Деревушка Бомерано в горах Латтари известна Тропой богов. По легенде, этот путь был создан божествами и символизирует духовное испытание героев.Участники экскурсии смогут насладиться панорамами Амалфи, посетить старинные поселения и узнать

о местных традициях. Путешествие включает дорогу от Неаполя, знакомство с историей вулкана Везувий и трагической судьбой Помпеи. Тропа ведет через живописные луга и оливковые рощи, заканчиваясь в деревне Ночелле с видами на Соррентийский полуостров и Капри

Описание экскурсии

Дорога от Неаполя до горной деревушки Бомерано займёт около часа на авто. По пути вы узнаете о происхождении вулкана Везувий и трагической гибели города Помпеи, а также об истории самой деревни.

От Бомерано начинается Тропа богов. Уже с первых шагов вы начнёте наслаждаться невероятными видами на побережье Амальфи — зелёные горы, бирюзовые воды и белоснежные дома.

Тропа петляет по склонам гор, так что нам будут открываться всё новые и новые панорамы. Мы пройдём через живописные луга, оливковые рощи и небольшие поселения.

Дойдём до старинной деревни Ночелле и полюбуемся Соррентийским полуостровом и Капри. Здесь же освежимся фрешем из лимонов и апельсинов или прохладным сорбетом.

По пути вы узнаете, чем славятся горы Латтари, какие старинные традиции сохранились здесь до наших дней и почему местные жители считают, что живут в самом красивом месте на Земле.

