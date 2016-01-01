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Романтика вечернего Рима на машине

4.7
33 отзыва
Елена Г.
Елена Г. – Гид из Рима
Туристы считают Рим одним из самых романтичных городов мира.

Он прекрасен в любое время суток, но вечерняя прогулка 👣 – самый короткий способ навсегда влюбиться ❤️ в столицу Италии.

Вы увидите древний Колизей, пройдетесь по площади Святого Петра, осмотрите Пантеон, «храм всех богов», и Папский дворец.

Гид составит подробный маршрут тура с учетом ваших пожеланий.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌃Ночная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🚌На автобусе
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €30 за экскурсию

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Романтика вечернего Рима на машине
Романтика вечернего Рима на машине

Что вы увидите

  • Колизей
  • Капитолийский холм
  • Римский и императорские форумы
  • Большой цирк- античный иподром
  • Дворцы императоров
  • Арка Константина
  • Античный театр Марчелло
  • Бычий форум- античные храмы, Геркулеса и Портуна
  • Уста Истины
  • Площадь Венеции.
  • памятник Витториано
  • Венецианский дворец- балкончик Муссолини
  • фонтан Треви
  • Испанская площадь
  • Испанская лестница
  • Античное кафе " Греко"
  • Пантеон - языческий храм
  • Площадь Республики
  • Фонтан Наяд
  • Термы императора Диоклетиана
  • Народная площадь
  • Замок Святого Ангела
  • Площадь св. Петра - Ватикан.
  • Маршрут можно откорректировать.
Вы сможете насладиться и увидеть все основные достопримечательности 🏛️ античного и средневекового Рима в потрясающей подсветке в вечернее время. Освещение придает памятникам архитектуры таинственности, а легенды и мифы об императорах, которые вы услышите, загадочности и величия!

Вы увидите:

  • фонтан ТРЕВИ- театр воды
  • площадь Венеции,
  • мемориальный комплекс Алтаря Отечества,
  • Римский и императорский Форумы
  • Колизей (осмотр снаружи)
  • Арка Константина
  • площадь Навона (фонтан 4-х рек архитектора Бернини),
  • площадь Республики
  • фонтан Наяд
-термы императора Диоклетиана
  • замок Святого Ангела!
  • Ватикан (собор Святого Петра снаружи)
  • площадь Св. Петра, в обрамлении колоннады Бернини,
  • вид на Папский дворец, из окна которого каждое воскресенье Папа благословляет всех собравшихся на площади.
Несомненно вечерний Рим очарователен и уж точно в лучах фонарей приобретает особую интимную притягательность, за несколько часов Вы сумеете почувствовать неповторимую романтику вечного города!
Наш маршрут мы откорректируем согласно вашим пожеланиям. Я постараюсь сделать нашу экскурсию ⛳ максимально комфортной! Добавим в нашу прогулку 👣 остановки для фотографий в удачных местах, порции мороженого или чашечки кофе.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • УСЛУГИ ВОДИТЕЛЯ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО :
  • 60 евро - для 1-2 человек
  • 70 евро - для 3-5 человек
  • 80 евро - для 6-7 человек
  • В праздничный, воскресный день и позже 20. 00 - цена может - быть дороже.
  • Встреча в отеле и возможность забирать туристов от отеля будет рассматриваться индивидуально и за дополнительную плату.
Начало
🚩 1. Колизей
Место завершения
🏁 Площадь св.Петра (Ватикан)
Романтика вечернего Рима на машине
Романтика вечернего Рима на машине
Романтика вечернего Рима на машине
Романтика вечернего Рима на машине

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Г.
Елена Г.
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33 отзыва оставили туристы

Елена Г. проводит ещё 5 экскурсий

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