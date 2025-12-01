Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь: история, легенды и сказки
Прогуляйтесь по историческому центру Неаполя, наслаждаясь его уникальной атмосферой. Откройте для себя удивительные истории и легенды города
Начало: На площади Гарибальди
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Сегодня в 08:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны и легенды Неаполя: увлекательная прогулка в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Неаполя, открывая его историю и культуру в уютной компании единомышленников
Начало: На piazza Dante
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€65 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь 3 в 1: авто-пешеходная экскурсия с дегустацией
Вас ждет погружение в атмосферу Неаполя: исторические места, захватывающие виды и местные вкусности
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
€260
€273 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€300 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - первое свидание: от площади Муниципалитета до Везувия
Приглашаем на увлекательную прогулку по Неаполю, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€154 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь - любовь с первого взгляда
Посетите главные святыни Неаполя, включая Кафедральный собор, усыпальницу Влада Дракулы и монастырь Сан Грегорио Армено. Полюбите этот город навсегда
Начало: На площади Гарибальди
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия неаполитанского: путешествие по историческому центру Неаполя
Погрузитесь в уникальную атмосферу Неаполя: от древних улиц до знаменитых вкусовых традиций
Начало: Виа Дуомо
Сегодня в 09:00
Завтра в 15:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия «Очарование античного Неаполя»: путешествие сквозь века
Путешествие по античному Неаполю - это уникальный шанс прикоснуться к истории и культуре древних цивилизаций
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Неаполю
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
€135 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполитанский калейдоскоп: уникальная прогулка по городу
Вас ждет погружение в историю и культуру Неаполя: от монастырских садов до смотровых площадок
Начало: В районе станции метро «Муниципалитет»
Сегодня в 10:00
12 дек в 10:00
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана1 декабря 2025Это было не просто восхитительно, познавательно и красиво! Это было охренительное приключение! 😍😍😍😍
У Игоря взяла эту экскурсию и Амальфитанское побережье.
- ЕЕлена29 ноября 2025Все прошло на отлично,все понятно интересно,прошлись достаточно много и на интересных местах нам все рассказывали,задавали по теме вопросы и просто про Неаполь,на все вопросы ответили
- ТТуйаара27 ноября 2025Спасибо большое Марие за такой классный тур. Мы узнали много нового. Было очень интересно. Мария подстраивалась под наш ритм и считалась с нашими пожеланиями. Желаем больше классных клиентов 🫶🏻
- ллиля22 ноября 2025Нам очень понравилось все и экскурсия, подача материала. Женя ни на минуту не давала нам скучать, все было интересно. Мы благодарны и рекомендуем.
- ЛЛариса21 ноября 2025Мы были на экскурсии "Неаполь на ладони" с экскурсоводом Евгенией. Она большая умница, знает много исторических фактов. Евгения просто влюбилась нас в Неаполь, большое ей за это спасибо.
- ИИрина12 ноября 2025Прогулялись с Еленой по городу, увидели все что планировали и даже больше
Информация подается простым языком, без лишних дат, услышали много легенд и фактов
Время Елена не считает, гуляли на много больше чем заявлено в предложении
Нам понравилось
Спасибо
- TTatiana5 ноября 2025Всё отлично
- ООльга4 ноября 2025Елена, прекрасный экскурсовод и человек, мы чудесное провели время, узнали много нового, познакомились с городом, с его традициями, историей, Елена
- ДДмитрий31 октября 2025Елена отличный гид. И очень приятный человек. Очень тактичная, но при этом с прекрасным чувством юмора. Не грузит датами и
- ДДарья30 октября 2025В нашем случае коммуникация и впечатления о гиде стали формироваться за долго до начала экскурсии. Мы были непростым кейсом с
- ССоня25 октября 2025Мы первый раз в Неаполе и поэтому было важно получить общее впечатление. Наш гид Мария проделала это блестяще. Хочется отметить
- ММарина20 октября 2025Экскурсовод Мира. Отличная организация, насыщенная программа, масса интересных фактов и тёплая атмосфера. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Неаполь глазами человека, который его действительно знает и люби
- ЮЮлия12 октября 2025Мы провели замечательный день в Неаполе с Евгенией! Евгения провела с нами более 4-х часов, и за это время мы
- РРегина6 октября 2025Отличная девушка, открытая, добродушная со знанием истории и местной жизни!
- ЕЕкатерина3 октября 2025Евгения — очень отзывчивый, лояльный и чуткий человек. С ней невероятно комфортно проводить время: часы пролетели незаметно, а я получила
- ААнна2 октября 2025Очень крутой гид! Очень хороший маршрут-прогулка! Первое впечатление о городе только так и получать! Экскурсия не перегружена «лишней» информацией, при
- ААлина1 октября 2025Отлично провела время в прекрасной компании. Истории о городе были живыми, не банальными, а также смешными.
- ККсения29 сентября 2025Спасибо Ольге за интересную встречу и знакомство с городом! Нам было приятно познакомиться и пообщаться с Ольгой!
- ГГалина23 сентября 2025Конечно, три часа не тот срок, что бы увидеть весь Неаполь! Но Мария попыталась донести до нас дух Неаполя, его
- ВВолкова21 сентября 2025Мира очень интересно рассказала о главных достопримечательностях Неаполя. Время пролетело незаметно. Речиэь очень грамотная, богатая. Рекомендую экскурсию с Мирой.
