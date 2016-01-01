Вы сможете насладиться и увидеть все основные достопримечательности 🏛️ античного и средневекового Рима в потрясающей подсветке в вечернее время. Освещение придает памятникам архитектуры таинственности, а легенды и мифы об императорах, которые вы услышите, загадочности и величия!

Вы увидите:

фонтан ТРЕВИ- театр воды

площадь Венеции,

мемориальный комплекс Алтаря Отечества,

Римский и императорский Форумы

Колизей (осмотр снаружи)

Арка Константина

площадь Навона (фонтан 4-х рек архитектора Бернини),

площадь Республики

фонтан Наяд

-термы императора Диоклетиана

замок Святого Ангела!

Ватикан (собор Святого Петра снаружи)

площадь Св. Петра, в обрамлении колоннады Бернини,

вид на Папский дворец, из окна которого каждое воскресенье Папа благословляет всех собравшихся на площади.

Несомненно вечерний Рим очарователен и уж точно в лучах фонарей приобретает особую интимную притягательность, за несколько часов Вы сумеете почувствовать неповторимую романтику вечного города!

Наш маршрут мы откорректируем согласно вашим пожеланиям. Я постараюсь сделать нашу экскурсию ⛳ максимально комфортной! Добавим в нашу прогулку 👣 остановки для фотографий в удачных местах, порции мороженого или чашечки кофе.