кто хочет
  • Ю
    Юлия
    12 октября 2025
    Неаполь на ладони
    Мы провели замечательный день в Неаполе с Евгенией! Евгения провела с нами более 4-х часов, и за это время мы
    читать дальше

    узнали очень много интересных фактов и историй о городе и местных жителях, их особенностях, привычках и о многих исторических фигурах. Евгения так же ознакомила нас с нескольким церквями и музеями, очень увлекательно рассказала о местных традициях и культуре и угостила знаменитым неаполитанским кофе! После экскурсии у нас оставалось еще несколько часов до обратной поездки в Рим, и мы получили очень ценные советы что еще можно посмотреть, где пообедать и где лучше делать покупки.
    Мы получили огромное удовольствие от экскурсии и рекомендуем ее всем кто хочет окунуться в атмосферу города с настоящим экспертом. Спасибо Евгения!

  • Р
    Регина
    6 октября 2025
    Неаполь - первое свидание
    Отличная девушка, открытая, добродушная со знанием истории и местной жизни!
    Отличная девушка, открытая, добродушная со знанием истории и местной жизни!Отличная девушка, открытая, добродушная со знанием истории и местной жизни!Отличная девушка, открытая, добродушная со знанием истории и местной жизни!Отличная девушка, открытая, добродушная со знанием истории и местной жизни!
  • Е
    Екатерина
    3 октября 2025
    Неаполь - любовь с первого взгляда
    Евгения — очень отзывчивый, лояльный и чуткий человек. С ней невероятно комфортно проводить время: часы пролетели незаметно, а я получила
    читать дальше

    море полезной информации. Это была не обычная экскурсия в стиле «посмотрите направо, посмотрите налево, вот такая-то улица». Экскурсия Евгении открывает глубинный смысл города и позволяет лучше почувствовать его дух.

    Пяти часов информации на первый раз мне оказалось достаточно, сразу все детали достаточно трудно запомнить, если вы посредственный турист. Первая часть экскурсии (15 минуток), на мой взгляд, могла бы быть больше ориентирована на классическое ведение экскурсии: знакомство с картой и
    достопримечательностями и ориентированием на местности))) (Я впервые была в Неаполе, испытываю трудности с ориентированием). А уже следующая основная часть — на раскрытие тайн и сути города, на детали и более глубокие смыслы. Такой подход сделал бы восприятие ещё ярче и гармоничнее.

    Неаполь — огромный город, и охватить его за один день просто невозможно. Но после этой встречи у меня остались только самые положительные впечатления.
    Магазинчики, ресторанчики, рекомендуемые Евгенией-топ!

    Евгения — очень отзывчивый, лояльный и чуткий человек. С ней невероятно комфортно проводить время: часы пролетелиЕвгения — очень отзывчивый, лояльный и чуткий человек. С ней невероятно комфортно проводить время: часы пролетелиЕвгения — очень отзывчивый, лояльный и чуткий человек. С ней невероятно комфортно проводить время: часы пролетелиЕвгения — очень отзывчивый, лояльный и чуткий человек. С ней невероятно комфортно проводить время: часы пролетели
  • А
    Анна
    2 октября 2025
    Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
    Очень крутой гид! Очень хороший маршрут-прогулка! Первое впечатление о городе только так и получать! Экскурсия не перегружена «лишней» информацией, при
    читать дальше

    этом гид показывает и обращает внимание на очень интересные вещи, которые сам не знаешь и не увидишь. Считаем лучшим своим решением, что по прилёту в Неаполь кинули вещи и пошли сразу с гидом на эту экскурсию! Как сказал мой взрослый ребенок плюс вайб! С уважением, Анна

  • А
    Алина
    1 октября 2025
    Неаполь: история, легенды и сказки
    Отлично провела время в прекрасной компании. Истории о городе были живыми, не банальными, а также смешными.
  • К
    Ксения
    29 сентября 2025
    Неаполитанский калейдоскоп: прогулка по городу
    Спасибо Ольге за интересную встречу и знакомство с городом! Нам было приятно познакомиться и пообщаться с Ольгой!
  • Г
    Галина
    23 сентября 2025
    Первое знакомство с Неаполем
    Конечно, три часа не тот срок, что бы увидеть весь Неаполь! Но Мария попыталась донести до нас дух Неаполя, его
    читать дальше

    старину! Эти узкие старые улочки и величественные замки, произвели впечатление! Посмотреть на Везувий, услышать истории, связанные с ним! Попробовать неаполитанскую пиццу с видом на королевский дворец! Рекомендуем! Мы были в круизе, и по времени ограничены! Хотелось бы посетить этот город еще!

  • В
    Волкова
    21 сентября 2025
    Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
    Мира очень интересно рассказала о главных достопримечательностях Неаполя. Время пролетело незаметно. Речиэь очень грамотная, богатая. Рекомендую экскурсию с Мирой.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Церковь Пио Монте делла Мизерикордия»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Неаполь: история, легенды и сказки
  2. Первое знакомство с Неаполем
  3. Тайны и легенды Неаполя на прогулке в мини-группе
  4. Обзорно-гастрономический Неаполь: на авто и пешком
  5. Мотоэкскурсия по Неаполю
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Капелла Сан-Северо
  2. Самое главное
  3. Кастель-дель-Ово
  4. Амальфитанское побережье
  5. Санта-Кьяра
  6. Археологический музей
  7. Замок Сант-Эльмо
  8. Королевский дворец в Казерте
  9. Везувий
  10. Галерея Умберто
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в декабре 2025
Сейчас в Неаполе в категории "Церковь Пио Монте делла Мизерикордия" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 65 до 300 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 426 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 11 экскурсий на 2025 год по теме «Церковь Пио Монте делла Мизерикордия», 426 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль