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Древности и загадки холма Целий

5
1 отзыв
Виктория М.
Виктория М. – Гид из Рима
Я живу в Риме, знаю его историю 📖 и на своих экскурсиях показываю туристам его самые красивые 🤩 и интересные места.

Я не только вожу экскурсии 🧭, но еще и занимаюсь журналистикой, а также являюсь переводчиком.

Очень люблю Рим, а особенно гулять 👣 по его вечерним улицам, при свете фонарных огней — вечером город 🏙️ становится еще красивее, чем днем.

На нашей прогулке я расскажу вам его удивительную историю и покажу главные достопримечательности 🏛️ холма Целий.
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €125 за экскурсию

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Древности и загадки холма Целий
Древности и загадки холма Целий

Что вы увидите

  • Трехуровневая базилика San Clemente
  • Базилика Санти-Куаттро-Коронати
  • Капелла Сан-Сильвестро с фресками 1248 года
  • Базилика Санто-Стефано-Ротондо
  • Базилика Санти-Джованни-э-Паоло
  • Романтическая Вилле Челимонтана
  • Античную улица Кливо ди Скауро
  • Старинные дома I — IV века с мозаиками и фресками
  • Ветка Клавдиево-Неронова акведука
  • «Арка Долабеллы и Силана»
  • Бывший госпиталь Тринитариев
  • и многое другое.
В самом центре классического и шумного Рима спрятан один из семи холмов — Целий. Здесь царит особенная атмосфера, сочетающая в себе дух древних улочек и церквей с запахом хвои и приятной тишиной. Прогулка 👣 по холму позволит посмотреть на Рим с нового ракурса, а я расскажу все самое главное об античных и средневековых церквях, зданиях, фресках и мозаиках, сохранившихся в этом районе.

Вы увидите удивительные древности:

  • 1. Старинные дома I - IV века с прекрасными мозаиками и фресками, раскопанные археологами в конце 19 века, под базиликой. A эти античные дома и церковь ⛪, возведенная над ними, соседствуют с монастырскими огородами монахов-камальдолийцев, выращивающих капусту и базилик.
  • 2. Вас ошеломит античная улица, появившаяся в самом начале II века н. э. с контрфорсами-арками фотогенично перекинутыми через нее.
  • На этой же улице историей 📖 в 2 тыс лет вы встретите остатки первой большой христианской библиотеки на месте древнеримского дома, возведенной в VI веке.
  • 3. Мы окажемся и на удивительной площади, где сходятся основные улицы Целия, сюда же подходит ветка Клавдиево-Неронова акведука. Вы узнаете, что здесь было в античности.
  • И здесь еще одна потрясающая древность ждет вас - «Античная древнеримская арка - ворота, построенные в самом начале первого тысячелетия, ведущие внутрь республиканских стен.
  • 4. Удивит вас и бывший госпиталь Тринитариев (Ospedale dei Тrinitari), воздвигнутый монахами-тринитариями («Орден Пресвятой Троицы»), в 1207 году. Это старинное здание украшает редчайшая мозаика начала XIII века с невероятно щепетильной для того времени темой - «Иисус Христос с белым и черным рабом».
  • 5. Вы узнаете о тех архаичных временах, когда-то на холме Целий была роскошная девственная дубовая роща, а жизнь древних была полна волшебства, на этом холме поклонялись духам леса и источников и о знаменитой нимфе-прорицательнице Эгерии.

Вас ждут редчайшие древние церкви:

  • Трехуровневая базилика San Clemente, предваряющая наш подъем на Целий, она ассоциируется с машиной времени, где мы можем перемещаться из одной эпохи в другую. Спустившись вглубь храма можно перенестись из сегодняшнего дня в эпоху Древнего Рима, где есть даже святилище бога Митры.
После этого мы поднимемся на холм Целий, где раскинулись церковь и монастырь Санти-Куаттро-Коронати (Santi Quattro Coronati) - Четверо коронованных святых, похожая внешне скорее на неприступную крепость, чем на церковь За высокими стенами, возведенными в расчете на вражеские набеги, скрываются монахини августинки-затворницы. Здесь царит настоящий средневековый дух. Вот где можно снимать исторические фильмы 🎥, религиозные и рыцарские триллеры!…
А круглая базилика Санто-Стефано-Ротондо (Santo Stefano Rotondo) особенно интересной она покажется любителям острых ощущений, фрески здесь выполнены в XVII веке знаменитым художником Помаранчо, он изобразил мучения Христа и его последователей в таких кровавых жутких подробностях, что слабонервные не выдержат, это шокировало бы даже маркиза де Сада.
На Целии и со стороны Палатина и Колизея сразу бросается в глаза белоснежный ренессансный фасад церкви Сан-Грегорио-Маньо (San Gregorio Magno al Celio). А в крайней капелле слева хранится тот самый мраморный стол, за которым папа, по преданию, ежедневно кормил по 12 бедняков и иногда случались в жизни папы Григория Великого настоящие чудеса, о которых вы тоже услышите.
Вилла Челимонтана - место нашей романтической
прогулки
Мы посетим Виллу Челимонтану и вы влюбитесь ❤️ в тишину, волшебный запах хвои и пиний, прекрасные виды, открывающиеся со склонов виллы, вы удивитесь постоянному соседству прошлого и настоящего, полюбуетесь капителями древних колонн, украшающими дорожки парка и узнаете о загадках египетского обелиска, украшающего этот прекрасный парк 🌳
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Обеды
  • Перекусы
  • Билеты внутрь музеев
Начало
🚩 На выходе из метро Колизей, справа, у киоска.
Место завершения
🏁 Церковь св.Григория
Древности и загадки холма Целий
Древности и загадки холма Целий
Древности и загадки холма Целий
Древности и загадки холма Целий
Древности и загадки холма Целий
Древности и загадки холма Целий

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория М.
Виктория М.
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