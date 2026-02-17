12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рим на автомобиле в лучах заката

Уникальная возможность увидеть вечерний Рим в комфорте автомобиля. Путешествие по знаменитым местам, включая Колизей и Авентинский холм
Экскурсия на автомобиле по вечернему Риму - это шанс увидеть знаменитые достопримечательности без суеты. Путешествие начинается у Колизея, где можно узнать его историю и легенды. Затем маршрут проходит через Авентинский
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холм с его розариумом и смотровой площадкой. Впечатляющие виды на город открываются с холма Пинчо. По пути туристы увидят Собор Святого Петра и другие знаковые места. Это идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться красотой Рима в лучах заката

4.7
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
  • 🌇 Вечерние виды Рима
  • 📸 Отличные фотомоменты
  • 🏛️ Знаменитые достопримечательности
  • 💑 Романтическая атмосфера
Рим на автомобиле в лучах заката
Рим на автомобиле в лучах заката
Рим на автомобиле в лучах заката

Что можно увидеть

  • Колизей
  • Авентинский холм
  • Испанская лестница
  • Собор Святого Петра
  • Яникульский холм

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Колизей — в лучах заходящего солнца.
  • Розариум у подножия Авентинского холма.
  • «Святое отверстие» — вид сразу на три государства.
  • Апельсиновые сады Савелли и смотровую площадку с видом на собор Святого Петра.
  • Галерею с «Устами истины».
  • Площадь Венеции и дворцы, хранящие следы истории.
  • Улицу Венето — роскошную, как в фильмах Феллини.
  • Испанскую лестницу — архитектурную звезду европейского Рима.
  • Панорамные площадки на холмах Пинчо и Яникул.
  • Набережные Тибра.

Вы узнаете:

  • Историю Колизея и любопытные факты, связанные с ним.
  • Как Испанская лестница объединила два двора и покорила архитекторов.
  • Кто и зачем поднимался на Яникульский холм.
  • Почему «Святое отверстие» стало одним из самых необычных символов Рима.
  • Как возникли легенды вокруг «Уст истины».
  • Какие дворцы окружают площадь Венеции и как с ней связан Микеланджело.
  • Почему улица Венето стала синонимом римской элегантности.
  • И главное — каков Рим, когда он замирает в золотом свете перед наступлением ночи.

Организационные детали

  • Так как римское правительство раз в месяц ограничивает въезд машин в центр города, в редких случаях возможен перенос даты экскурсии.
  • По вашему желанию можно организовать трансфер из любой точки центра города до места нашей встречи — €30.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1316 туристов
Я впервые приехала в Италию в 2003 году. Была очарована Римом, но только в мечтах могла представить себе, что мне посчастливиться жить, учиться и работать в этом удивительном городе с его 2800-летней историей. Я много путешествую по Италии, проникаясь её неповторимой историей и тайнами. Мне нравится открывать новые места. С удовольствием делюсь своими находками с интересными людьми.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья проводила для нас нашу первую экскурсию в Риме. Она очень приятный в общении и коммуникабельный человек, учитывала все наши пожелания. Показала нам вечерний Коллизей, получились замечательные фото. Мы пробежались
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в темноте по апельсиновому саду на смотровую площадку, это было весело. Всего за три часа мы объехали почти все знаковые места Рима. Наталья может ответить на любой вопрос. Нам очень понравилось! Поэтому через день мы поехали с Натальей на шопинг в аутлет, замечательно провели время. Очень рекомендуем данного гида!

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Л
Только что вернулись с экскурсии по вечернему Риму. Мы в восторге!

Сегодня мы попали в волшебные и заботливые руки Натальи, которая увлекла нас в мир истории Рима, его красот, легенд и
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величия. Она пробудила интерес узнать о нем больше, пройти по каждой улочке, заглянуть в «каждые двери» города с почти трехтысячилетней историей!
Если тезисно, то:
⁃ Удобно и тепло передвигаться на машине ⁃ Охват большого количества мест за небольшое количество времени ⁃ Обзорное знакомство с городом, его достопримечательностями и историей ⁃ Понятное и доступное изложение ⁃ Приятный компетентный гид, который в полном объеме владеет информацией.
⁃ Вечерний Рим красив и не многолюден Если вы раздумываете, стоит или не стоит брать такую экскурсию, то однозначно стоит! И я бы рекомендовала Наталью!

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С
В Риме я никогда не была, так сложились обстоятельства, что мне надо было провести в городе два дня. Прилетела я во второй половине дня, поэтому заказала вечернюю экскурсию на автомобиле.
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Рим, по рассказам моих знакомых, я представляла шумным городом с большим количеством туристов, пробками на дорогах, так что я ожидала получить общее представление о городе, … … но эта экскурсия стала не просто интересной и познавательной. Наталья не только увлекательно рассказывала о достопримечательностях Рима, показывала уникальные места города (что невозможно, я считаю, охватить на пешеходной экскурсии), но и передала мне свое отношение к городу. И я забыла, что прилетела сюда несколько часов назад. Я люблю этот город!! И уверена, что это не последняя моя поездка. Спасибо огромная Наталье, эта экскурсия изменила мой мир!

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И
Если вы не были в РИМЕ побывайте в этом уютном городе именно ночью в лучах заходящего солнца и подсветкой в желтых, теплых тонах. Рим изумителен! От нашего очаровательного гида Наташи
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мы узнали много нового о «вечном городе». Город светился золотой подсветкой и вызывал бурю эмоций! Мы бы сами все великолепие города не увидили, если бы не наш замечательеый гид. Великолепно, зная город, переходя от объекта к обьекту мы погружались в античную историю Рима!
Хорошего гида найти сложно, но нам очень повезло!
НАТАША - ты лучшая!

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Е
Мы в Риме второй раз, и наш выбор пал на данную экскурсию. Экскурсия с Натальей - это что-то необыкновенное. Ощущения, что мы знакомы много лет и приехали в гости к
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давней знакомой послушать и увидеть прекраснейшие уголки Рима. Места, которые мы до этого видели в лучах солнца, представились совсем по-другому в лучах заката, мы остались бесконечно довольны, и в следующий наш приезд в Рим обязательно выберем Наталью как проводника по этому прекрасному вечному городу

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Е
Отличный выбор для уставших туристов, а также для тех, кто уже был в Риме и хочет посмотреть на него с другой стороны. Наталья свозила нас в такие уголки города, в которые мы сами, возможно, и не добрели бы, хотя я была в Риме не впервые. Интересная экскурсия, неспешная езда по городу и прекрасные виды - всем советуем!!!
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