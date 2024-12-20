Найдено 3 экскурсии в категории « Из центра » в Венеции на русском языке, цены от €10. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 3 часа 1 отзыв Индивидуальная до 1 чел. Классическая Венеция: Базилика Святого Марка Начало: В любом удобном для вас месте в центре города €189 за экскурсию Пешая На гондоле 1.5 часа Водная прогулка Прогулка по Венеции Начало: Piazzale Roma, на скамеечках остановки Красного Тр... Расписание: По будням в 09:00, по выходным в 10:00. от €10 за человека Пешая 3 часа Индивидуальная до 1 чел. Нетуристическая Венеция: сердце города Начало: В любом удобном для вас месте в центре города €189 за экскурсию Другие экскурсии Венеции Последние отзывы на экскурсии В Валерия Классическая Венеция: Базилика Святого Марка читать дальше интересно и захватывающе рассказывала об истории, традициях, особенностях, отвечала на все наши вопросы. Эта экскурсия влюбила нас в Венецию, очень рекомендую! Это была прекрасная, запоминающаяся, очень насыщенная экскурсия, впечатления от которой не смогла испортить даже плохая погода! Гид Светлана очень профессиональнл,

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Из центра»

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