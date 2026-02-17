12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия на автомобиле по вечернему Риму - это шанс увидеть знаменитые достопримечательности без суеты. Путешествие начинается у Колизея, где можно узнать его историю и легенды. Затем маршрут проходит через Авентинский
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле
- 🌇 Вечерние виды Рима
- 📸 Отличные фотомоменты
- 🏛️ Знаменитые достопримечательности
- 💑 Романтическая атмосфера
Что можно увидеть
- Колизей
- Авентинский холм
- Испанская лестница
- Собор Святого Петра
- Яникульский холм
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Колизей — в лучах заходящего солнца.
- Розариум у подножия Авентинского холма.
- «Святое отверстие» — вид сразу на три государства.
- Апельсиновые сады Савелли и смотровую площадку с видом на собор Святого Петра.
- Галерею с «Устами истины».
- Площадь Венеции и дворцы, хранящие следы истории.
- Улицу Венето — роскошную, как в фильмах Феллини.
- Испанскую лестницу — архитектурную звезду европейского Рима.
- Панорамные площадки на холмах Пинчо и Яникул.
- Набережные Тибра.
Вы узнаете:
- Историю Колизея и любопытные факты, связанные с ним.
- Как Испанская лестница объединила два двора и покорила архитекторов.
- Кто и зачем поднимался на Яникульский холм.
- Почему «Святое отверстие» стало одним из самых необычных символов Рима.
- Как возникли легенды вокруг «Уст истины».
- Какие дворцы окружают площадь Венеции и как с ней связан Микеланджело.
- Почему улица Венето стала синонимом римской элегантности.
- И главное — каков Рим, когда он замирает в золотом свете перед наступлением ночи.
Организационные детали
- Так как римское правительство раз в месяц ограничивает въезд машин в центр города, в редких случаях возможен перенос даты экскурсии.
- По вашему желанию можно организовать трансфер из любой точки центра города до места нашей встречи — €30.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Колизея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1316 туристов
Я впервые приехала в Италию в 2003 году. Была очарована Римом, но только в мечтах могла представить себе, что мне посчастливиться жить, учиться и работать в этом удивительном городе с его 2800-летней историей. Я много путешествую по Италии, проникаясь её неповторимой историей и тайнами. Мне нравится открывать новые места. С удовольствием делюсь своими находками с интересными людьми.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Наталья проводила для нас нашу первую экскурсию в Риме. Она очень приятный в общении и коммуникабельный человек, учитывала все наши пожелания. Показала нам вечерний Коллизей, получились замечательные фото. Мы пробежались
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Л
Только что вернулись с экскурсии по вечернему Риму. Мы в восторге!
Сегодня мы попали в волшебные и заботливые руки Натальи, которая увлекла нас в мир истории Рима, его красот, легенд и
Сегодня мы попали в волшебные и заботливые руки Натальи, которая увлекла нас в мир истории Рима, его красот, легенд и
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С
В Риме я никогда не была, так сложились обстоятельства, что мне надо было провести в городе два дня. Прилетела я во второй половине дня, поэтому заказала вечернюю экскурсию на автомобиле.
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И
Если вы не были в РИМЕ побывайте в этом уютном городе именно ночью в лучах заходящего солнца и подсветкой в желтых, теплых тонах. Рим изумителен! От нашего очаровательного гида Наташи
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Е
Мы в Риме второй раз, и наш выбор пал на данную экскурсию. Экскурсия с Натальей - это что-то необыкновенное. Ощущения, что мы знакомы много лет и приехали в гости к
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Е
Отличный выбор для уставших туристов, а также для тех, кто уже был в Риме и хочет посмотреть на него с другой стороны. Наталья свозила нас в такие уголки города, в которые мы сами, возможно, и не добрели бы, хотя я была в Риме не впервые. Интересная экскурсия, неспешная езда по городу и прекрасные виды - всем советуем!!!
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