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Весь Рим на машине за 1 день

4.8
13 отзывов
Елена Г.
Елена Г. – Гид из Рима
Чтобы полностью узнать Рим вам не хватит и месяца, но чтобы влюбиться ❤️ в него, достаточно 5 часов.

Для этого мы отправимся на прогулку 👣, где увидим главные достопримечательности 🏛️ города, а после пройдем по нетуристическому маршруту.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🚗На автомобиле
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €115 за экскурсию

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Весь Рим на машине за 1 день
Весь Рим на машине за 1 день

Что вы увидите

  • Колизей
  • Римский и императорские форумы
  • Площадь Испании
  • Испанская лестница
  • Кафе "Греко"
  • Площадь Венеции
  • Капитолийский холм
  • Палатинский холм- дворцы императоров
  • Большой цирк -античный ипподром
  • Холм Авентин- апельсиновый сад, замочная скважина
  • театр Марчелло
  • портик Октавии
  • Еврейское гетто
  • фонтан Черепах
  • фонтан Треви
  • Площадь Навоны
  • фонтан 4-х рек
  • Пантеон
  • Замок Святого Ангела
  • Площадь св. Петра-Ватикан.
Обзорная экскурсия ⛳ спланирована таким образом, чтобы гармонично познакомить вас с красотою Вечного города и увидеть все основные достопримечательности 🏛️ античного и средневекового Рима за один день!

Вы увидите:

  • Колизей (осмотр снаружи)
  • Римский форум (снаружи со смотровых площадок )
  • Арка Константина
  • Испанская лестница,
  • площадь Испании (кафе "Греко", где бывал сам Гоголь и многие знаменитые люди).
  • фонтан Баркачча - “Лодчонка”
  • фонтан Треви ("Шоу времен барокко"),
  • площадь Венеции - алтарь Отечества.
  • Капитолийский холм (Древний Рим и реконструкция площади Микеланджело в XVI веке)
  • театр Марчелло,, (I в. до н. э. ),
  • Еврейское гетто, (здесь можно попробовать типичную кухню 🥧 римских таверн).
  • Портик Октавии, (I в. до н. э. ),
  • фонтан черепах,
  • площадь Торре Арджентина, где был убит Юлий Цезарь,
  • Пантеон - храм всех богов,
  • пл. Навона (фонтан 4-х рек архитектора Бернини),
  • Замок Святого Ангела
  • Ватикан (собор Святого Петра снаружи)
  • площадь Св. Петра, в обрамлении колоннады Бернини,
  • вид на Папский дворец, из окна которого каждое воскресенье Папа благословляет всех собравшихся на площади.
  • Пройдёмся по узким средневековым улочкам, бурлящим жизнью и посмотрим на город 🏙️ глазами великих архитекторов и художников, воплотивших свои мечты в мраморе церквей, дворцов и фонтанов.
  • Наш маршрут мы откорректируем согласно вашим пожеланиям. Я постараюсь сделать нашу экскурсию максимально комфортной! Добавим в нашу прогулку 👣 остановки для фотографий в удачных местах, порции мороженого или чашечки кофе.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • УСЛУГИ ВОДИТЕЛЯ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО :
  • 100 евро - для 1-2 человек
  • 120 евро - для 3-4 человек
  • 140 евро - для 4 - 5 человек
  • 160 евро - от 6 - 7 человек
Начало
🚩 Piazza Colosseo (Колизей)
Место завершения
🏁 Площадь Ватикана
Весь Рим на машине за 1 день
Весь Рим на машине за 1 день
Весь Рим на машине за 1 день
Весь Рим на машине за 1 день
Весь Рим на машине за 1 день
Весь Рим на машине за 1 день
Весь Рим на машине за 1 день
Весь Рим на машине за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Г.
Елена Г.
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13 отзывов оставили туристы

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