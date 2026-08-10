21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины

Уникальная экскурсия по Риму: культовые памятники и скрытые жемчужины за 3 часа. Узнайте историю и насладитесь атмосферой Вечного города
Тур по Риму - это шанс за 3 часа погрузиться в историю Вечного города.

Участники посетят знаковые места, такие как Колизей и Пантеон, а также менее известные уголки, включая площадь Венеции
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и замок Святого Ангела. Гид расскажет о первых царях, императорах и эпохах, оставивших след в истории.

В завершение экскурсии можно будет попробовать лучшее мороженое столицы и узнать, где найти вкусный кофе и тирамису. Подходит как для новичков, так и для тех, кто хочет углубить свои знания о Риме

5
150 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение культовых памятников
  • 🗝️ Открытие скрытых жемчужин
  • 🍦 Попробовать лучшее мороженое
  • 📜 Узнать историю Рима
  • 🎨 Полюбоваться архитектурой
  • 👣 Прогулка в комфортном темпе
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины
С Римом на «ты»: визитные карточки и скрытые жемчужины

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Пантеон
  • Капитолий
  • Фонтан Треви
  • Площадь Навона
  • Площадь Венеции
  • Замок Святого Ангела
  • Мавзолей Августа
  • Алтарь мира

Описание экскурсии

Обращение к истокам

Итак, начнём с места, где зародился Рим. Я расскажу о первом царе и тех удивительных событиях, которые предшествовали возникновению будущей огромной империи. Осмотрите античные руины форумов и соприкоснётесь с историей монументального красавца Колизея. Узнаете о знаменательной эпохе республики и копьях бога войны Марса, а также услышите рассказы о легендарных императорах, увидите место, с которого Нерон наблюдал за знаменитым пожаром, и изучите символику еще одной римской визитной карточки — аббревиатуры SPQR.

Другие знаковые места, без которых нельзя представить Рим

На самом знаменитом из семи римских холмов — Капитолии — я расскажу о языческих и христианских памятниках, архитектуре великого Микеланджело и первом в мире публичном музее. Чуть позже у вас будет возможность внести свою лепту в сокровищницу монеток фонтана Треви. Вы также рассмотрите античный храм всех богов, величественный и невозмутимый Пантеон. Побываете на «самой главной из всех главных и самой центральной из всех центральных» площади Навона, где узнаете о её необычной форме, знаменитых фонтанах и насладитесь царящей там атмосферой «dolce vita». А затем прогуляетесь по Марсовому полю и дойдёте до Народной площади, совершив экскурс сквозь почти 3000 лет истории Вечного города, от его первого царя и до народа.

Менее известные жемчужины Рима

Помимо основных чек-пойнтов, вы посетите площадь Венеции с её белоснежным Алтарём отечества и балконом Муссолини. Увидите Храм Божественного Адриана и узнаете «тайну» неприступного замка Святого Ангела. Также в программе колоссальный Мавзолей Августа, древний жертвенник Алтарь мира и другие, менее известные, но интересные исторические памятники, среди которых, например, палаццо богатейшего клана Рима.

Дружеский подход и римские лайфхаки

Прогулки со мной — это всегда комфортный темп и неформальное общение. Конечно, Рим не тот город, который можно узнать за день, но я постарался собрать в программе самое яркое, интересное и необходимое для первого знакомства с Вечным городом. Кроме того, я с радостью подскажу, как спланировать дальнейшие дни, что ещё стоит посетить, где отыскать лучшее в мире итальянское мороженое, кофе и тирамису, где можно вкусно и неразорительно поесть в центре. А ещё открою парочку секретных мест. И если после прогулки вы полюбите Рим так же, как и я — моя задача выполнена!

Кому подойдёт экскурсия

Как тем, кто впервые в Риме, так и тем, кто уже успел с ним познакомиться, но хочет узнать лучше. Даже если вы уже успели увидеть основные must-see места, но знаете про них недостаточно, вы посмотрите на них другими глазами, узнав много нового!

Организационные детали

  • При бронировании рекомендую выбирать время: с 7:00 до 9:30 — для утренней и с 16:00 до 19:00 — для вечерней экскурсии (в зависимости от времени года). Это оптимально для того, чтобы избежать излишнего солнца и итальянской сиесты. Если сомневаетесь, какое время забронировать, то выбирайте среднее — потом спишемся и подвинем время начала в зависимости от погоды
  • Дополнительных расходов не предусмотрено, за исключением личных трат на питание и т. п.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€70
Семейный (3-4 человека)€50
Друзья (3-4 человека)€60
Для бронирования достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асыл
Асыл — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 836 туристов
Buongiorno! Я влюбился в Рим с первого взгляда, ещё когда впервые приехал сюда. Постоянно живу здесь с 2017 года, изучаю языки, культуру, историю и искусство. Хотя я не профессиональный гид,
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но настолько обожаю этот город, что исследовал все его уголки и, возможно, уже знаю его даже лучше местных жителей. И всё же открыть полностью все тайны Вечного города невозможно, поэтому мои поиски нового и любопытного продолжаются. А прогулки с путешественниками — одна из сторон этого увлечения вкупе с горячим желанием заразить всех любовью к этому магическому месту. Буду рад видеть вас в Риме! Ciao!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 150 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
140
4
5
3
3
2
2
1
Е
Экскурсия в Риме у нас была последней в рамках круиза по Средиземному морю. Экскурсионная программа круиза оставила массу приятных впечатлений, но экскурсия по Риму с Асылом превзошла все ожидания и
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возглавила наш рейтинг. В резюме Асыл отметил, что не является профессиональным гидом, но глубина и обширность его знаний о предмете, прекрасное владение словом, умение преподнести материал с чувством, но без излишнего напора- все то, чем должен владеть, на наш взгляд, профессионал. Спасибо, Асыл, и удачи Вам во всем! Елена, Гайрат.

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Т
Отличная экскурсия по знаковым местам! Асыл все очень подробно и интересно рассказывал на протяжении всей экскурсии. Сразу видно, что человек живет тем, чем делится с гостями Рима. Получили с мужем массу положительных эмоций!
Такая прогулка однозначно останется памяти.
Если вы действительно хотите познакомиться с городом и узнать много интересного, то вам срочно к Асылу на экскурсию 👌более чем познавательно!
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Юлия
Замечательная экскурсия. Прошла на одном дыхании. Комфортный темп, интересные факты. Асыл, спасибо
Замечательная экскурсия. Прошла на одном дыхании. Комфортный темп, интересные факты. Асыл, спасибо
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Т
Асыл - кладезь знаний! Помимо того, что он провел наинтереснейшую экскурсию, он еще вошел в наше положение и перенес экскурсию на другой день. Было так увлекательно, что захотелось вернуться в Рим снова, но теперь на другую экскурсию Асыла:)
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Д
Остались в полном восторге от экскурсии! С юмором, на позитиве, очень интересные факты! Гид был готов подстроиться под нас: не перегружать историей, больше занимательных фактов. Помог с ориентацией в городе и порекомендовал места. Большое спасибо, рекомендуем!
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Н
Интересно, вдумчиво, с погружением в историю. Нам с сыном очень понравилось, спасибо!
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