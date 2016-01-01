Елена Г. – Гид из Рима

Чтобы полностью узнать Рим вам не хватит и месяца, но чтобы влюбиться ❤️ в него, достаточно 5 часов.



Для этого мы отправимся на прогулку 👣, где увидим главные достопримечательности 🏛️ города, а после пройдем по нетуристическому маршруту.