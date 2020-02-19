12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

У нас был вариант экскурсии не на закате, а поутру, что ничуть не испортило затею. Отношение Натальи к нам понравилось: адаптировала маршрут и рассказ под нас (расписание, двое детей, пожелание), провела с нами 3 часа и что успела рассказала про Рим. Нельзя объять необъятное :) Отдельно хочется отметить пунктуальность гида: ровно в назначенное время она нас ждала в условленном месте. Однако от информационной составляющей экскурсии мы не в восторге: было несколько любопытных моментов и историй, которых не знали, но тем не менее мы ожидали гораздо более развернутых, разнообразных и интересных рассказов, причем хотелось бы их слышать не только "на точке" остановки, но и по дороге. С удовольствием бы слушали не только истории про памятники мировой культуры, но и просто "зарисовки" про Рим, итальянцев, да просто любые "байки на околоитальянские темы". Возможно, причина в наших завышенных ожиданиях (в том числе на базе отзывов тут), или в наличии опыта экскурсии с более эмоциональным и реально влюбленным в свое дело и место гидом или в нестандартности ситуации (утро, дети). Не знаю. Это не негативный отзыв, но второй раз я бы на такую экскурсию не пошла. Но повторюсь справедливости ради: о достопримечательностях было рассказано, все намеченные пункты маршрута осмотрели и обсудили.