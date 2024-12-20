Индивидуальная
до 1 чел.
Классическая Венеция: Базилика Святого Марка
Начало: В любом удобном для вас месте в центре города
14 июн в 10:00
15 июн в 10:00
€189 за экскурсию
Водная прогулка
Прогулка по Венеции
Начало: Piazzale Roma, на скамеечках остановки Красного Тр...
Расписание: По будням в 09:00, по выходным в 10:00.
14 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от €10 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Нетуристическая Венеция: сердце города
Начало: В любом удобном для вас месте в центре города
14 июн в 10:00
15 июн в 10:00
€189 за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия20 декабря 2024Это была прекрасная, запоминающаяся, очень насыщенная экскурсия, впечатления от которой не смогла испортить даже плохая погода! Гид Светлана очень профессиональнл,
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Из центра»
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в июне 2025
Сейчас в Венеции в категории "Из центра" можно забронировать 3 экскурсии от 10 до 189. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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