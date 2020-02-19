12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Рим на автомобиле в лучах заката

Отдохните и насладитесь сверкающими красотами города во время экскурсии на комфортном автомобиле

Наталья
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Наталья – ваш гид
Идеальным вариантом «объять необъятное» без усилий станет дружеская прогулка по вечернему Риму на автомобиле, которая позволяет посмотреть самые отдаленные уголки центра максимально комфортно и с удовольствием: Авентинский холм и Ватикан, Колизей и Испанскую лестницу, улицу Венето и холм Пинчо.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча Станция метро Колизее (Colosseo )
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У этой экскурсии12 отзывов
4.58
Рим на автомобиле в лучах заката
Рим на автомобиле в лучах заката

Что вас ожидает

  • Мы встретимся с вами около Колизея, ставшего визитной карточкой Рима, как Эйфелева башня для Парижа, статуя Свободы для Нью-Йорка, а Биг-Бен для Лондона. Я расскажу историю создания Колизея, а еще много интересных фактов и легенд, связанных с ним.
  • Затем мы отправимся на Авентинский холм — оазис фешенебельности, тишины и зелени. У подножия холма раскинулся знаменитый розариум, где сотни различных сортов роз, привезенных из разных концов Земли, порадуют нас не только своим видом, но и благоуханием.
  • Минуя розариум, поднимаемся к «Святому отверстию» — название придумали итальянцы, ведь сквозь него можно увидеть сразу три государства! А еще дальше нас ждут сады Савелли с апельсиновыми деревьями, морскими соснами и олеандрами и незабываемая смотровая площадка — любимое место фотографов, влюбленных пар и свадебных кортежей. Мы, конечно же, захватим с собой фотоаппарат и запечатлеем на память открывающийся вид.
  • Далее мы проедем мимо церкви Санта-Мария-ин-Космедин, в крытой галерее которой находятся «Уста истины», за несколько веков «обросшие» тайнами и легендами.
  • Следующая наша остановка — на площади Венеции, одной из центральных площадей, где, по утверждению самих итальянцев, «чувствуется биение сердца Рима». Я расскажу вам интересные факты о дворцах, построенных на этой площади, мы увидим, где находился дом, в котором жил и умер гениальный Микеланджело, и последнее завещание, оставленное Мастером.
  • Чтобы почувствовать разнообразие вечернего города, мы проедем по улице Венето с ее роскошными отелями, магазинами, изысканными ресторанами и кафе, где увидим кусочек «сладкой жизни» из фильма Федерико Феллини.
  • Прогулка по Риму показалась бы неполной, если бы мы пропустили любимицу кинематографистов, модельеров и влюбленных — Испанскую лестницу, «самую красивую лестницу в Европе», по утверждению ведущих специалистов в области архитектуры. Она соединила два дружественных и родственных двора — французский и испанский. И вот мы уже на холме Пинчо и видим раскинувшийся перед нами Рим. От этой панорамы захватывает дух!
  • Дальше наш путь пройдет по набережной, подсвеченной сотнями огней и светом закатного неба. Мы проедем мимо христианской святыни — Собора Святого Петра, и по живописному серпантину поднимемся на Яникульский холм, где был распят Святой Апостол Петр.

Организационные детали

  • Так как римское правительство раз в месяц ограничивает въезд машин в центр города, в редких случаях возможен перенос даты экскурсии.
  • Экскурсия имеет определённый маршрут, начало которого около Колизея: станция метро Colosseo (верхний выход из метро Colosseo).
  • По вашему желанию можно организовать трансфер из любой точки центра города до места нашей встречи. Стоимость трансфера 30 евро.
Рим на автомобиле в лучах заката
Рим на автомобиле в лучах заката
Рим на автомобиле в лучах заката
Рим на автомобиле в лучах заката
Рим на автомобиле в лучах заката
Рим на автомобиле в лучах заката
Рим на автомобиле в лучах заката
Рим на автомобиле в лучах заката
Рим на автомобиле в лучах заката
Рим на автомобиле в лучах заката

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Станция метро Колизее (Colosseo ).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Наталья
Наталья
Я впервые приехала в Италию в 2003 году. Была очарована Римом, но только в мечтах могла представить себе, что мне посчастливиться жить, учиться и работать в этом удивительном городе, с его 2800 летней историей. Я много путешествую по Италии, проникаясь ее неповторимой историей и тайнами. Мне нравится открывать новые места. С удовольствием делюсь своими находками с интересными людьми. Сохраняю фотографии и посты из этих путешествий в моем Instagram
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

19 февраля 2020
Только что вернулись с экскурсии по вечернему Риму. Мы в восторге!

Сегодня мы попали в волшебные и заботливые руки Натальи, которая увлекла нас в мир истории Рима, его красот, легенд и величия. Она пробудила интерес узнать о нем больше, пройти по каждой улочке, заглянуть в «каждые двери» города с почти трехтысячилетней историей!
Если тезисно, то:
⁃ Удобно и тепло передвигаться на машине
⁃ Охват большого количества мест за небольшое количество времени
⁃ Обзорное знакомство с городом, его достопримечательностями и историей
⁃ Понятное и доступное изложение
⁃ Приятный компетентный гид, который в полном объеме владеет информацией.
⁃ Вечерний Рим красив и не многолюден
Если вы раздумываете, стоит или не стоит брать такую экскурсию, то однозначно стоит! И я бы рекомендовала Наталью!
18 февраля 2020
Отличный выбор для уставших туристов, а также для тех, кто уже был в Риме и хочет посмотреть на него с другой стороны. Наталья свозила нас в такие уголки города, в которые мы сами, возможно, и не добрели бы, хотя я была в Риме не впервые. Интересная экскурсия, неспешная езда по городу и прекрасные виды - всем советуем!!!
2 февраля 2020
Спасибо большое Наталье за чудесную автомобильную экскурсию! Мы узнали много нового и интересного, сделали много красивых фотографий Вечного города и остались очень довольны. Всем очень рекомендуем
1 января 2020
Все было очень супер!!!
7 октября 2019
Отличная экскурсия. Величественный Рим. Замечательный гид Наталья. Всё понравилось. Спасибо.
22 сентября 2019
Экскурсия была очень содержательной, Наталья прекрасный гид, отлично владеющий материалом.
25 ноября 2018
Если вы не были в РИМЕ побывайте в этом уютном городе именно ночью в лучах заходящего солнца и подсветкой в желтых, теплых тонах. Рим изумителен! От нашего очаровательного гида Наташи мы узнали много нового о «вечном городе» . Город светился золотой подсветкой и вызывал бурю эмоций! Мы бы сами все великолепие города не увидили, если бы не наш замечательеый гид . Великолепно, зная город, переходя от объекта к обьекту мы погружались в античную историю Рима!
Хорошего гида найти сложно, но нам очень повезло!
НАТАША - ты лучшая!
12 августа 2015
Разочарован экскурсией. Единственный плюс - что на автомобиле (были в день после перелета, пешую бы не осилили). Было скучно и мало информации.
Ксения
1 июля 2015
У нас был вариант экскурсии не на закате, а поутру, что ничуть не испортило затею. Отношение Натальи к нам понравилось: адаптировала маршрут и рассказ под нас (расписание, двое детей, пожелание), провела с нами 3 часа и что успела рассказала про Рим. Нельзя объять необъятное :) Отдельно хочется отметить пунктуальность гида: ровно в назначенное время она нас ждала в условленном месте. Однако от информационной составляющей экскурсии мы не в восторге: было несколько любопытных моментов и историй, которых не знали, но тем не менее мы ожидали гораздо более развернутых, разнообразных и интересных рассказов, причем хотелось бы их слышать не только "на точке" остановки, но и по дороге. С удовольствием бы слушали не только истории про памятники мировой культуры, но и просто "зарисовки" про Рим, итальянцев, да просто любые "байки на околоитальянские темы". Возможно, причина в наших завышенных ожиданиях (в том числе на базе отзывов тут), или в наличии опыта экскурсии с более эмоциональным и реально влюбленным в свое дело и место гидом или в нестандартности ситуации (утро, дети). Не знаю. Это не негативный отзыв, но второй раз я бы на такую экскурсию не пошла. Но повторюсь справедливости ради: о достопримечательностях было рассказано, все намеченные пункты маршрута осмотрели и обсудили.
27 мая 2015
Спасибо за экскурсию! Наталья хорошо знает материал, прекрасно ориентируется в городе, доброжелательна, отзывчива и пунктуальна.
Хороший способ увидеть разом город и иметь о нём представление.
Ещё 2 отзыва

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