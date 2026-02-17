12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Рим, по рассказам моих знакомых, я представляла шумным городом с большим количеством туристов, пробками на дорогах, так что я ожидала получить общее представление о городе, … … но эта экскурсия стала не просто интересной и познавательной. Наталья не только увлекательно рассказывала о достопримечательностях Рима, показывала уникальные места города (что невозможно, я считаю, охватить на пешеходной экскурсии), но и передала мне свое отношение к городу. И я забыла, что прилетела сюда несколько часов назад. Я люблю этот город!! И уверена, что это не последняя моя поездка. Спасибо огромная Наталье, эта экскурсия изменила мой мир!