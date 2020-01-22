2 отзыва оставили туристы

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Рождественские каникулы в Риме

Влюбиться в нарядные ёлки, замёрзнуть, рассматривая символы города, и отогреться горячим какао

5
2 отзыва
Дарья
Дарья – Гид из Рима
Вечный город 🏙️ зимой — это восторг 🔥, помноженный на два.

Каждый угол, который вызывает восхищение в другие сезоны, становится ещё краше от чарующих огоньков, бантов и нарядных фигурок.

Я проведу вас от самой модной ёлки к самой роскошной, а между ними вы полюбуетесь легендами Рима — Пантеоном, фонтаном Треви, площадью Навона — и всё это в атмосфере веселья и праздника!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ☃️Зимняя
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €130 за экскурсию

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Рождественские каникулы в Риме
Рождественские каникулы в Риме

Что вас ожидает

От ёлки от-кутюр к шедеврам Рима, на ярмарки и за чашечкой кофе
Наша прогулка 👣 начнется от самой известной лестницы Рима — ежегодно здесь красуется оригинальная ёлочка от лучших модных домов Италии, креатив Fendi, стиль BVLGARI или шик Valentino, посмотрим, кто удивит нас в этом году? Чтобы ощутить особую магию города, мы обойдём шедевры эпохи Возрождения — фонтан ⛲ Треви, площадь Навона и барочные церкви с очаровательными презепе. Далее я проведу вас по лучшим рождественским ярмаркам, где вы попробуете жареные каштаны, а ещё мы заглянем в самую популярную римскую кофейню и отведаем кофе, который так любят сенаторы и депутаты.

От вертепов и Ватикана до главного праздничного дерева
Набравшись сил на кофейной минутке, снова в бой — любоваться многовековой историей 📖, запечатлённой в архитектуре, и нырять с головой в атмосферу праздника. Пантеон и Замок 🏰 Святого Ангела впечатлят вас особой магией в этот сезон. На территории Ватикана вы узнаете, что такое вертеп и презепе, а самые красивые 🤩 из них мы непременно рассмотрим. Завершающим штрихом выступит главная зелёная красавица города — на площади Венеции, в этом году спонсором главного рождественского дерева Рима станет компания Netflix. Говорят, на ёлку было потрачено более 300 тыс. евро! Но и это ещё не всё, ведь прямо тут стоит великолепное здание 19 века — Витториано, его историей я поделюсь с вами напоследок.

В конце прогулки я пришлю вам список лучших пиццерий, тратторий, джелатерий и панорамных площадок города, а также расскажу, чем ещё можно заняться в оставшиеся дни 😃

Организационные детали

  • Расходы на покупки на ярмарках и в кафе не предусмотрены
  • По желанию экскурсию ⛳ можно продлить и посмотреть Римский форум, торговые ряды императора Траяна и Колизей (стоимость продления — 20 евро)
Начало и место завершения
🚩 возле Испанской лестницы
Рождественские каникулы в Риме
Рождественские каникулы в Риме
Рождественские каникулы в Риме
Рождественские каникулы в Риме
Рождественские каникулы в Риме
Рождественские каникулы в Риме
Рождественские каникулы в Риме
Рождественские каникулы в Риме
Рождественские каникулы в Риме
Рождественские каникулы в Риме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дарья
Дарья
Ciao! Меня зовут Даша, мне 26 лет, я искусствовед, художник и тревел-блогер. Когда-то я влюбилась в Италию окончательно и бесповоротно и решила остаться навсегда. Здесь у каждого есть своя страсть, Рим — это моя. Много лет я изучаю итальянскую культуру, историю и архитектуру, а общение с местными жителями помогло мне открыть много тайных уголков Рима, которые скрыты от глаз обычного туриста. Я помогаю взглянуть на колорит Вечного города совсем другими глазами и составляю авторские экскурсии индивидуально, в темпе, который удобен именно вам.
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2 отзыва оставили туристы

22 января 2020
Экскурсию проводила гид Даша. Накануне сделала нам сюрприз, перестроила маршрут и зашла за нами в отель. Экскурсия получилась очень содержательная и интересная. Информации дает много, смотровые площадки продуманы. Спасибо!
19 декабря 2019
Спасибо Дарье за отличную экскурсию по Риму. Остались очень довольны с супругой как самой экскурсией, так и общением с Дарьей... Отдельная благодарность за великолепную кофейню и полезные Контакты! Удачи Вам, Даша! Сергей, Лиана.

Дарья проводит ещё 2 экскурсии

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