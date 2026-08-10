21 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Участники посетят знаковые места, такие как Колизей и Пантеон, а также менее известные уголки, включая площадь Венеции
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение культовых памятников
- 🗝️ Открытие скрытых жемчужин
- 🍦 Попробовать лучшее мороженое
- 📜 Узнать историю Рима
- 🎨 Полюбоваться архитектурой
- 👣 Прогулка в комфортном темпе
Что можно увидеть
- Колизей
- Пантеон
- Капитолий
- Фонтан Треви
- Площадь Навона
- Площадь Венеции
- Замок Святого Ангела
- Мавзолей Августа
- Алтарь мира
Описание экскурсии
Обращение к истокам
Итак, начнём с места, где зародился Рим. Я расскажу о первом царе и тех удивительных событиях, которые предшествовали возникновению будущей огромной империи. Осмотрите античные руины форумов и соприкоснётесь с историей монументального красавца Колизея. Узнаете о знаменательной эпохе республики и копьях бога войны Марса, а также услышите рассказы о легендарных императорах, увидите место, с которого Нерон наблюдал за знаменитым пожаром, и изучите символику еще одной римской визитной карточки — аббревиатуры SPQR.
Другие знаковые места, без которых нельзя представить Рим
На самом знаменитом из семи римских холмов — Капитолии — я расскажу о языческих и христианских памятниках, архитектуре великого Микеланджело и первом в мире публичном музее. Чуть позже у вас будет возможность внести свою лепту в сокровищницу монеток фонтана Треви. Вы также рассмотрите античный храм всех богов, величественный и невозмутимый Пантеон. Побываете на «самой главной из всех главных и самой центральной из всех центральных» площади Навона, где узнаете о её необычной форме, знаменитых фонтанах и насладитесь царящей там атмосферой «dolce vita». А затем прогуляетесь по Марсовому полю и дойдёте до Народной площади, совершив экскурс сквозь почти 3000 лет истории Вечного города, от его первого царя и до народа.
Менее известные жемчужины Рима
Помимо основных чек-пойнтов, вы посетите площадь Венеции с её белоснежным Алтарём отечества и балконом Муссолини. Увидите Храм Божественного Адриана и узнаете «тайну» неприступного замка Святого Ангела. Также в программе колоссальный Мавзолей Августа, древний жертвенник Алтарь мира и другие, менее известные, но интересные исторические памятники, среди которых, например, палаццо богатейшего клана Рима.
Дружеский подход и римские лайфхаки
Прогулки со мной — это всегда комфортный темп и неформальное общение. Конечно, Рим не тот город, который можно узнать за день, но я постарался собрать в программе самое яркое, интересное и необходимое для первого знакомства с Вечным городом. Кроме того, я с радостью подскажу, как спланировать дальнейшие дни, что ещё стоит посетить, где отыскать лучшее в мире итальянское мороженое, кофе и тирамису, где можно вкусно и неразорительно поесть в центре. А ещё открою парочку секретных мест. И если после прогулки вы полюбите Рим так же, как и я — моя задача выполнена!
Кому подойдёт экскурсия
Как тем, кто впервые в Риме, так и тем, кто уже успел с ним познакомиться, но хочет узнать лучше. Даже если вы уже успели увидеть основные must-see места, но знаете про них недостаточно, вы посмотрите на них другими глазами, узнав много нового!
Организационные детали
- При бронировании рекомендую выбирать время: с 7:00 до 9:30 — для утренней и с 16:00 до 19:00 — для вечерней экскурсии (в зависимости от времени года). Это оптимально для того, чтобы избежать излишнего солнца и итальянской сиесты. Если сомневаетесь, какое время забронировать, то выбирайте среднее — потом спишемся и подвинем время начала в зависимости от погоды
- Дополнительных расходов не предусмотрено, за исключением личных трат на питание и т. п.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|€70
|Семейный (3-4 человека)
|€50
|Друзья (3-4 человека)
|€60
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Такая прогулка однозначно останется памяти.
Если вы действительно хотите познакомиться с городом и узнать много интересного, то вам срочно к Асылу на экскурсию 👌более чем познавательно!