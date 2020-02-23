21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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  4. С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины

Составить объемное представление о столице на дружеской прогулке по ее самым интересным местам

Асыл
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Асыл – ваш гид
За 4 часа рискнем осуществить задачу трудновыполнимую, но невероятно заманчивую: приблизиться к понимаю Вечного города! Популярными и малоизвестными тропами вы подберетесь к культовым памятникам, услышите о ключевых событиях и личностях в истории Рима, отведаете лучшее мороженое столицы и насладитесь атмосферой дольче виты!
От
€80
68 за экскурсию
скидка15%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Встреча у выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo)
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У этой экскурсии21 отзыв
4.71
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины

Что вас ожидает

Обращение к истокам
Итак, начнем с места, где зародился Рим. Я расскажу о первом царе и тех удивительных событиях, которые предшествовали возникновению будущей огромной империи. Вероятно, вы удивитесь, встретив «знакомых» из Греции. Осмотрите античные руины форумов и соприкоснетесь с историей монументального красавца Колизея. Узнаете о знаменательной эпохе республики и копьях бога войны Марса, а также услышите рассказы о легендарных императорах, увидите место, с которого Нерон наблюдал за знаменитым пожаром, и изучите символику еще одной римской визитной карточки — аббревиатуры SPQR.

Другие знаковые места, без которых нельзя представить Рим
На самом знаменитом из семи римских холмов — Капитолии — я расскажу о языческих и христианских памятниках, архитектуре великого Микеланджело и первом в мире публичном музее. Чуть позже у вас будет возможность внести свою лепту в сокровищницу монеток фонтана Треви. Вы также рассмотрите античный храм всех богов, величественный и невозмутимый Пантеон. Побываете на «самой главной из всех главных и самой центральной из всех центральных» площади Навона, где узнаете о её необычной форме, знаменитых фонтанах и насладитесь царящей там атмосферой «dolce vita». А затем прогуляетесь по Марсовому полю и дойдете до Народной площади, совершив экскурс сквозь почти 3000 лет истории Вечного города, от его первого царя и до народа.

Менее известные жемчужины Рима
Помимо основных чек-пойнтов, вы посетите Большой цирк, крупнейший ипподром Древнего Рима. Побываете на площади Венеции с её белоснежным Алтарём отечества и балконом Муссолини. Увидите Храм Божественного Адриана и узнаете «тайну» неприступного замка Святого Ангела. Также в программе колоссальный Мавзолей Августа, древний жертвенник Алтарь мира и другие, менее известные, но интересные исторические памятники, среди которых, например, одна из говорящих статуй Рима.

Дружеский подход и римские лайфхаки
Прогулки со мной — это всегда комфортный темп и неформальное общение. Конечно, Рим не тот город, который можно узнать за день, но я постарался собрать в программе самое яркое, интересное и необходимое для первого знакомства с Вечным городом. Кроме того, я с радостью подскажу, как спланировать дальнейшие дни, что ещё стоит посетить, где отыскать лучшее в мире итальянское мороженое, кофе и тирамису, где можно вкусно и неразорительно поесть в центре. А еще открою парочку секретных мест. И если после прогулки вы полюбите Рим так же, как и я — моя задача выполнена!

Кому подойдет экскурсия

Как тем, кто впервые в Риме, так и тем, кто уже успел с ним познакомиться, но хочет узнать лучше. Даже если вы уже успели увидеть основные must-see места, но знаете про них недостаточно, вы посмотрите на них другими глазами, узнав много нового!

Организационные детали

  • При бронировании рекомендую выбирать время: 9.30 — для утренней и 16.00 — для вечерней экскурсии. Это оптимально для того, чтобы избежать излишнего солнца и итальянской сиесты.
  • Дополнительных расходов не предусмотрено, за исключением личных трат на питание и т.п.
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у выхода из метро Чирко Массимо (Circo Massimo).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Асыл
Асыл
Buongiorno! Меня зовут Асыл, я влюбился в Рим с первого взгляда, ещё когда впервые приехал сюда лет 8 назад. Постоянно живу здесь с 2017 года, изучаю языки, культуру, историю и искусство. Хотя я не профессиональный гид, но настолько обожаю этот город, что исследовал все его уголки и, возможно, уже знаю его даже лучше местных жителей. И все же открыть полностью все тайны Вечного города невозможно, поэтому мои поиски нового и любопытного продолжаются. А прогулки с путешественниками — одна из сторон этого увлечения вкупе с горячим желанием заразить всех любовью к этому магическому месту. Буду рад видеть вас в Риме! Ciao!
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21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

23 февраля 2020
Увидели главные достопримечательности Рима, услышали много интересных историй. Очень понравилось, что была возможность задавать вопросы и получать ответы. Асыл, с вами очень интересно, спасибо Вам!
21 февраля 2020
Спасибо Асылу за познавательные рассказы про историю Рима, прогулка прошла на одном дыхании.
28 января 2020
Очень довольны)
14 января 2020
Очень познавательная и вкусная экскурсия, отдельное спасибо за тирамису! Асыл эрудированный гид. Рекомендую!
8 января 2020
Все было отлично, гид молодец!
22 декабря 2019
С утра был дождь, Асыл, оперативно поменял время начала экскурсии. Четыре часа на ногах почти не заметили. Рассказывал о городе без зазубренных шаблонов, видно что человек вникал в материал. Прекрасно передохнули в кофейне с тирамису. На все вопросы получили развернутые ответы. Спасибо.
3 декабря 2019
Отличная прогулка! В Риме я впервые, и хотела составить о нём первое впечатление. Асыл помог мне это сделать :) Чувствуются, как он влюблён в этот город, и это чувство просто не может не передаться.
Обязательно буду рекомендовать Асыла друзьям. Спасибо!
1 декабря 2019
Маршрут экскурсии не плохой, а вот содержание не очень понравилось, тихий голос экскурсовода приходилось прислушиваться, провалы на молчание нужно задавать вопросы.
26 ноября 2019
Экскурсия построена на основе : вопрос - ответ. Если честно, не всегда хочется спрашивать, а хочется слушать. А здесь надо постоянно спрашивать, иначе будем идти молча. Дороговато для этой экскурсии.
25 ноября 2019
Все очень понравилось. Увлекательная и информативная экскурсия.
Ещё 11 отзывов

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