В самом центре классического и шумного Рима спрятан один из семи холмов — Целий. Здесь царит особенная атмосфера, сочетающая в себе дух древних улочек и церквей с запахом хвои и приятной тишиной. Прогулка 👣 по холму позволит посмотреть на Рим с нового ракурса, а я расскажу все самое главное об античных и средневековых церквях, зданиях, фресках и мозаиках, сохранившихся в этом районе.

Вы увидите удивительные древности:

1. Старинные дома I - IV века с прекрасными мозаиками и фресками, раскопанные археологами в конце 19 века, под базиликой. A эти античные дома и церковь ⛪, возведенная над ними, соседствуют с монастырскими огородами монахов-камальдолийцев, выращивающих капусту и базилик.

2. Вас ошеломит античная улица, появившаяся в самом начале II века н. э. с контрфорсами-арками фотогенично перекинутыми через нее.

На этой же улице историей 📖 в 2 тыс лет вы встретите остатки первой большой христианской библиотеки на месте древнеримского дома, возведенной в VI веке.

3. Мы окажемся и на удивительной площади, где сходятся основные улицы Целия, сюда же подходит ветка Клавдиево-Неронова акведука. Вы узнаете, что здесь было в античности.

И здесь еще одна потрясающая древность ждет вас - «Античная древнеримская арка - ворота, построенные в самом начале первого тысячелетия, ведущие внутрь республиканских стен.

4. Удивит вас и бывший госпиталь Тринитариев (Ospedale dei Тrinitari), воздвигнутый монахами-тринитариями («Орден Пресвятой Троицы»), в 1207 году. Это старинное здание украшает редчайшая мозаика начала XIII века с невероятно щепетильной для того времени темой - «Иисус Христос с белым и черным рабом».

5. Вы узнаете о тех архаичных временах, когда-то на холме Целий была роскошная девственная дубовая роща, а жизнь древних была полна волшебства, на этом холме поклонялись духам леса и источников и о знаменитой нимфе-прорицательнице Эгерии.

Вас ждут редчайшие древние церкви:

Трехуровневая базилика San Clemente, предваряющая наш подъем на Целий, она ассоциируется с машиной времени, где мы можем перемещаться из одной эпохи в другую. Спустившись вглубь храма можно перенестись из сегодняшнего дня в эпоху Древнего Рима, где есть даже святилище бога Митры.

После этого мы поднимемся на холм Целий, где раскинулись церковь и монастырь Санти-Куаттро-Коронати (Santi Quattro Coronati) - Четверо коронованных святых, похожая внешне скорее на неприступную крепость, чем на церковь За высокими стенами, возведенными в расчете на вражеские набеги, скрываются монахини августинки-затворницы. Здесь царит настоящий средневековый дух. Вот где можно снимать исторические фильмы 🎥, религиозные и рыцарские триллеры!…

А круглая базилика Санто-Стефано-Ротондо (Santo Stefano Rotondo) особенно интересной она покажется любителям острых ощущений, фрески здесь выполнены в XVII веке знаменитым художником Помаранчо, он изобразил мучения Христа и его последователей в таких кровавых жутких подробностях, что слабонервные не выдержат, это шокировало бы даже маркиза де Сада.

На Целии и со стороны Палатина и Колизея сразу бросается в глаза белоснежный ренессансный фасад церкви Сан-Грегорио-Маньо (San Gregorio Magno al Celio). А в крайней капелле слева хранится тот самый мраморный стол, за которым папа, по преданию, ежедневно кормил по 12 бедняков и иногда случались в жизни папы Григория Великого настоящие чудеса, о которых вы тоже услышите.

Вилла Челимонтана - место нашей романтической

прогулки

Мы посетим Виллу Челимонтану и вы влюбитесь ❤️ в тишину, волшебный запах хвои и пиний, прекрасные виды, открывающиеся со склонов виллы, вы удивитесь постоянному соседству прошлого и настоящего, полюбуетесь капителями древних колонн, украшающими дорожки парка и узнаете о загадках египетского обелиска, украшающего этот прекрасный парк 🌳