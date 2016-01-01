Обзорная экскурсия ⛳ спланирована таким образом, чтобы гармонично познакомить вас с красотою Вечного города и увидеть все основные достопримечательности 🏛️ античного и средневекового Рима за один день!
Вы увидите:
Колизей (осмотр снаружи)
Римский форум (снаружи со смотровых площадок )
Арка Константина
Испанская лестница,
площадь Испании (кафе "Греко", где бывал сам Гоголь и многие знаменитые люди).
фонтан Баркачча - “Лодчонка”
фонтан Треви ("Шоу времен барокко"),
площадь Венеции - алтарь Отечества.
Капитолийский холм (Древний Рим и реконструкция площади Микеланджело в XVI веке)
театр Марчелло,, (I в. до н. э. ),
Еврейское гетто, (здесь можно попробовать типичную кухню 🥧 римских таверн).
Портик Октавии, (I в. до н. э. ),
фонтан черепах,
площадь Торре Арджентина, где был убит Юлий Цезарь,
Пантеон - храм всех богов,
пл. Навона (фонтан 4-х рек архитектора Бернини),
Замок Святого Ангела
Ватикан (собор Святого Петра снаружи)
площадь Св. Петра, в обрамлении колоннады Бернини,
вид на Папский дворец, из окна которого каждое воскресенье Папа благословляет всех собравшихся на площади.
Пройдёмся по узким средневековым улочкам, бурлящим жизнью и посмотрим на город 🏙️ глазами великих архитекторов и художников, воплотивших свои мечты в мраморе церквей, дворцов и фонтанов.
Наш маршрут мы откорректируем согласно вашим пожеланиям. Я постараюсь сделать нашу экскурсию максимально комфортной! Добавим в нашу прогулку 👣 остановки для фотографий в удачных местах, порции мороженого или чашечки кофе.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
УСЛУГИ ВОДИТЕЛЯ ОПЛАЧИВАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО :
100 евро - для 1-2 человек
120 евро - для 3-4 человек
140 евро - для 4 - 5 человек
160 евро - от 6 - 7 человек
Начало
🚩 Piazza Colosseo (Колизей)
Место завершения
🏁 Площадь Ватикана
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.