Вы сможете насладиться и увидеть все основные достопримечательности 🏛️ античного и средневекового Рима в потрясающей подсветке в вечернее время. Освещение придает памятникам архитектуры таинственности, а легенды и мифы об императорах, которые вы услышите, загадочности и величия!
Вы увидите:
фонтан ТРЕВИ- театр воды
площадь Венеции,
мемориальный комплекс Алтаря Отечества,
Римский и императорский Форумы
Колизей (осмотр снаружи)
Арка Константина
площадь Навона (фонтан 4-х рек архитектора Бернини),
площадь Республики
фонтан Наяд
-термы императора Диоклетиана
замок Святого Ангела!
Ватикан (собор Святого Петра снаружи)
площадь Св. Петра, в обрамлении колоннады Бернини,
вид на Папский дворец, из окна которого каждое воскресенье Папа благословляет всех собравшихся на площади.
Несомненно вечерний Рим очарователен и уж точно в лучах фонарей приобретает особую интимную притягательность, за несколько часов Вы сумеете почувствовать неповторимую романтику вечного города!
Наш маршрут мы откорректируем согласно вашим пожеланиям. Я постараюсь сделать нашу экскурсию ⛳ максимально комфортной! Добавим в нашу прогулку 👣 остановки для фотографий в удачных местах, порции мороженого или чашечки кофе.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
УСЛУГИ ВОДИТЕЛЯ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО :
60 евро - для 1-2 человек
70 евро - для 3-5 человек
80 евро - для 6-7 человек
В праздничный, воскресный день и позже 20. 00 - цена может - быть дороже.
Встреча в отеле и возможность забирать туристов от отеля будет рассматриваться индивидуально и за дополнительную плату.
Начало
🚩 1. Колизей
Место завершения
🏁 Площадь св.Петра (Ватикан)
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.