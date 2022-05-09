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Республика Серениссима

Вы узнаете не только историю Венеции, а ещё, и как она была построена, почему именно здесь? На воде! Кто были её правители и первые жители, в чём заключался секрет её силы и долголетия и кто после более тысячи лет независимости смог завоевать, но не покорить её. Венеция это не просто город, в прошлом она была величественной Республикой Серениссима, о которой я вам поведаю при нашей непринужденной прогулке.

Истоки и история самых больших шедевров Венеции

Площадь Сан Марко, Базилика Сан Марко с её неповторимыми мозаиками, Дворец Дожей, Часовня: почему бьют в колокол 2 минуты раньше и позже времени и что сделали с человеком построившим её? Мост вздохов — мост, который видел больше слез, чем улыбок. Почему он так знаменит? Что было полностью разрушено и восстановлено «как это было и где это было»? Почему колонны Святого Марка и Теодора пролежали целое столетие и как их подняли? Где не надо ходить что бы не навлечь беду, и почему? Мост Риальто: история его строения, почему раньше назывался монетным? Мы поднимемся на террасу, с которой вы увидите самый красивый вид на Большой Канал, у вас получатся замечательные фото. Мы прогуляемся по Славянской набережной и полюбуемся Собором Санта Мирия делла Салюте узнав легенды связанные с его строительством.

Русский след

При вашем желании, мы можем продолжить нашу экскурсию к Собору Санта Мария делла Салюте, пройдя через один из мостов на Большом канале и прогуляться к Набережной Неисцелимых, именно к той набережной, о которой писал великий поэт — набережной Иосифа Бродского. Многие русские поэты писали о Венеции, но никто так не любил её, как Бродский. На одном из островов Венеции он обрёл свой вечный покой.

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