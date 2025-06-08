Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Гарибальди
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Неаполе
Провёл экскурсии для 521 туриста
Добрый день, меня зовут Павел. Я проживаю в контрастном Неаполе с 2001 года. Лицензированный гид. Увлечён путешествиями. Повар по профессии. С удовольствием рассказываю о секретах итальянской кухни и традициях любимой Италии.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
9 июн 2025
Потрясающий хайкинг для подготовленных путешественников по самому красивому маршруту Амальфитанского побережья. Оденьтесь и обуйтесь поудобнее, если есть палки для хайкинга, то возьмите их с собой, лишними не будут. И запланируйте весь день на это мероприятие, чтобы не пришлось бежать сломя голову по этому непростому 💪маршруту… Павлу большое спасибо за такую прекрасную организацию тура.