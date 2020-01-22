2 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

От ёлки от-кутюр к шедеврам Рима, на ярмарки и за чашечкой кофе

Наша прогулка 👣 начнется от самой известной лестницы Рима — ежегодно здесь красуется оригинальная ёлочка от лучших модных домов Италии, креатив Fendi, стиль BVLGARI или шик Valentino, посмотрим, кто удивит нас в этом году? Чтобы ощутить особую магию города, мы обойдём шедевры эпохи Возрождения — фонтан ⛲ Треви, площадь Навона и барочные церкви с очаровательными презепе. Далее я проведу вас по лучшим рождественским ярмаркам, где вы попробуете жареные каштаны, а ещё мы заглянем в самую популярную римскую кофейню и отведаем кофе, который так любят сенаторы и депутаты.

От вертепов и Ватикана до главного праздничного дерева

Набравшись сил на кофейной минутке, снова в бой — любоваться многовековой историей 📖, запечатлённой в архитектуре, и нырять с головой в атмосферу праздника. Пантеон и Замок 🏰 Святого Ангела впечатлят вас особой магией в этот сезон. На территории Ватикана вы узнаете, что такое вертеп и презепе, а самые красивые 🤩 из них мы непременно рассмотрим. Завершающим штрихом выступит главная зелёная красавица города — на площади Венеции, в этом году спонсором главного рождественского дерева Рима станет компания Netflix. Говорят, на ёлку было потрачено более 300 тыс. евро! Но и это ещё не всё, ведь прямо тут стоит великолепное здание 19 века — Витториано, его историей я поделюсь с вами напоследок.

В конце прогулки я пришлю вам список лучших пиццерий, тратторий, джелатерий и панорамных площадок города, а также расскажу, чем ещё можно заняться в оставшиеся дни 😃

Организационные детали