21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Тур по Риму - это шанс за 3 часа погрузиться в историю Вечного города.Участники посетят знаковые места, такие как Колизей и Пантеон, а также менее известные уголки, включая площадь Венеции

и замок Святого Ангела. Гид расскажет о первых царях, императорах и эпохах, оставивших след в истории. В завершение экскурсии можно будет попробовать лучшее мороженое столицы и узнать, где найти вкусный кофе и тирамису. Подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет углубить свои знания о Риме

Описание экскурсии

Обращение к истокам

Итак, начнём с места, где зародился Рим. Я расскажу о первом царе и тех удивительных событиях, которые предшествовали возникновению будущей огромной империи. Осмотрите античные руины форумов и соприкоснётесь с историей монументального красавца Колизея. Узнаете о знаменательной эпохе республики и копьях бога войны Марса, а также услышите рассказы о легендарных императорах, увидите место, с которого Нерон наблюдал за знаменитым пожаром, и изучите символику еще одной римской визитной карточки — аббревиатуры SPQR.

Другие знаковые места, без которых нельзя представить Рим

На самом знаменитом из семи римских холмов — Капитолии — я расскажу о языческих и христианских памятниках, архитектуре великого Микеланджело и первом в мире публичном музее. Чуть позже у вас будет возможность внести свою лепту в сокровищницу монеток фонтана Треви. Вы также рассмотрите античный храм всех богов, величественный и невозмутимый Пантеон. Побываете на «самой главной из всех главных и самой центральной из всех центральных» площади Навона, где узнаете о её необычной форме, знаменитых фонтанах и насладитесь царящей там атмосферой «dolce vita». А затем прогуляетесь по Марсовому полю и дойдёте до Народной площади, совершив экскурс сквозь почти 3000 лет истории Вечного города, от его первого царя и до народа.

Менее известные жемчужины Рима

Помимо основных чек-пойнтов, вы посетите площадь Венеции с её белоснежным Алтарём отечества и балконом Муссолини. Увидите Храм Божественного Адриана и узнаете «тайну» неприступного замка Святого Ангела. Также в программе колоссальный Мавзолей Августа, древний жертвенник Алтарь мира и другие, менее известные, но интересные исторические памятники, среди которых, например, палаццо богатейшего клана Рима.

Дружеский подход и римские лайфхаки

Прогулки со мной — это всегда комфортный темп и неформальное общение. Конечно, Рим не тот город, который можно узнать за день, но я постарался собрать в программе самое яркое, интересное и необходимое для первого знакомства с Вечным городом. Кроме того, я с радостью подскажу, как спланировать дальнейшие дни, что ещё стоит посетить, где отыскать лучшее в мире итальянское мороженое, кофе и тирамису, где можно вкусно и неразорительно поесть в центре. А ещё открою парочку секретных мест. И если после прогулки вы полюбите Рим так же, как и я — моя задача выполнена!

Кому подойдёт экскурсия

Как тем, кто впервые в Риме, так и тем, кто уже успел с ним познакомиться, но хочет узнать лучше. Даже если вы уже успели увидеть основные must-see места, но знаете про них недостаточно, вы посмотрите на них другими глазами, узнав много нового!

Организационные детали