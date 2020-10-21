Как добраться до Бриндизи на самолёте
В Бриндизи 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Brindisi - Salento Airport» вам не избежать
Список аэропортов Бриндизи
- Папола-Касал BDSBrindisi - Salento Airport
Самые дешёвые билеты в Бриндизи из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|21.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|907
|1ч 35м
|24.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 153
|1ч 15м
|21.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|1 217
|2ч 25м
|15.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 946
|2ч 50м
|27.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|1 966
|1ч 30м
|19.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|2 039
|9ч 30м (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇮🇹Вероны
|2 054
|1ч 25м
|02.12.2020
|из 🇮🇹Турина
|2 233
|1ч 45м
|26.10.2020
|из 🇮🇹Пизы
|2 354
|1ч 30м
|19.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|2 725
|49ч 35м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|2 816
|35ч (⇵2)
|23.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|2 851
|22ч (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|3 549
|13ч 40м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇩🇪Нюрнберга
|4 166
|17ч 20м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|4 578
|1ч 25м
|30.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|5 004
|2ч
|21.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|5 612
|20ч 5м (⇵2)
|11.02.2021
|из 🇨🇭Цюриха
|6 075
|7ч 30м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇭🇷Загреба
|6 734
|30ч 30м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇦🇪Дубая
|17 256
|30ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇸🇳Дакара
|21 682
|42ч 55м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇦🇪Шарджи
|30 425
|31ч 20м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇲🇱Бамако
|43 182
|29ч 5м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Бриндизи
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Бриндизи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Болонья, Кали, Копенгаген, Милан и Рим
- 27.10.202001.11.2020
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