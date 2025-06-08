Мои заказы

Тропа богов: величие Амальфи

Путешествие по Тропе богов начинается в Бомерано. Удивительные виды Амалфи, легенды и история ждут вас на этом незабываемом маршруте
Деревушка Бомерано в горах Латтари известна Тропой богов. По легенде, этот путь был создан божествами и символизирует духовное испытание героев.

Участники экскурсии смогут насладиться панорамами Амалфи, посетить старинные поселения и узнать
читать дальше

о местных традициях.

Путешествие включает дорогу от Неаполя, знакомство с историей вулкана Везувий и трагической судьбой Помпеи.

Тропа ведет через живописные луга и оливковые рощи, заканчиваясь в деревне Ночелле с видами на Соррентийский полуостров и Капри

5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Невероятные виды на Амалфи
  • 🏛️ История вулкана Везувий
  • 🌿 Прогулка по оливковым рощам
  • 🏞️ Панорамы Соррентийского полуострова
  • 🍋 Освежающие лимонные фреши
  • 📜 Легенды и традиции региона
Тропа богов: величие Амальфи© Павел
Тропа богов: величие Амальфи© Павел
Тропа богов: величие Амальфи© Павел
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя20
ноя21
ноя
Время начала: 08:30

Что можно увидеть

  • Везувий
  • Помпеи
  • Соррентийский полуостров
  • Капри

Описание экскурсии

Дорога от Неаполя до горной деревушки Бомерано займёт около часа на авто. По пути вы узнаете о происхождении вулкана Везувий и трагической гибели города Помпеи, а также об истории самой деревни.

От Бомерано начинается Тропа богов. Уже с первых шагов вы начнёте наслаждаться невероятными видами на побережье Амальфи — зелёные горы, бирюзовые воды и белоснежные дома.

Тропа петляет по склонам гор, так что нам будут открываться всё новые и новые панорамы. Мы пройдём через живописные луга, оливковые рощи и небольшие поселения.

Дойдём до старинной деревни Ночелле и полюбуемся Соррентийским полуостровом и Капри. Здесь же освежимся фрешем из лимонов и апельсинов или прохладным сорбетом.

По пути вы узнаете, чем славятся горы Латтари, какие старинные традиции сохранились здесь до наших дней и почему местные жители считают, что живут в самом красивом месте на Земле.

Организационные детали

  • Трансфер до деревни и обратно на комфортабельном автомобиле Wolkswagen Tiguan
  • Треккинг лёгкий, занимает около 5 часов
  • Рекомендуемый возраст детей — 8+

ежедневно в 08:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€137
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Гарибальди
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел
Павел — ваш гид в Неаполе
Провёл экскурсии для 521 туриста
Добрый день, меня зовут Павел. Я проживаю в контрастном Неаполе с 2001 года. Лицензированный гид. Увлечён путешествиями. Повар по профессии. С удовольствием рассказываю о секретах итальянской кухни и традициях любимой Италии.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Елена
9 июн 2025
Потрясающий хайкинг для подготовленных путешественников по самому красивому маршруту Амальфитанского побережья. Оденьтесь и обуйтесь поудобнее, если есть палки для хайкинга, то возьмите их с собой, лишними не будут. И запланируйте весь день на это мероприятие, чтобы не пришлось бежать сломя голову по этому непростому 💪маршруту… Павлу большое спасибо за такую прекрасную организацию тура.
Потрясающий хайкинг для подготовленных путешественников по самому красивому маршруту Амальфитанского побережья. Оденьтесь и обуйтесь поудобнее, еслиПотрясающий хайкинг для подготовленных путешественников по самому красивому маршруту Амальфитанского побережья. Оденьтесь и обуйтесь поудобнее, еслиПотрясающий хайкинг для подготовленных путешественников по самому красивому маршруту Амальфитанского побережья. Оденьтесь и обуйтесь поудобнее, еслиПотрясающий хайкинг для подготовленных путешественников по самому красивому маршруту Амальфитанского побережья. Оденьтесь и обуйтесь поудобнее, еслиПотрясающий хайкинг для подготовленных путешественников по самому красивому маршруту Амальфитанского побережья. Оденьтесь и обуйтесь поудобнее, еслиПотрясающий хайкинг для подготовленных путешественников по самому красивому маршруту Амальфитанского побережья. Оденьтесь и обуйтесь поудобнее, еслиПотрясающий хайкинг для подготовленных путешественников по самому красивому маршруту Амальфитанского побережья. Оденьтесь и обуйтесь поудобнее, еслиПотрясающий хайкинг для подготовленных путешественников по самому красивому маршруту Амальфитанского побережья. Оденьтесь и обуйтесь поудобнее, еслиПотрясающий хайкинг для подготовленных путешественников по самому красивому маршруту Амальфитанского побережья. Оденьтесь и обуйтесь поудобнее, еслиПотрясающий хайкинг для подготовленных путешественников по самому красивому маршруту Амальфитанского побережья. Оденьтесь и обуйтесь поудобнее, если

Входит в следующие категории Неаполя

Похожие экскурсии из Неаполя

Первое знакомство с Неаполем
Пешая
3 часа
66 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Сегодня в 08:00
Завтра в 13:00
€270 за всё до 10 чел.
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Пешая
7 часов
-
5%
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:30
€241€253 за всё до 6 чел.
Мотоэкскурсия по Неаполю
На мотоцикле
10 часов
21 отзыв
Индивидуальная
Индивидуальная мотоэкскурсия по живописным уголкам Неаполя
Погрузитесь в атмосферу Неаполя на мотоэкскурсии с личным гидом, исследуя сокровенные уголки города
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 10:00
12 ноя в 10:00
€300 за человека
У нас ещё много экскурсий в Неаполе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Неаполе