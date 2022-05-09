Первый день в Венеции. История и легенды

Венеция - самый волшебный, мистический и романтический город в мире

Индивидуальная
Венеция — самый волшебный, мистический и романтический город в мире.

На протяжении столетий самые великие художники и архитекторы: Тинторетто, Палладио, Тициано и другие, сотворили его на воде.

В облике прошлых столетий застыли дворцы, музеи, церкви.

В мире меняется всё, но Венеция остается прежней — город дожей, власти, купцов, масок, азартных игр и куртизанок.
Первый день в Венеции. История и легенды
Первый день в Венеции. История и легенды
Первый день в Венеции. История и легенды
Первый день в Венеции. История и легенды
Первый день в Венеции. История и легенды
Первый день в Венеции. История и легенды

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь Сан Марко
  • Базилика Сан Марко
  • Колокольня Сан Марко
  • Мост вздохов
  • Часовая башня
  • Собор Санта Мария делла Салюте
  • Славянская набережная
  • Мост Риальто
  • Немецкий Двор
  • Театр Ла Фениче и другое

Что вас ожидает:

    Республика Серениссима
    Вы узнаете не только историю Венеции, а ещё, и как она была построена, почему именно здесь? На воде! Кто были её правители и первые жители, в чём заключался секрет её силы и долголетия и кто после более тысячи лет независимости смог завоевать, но не покорить её. Венеция это не просто город, в прошлом она была величественной Республикой Серениссима, о которой я вам поведаю при нашей непринужденной прогулке.
    Истоки и история самых больших шедевров Венеции
    Площадь Сан Марко, Базилика Сан Марко с её неповторимыми мозаиками, Дворец Дожей, Часовня: почему бьют в колокол 2 минуты раньше и позже времени и что сделали с человеком построившим её? Мост вздохов — мост, который видел больше слез, чем улыбок. Почему он так знаменит? Что было полностью разрушено и восстановлено «как это было и где это было»? Почему колонны Святого Марка и Теодора пролежали целое столетие и как их подняли? Где не надо ходить что бы не навлечь беду, и почему? Мост Риальто: история его строения, почему раньше назывался монетным? Мы поднимемся на террасу, с которой вы увидите самый красивый вид на Большой Канал, у вас получатся замечательные фото. Мы прогуляемся по Славянской набережной и полюбуемся Собором Санта Мирия делла Салюте узнав легенды связанные с его строительством.

    Русский след

    При вашем желании, мы можем продолжить нашу экскурсию к Собору Санта Мария делла Салюте, пройдя через один из мостов на Большом канале и прогуляться к Набережной Неисцелимых, именно к той набережной, о которой писал великий поэт — набережной Иосифа Бродского. Многие русские поэты писали о Венеции, но никто так не любил её, как Бродский. На одном из островов Венеции он обрёл свой вечный покой.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • При вашем желании экскурсия может быть изменена исходя из пожеланий и интересов туристов. возможно сделать уклон в историю или искусство и архитектуру. Только наружный осмотр достопримечательностей, без входа. Нет никаких доплат.
    • Панорамная терраса может быть закрыта на частное мероприятие (случается редко, так что попасть на неё у нас достаточно большие шансы).

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Экскурсия с Собором Санта-Мария делла Салюте и набережной неисцелимых займет дополнительный час
    • Доплата 60 евро
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: P. za San Marco, Venezia
    Завершение: Площадь Сан Марко или мост Риальто
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно по договоренности
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • При вашем желании экскурсия может быть изменена исходя из пожеланий и интересов туристов. возможно сделать уклон в историю или искусство и архитектуру. Только наружный осмотр достопримечательностей, без входа. Нет никаких доплат.
    • Панорамная терраса может быть закрыта на частное мероприятие (случается редко, так что попасть на неё у нас достаточно большие шансы)
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно по договоренности

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Венеции

    🎩Индивидуальные🚶ПешеходныеМост Риальто🗽ДостопримечательностиКолокольня базилики Сан-МаркоСобор Святого МаркаМифы и легенды

    Еще несколько похожих предложений в Венеции

    Первый день в Венеции
    2.5 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Анна
    5
    122 отзыва
    Первый день в Венеции
    Увидеть главные места города и узнать их тайны
    150 за 1-6 чел.
    Венеция - первое свидание
    2.5 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Valeria
    5
    17 отзывов
    Венеция - первое свидание
    История и архитектура «визитных карточек» города на насыщенной обзорной экскурсии
    165132 за 1-6 чел.
    Прогулка по легендам Венеции
    2.5 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Валерий
    5
    5 отзывов
    Прогулка по легендам Венеции
    Неспешная прогулка, увлекательная беседа, знакомство с историей и бытом жителей Венеции
    155 за 1-4 чел.
    Что посмотреть в Венеции в первый раз?
    1 час
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Кристина
    4.2
    16 отзывов
    Что посмотреть в Венеции в первый раз?
    Мы встретимся в самом центре Венеции, на площади Сан Марко
    20 за 1 человека
    Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
    2 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Елена
    Нет отзывов
    Ночная Венеция. Легенды и призраки города-фантома
    Венеция дневная и ночная - это как виноград и вино, то есть совершенно разные вещи
    100 за 1-5 чел.
    Венеция на самом деле
    4 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Alissa
    4.6
    31 отзыв
    Венеция на самом деле
    Почувствовать город и разглядеть интересные детали на культурно-гастрономической прогулке
    150 за 1-3 чел.
    Запрятанные уголки Венеции
    2 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Наталья
    5
    76 отзывов
    Запрятанные уголки Венеции
    Средневековый, изящный, хрупкий - пройти по самым аутентичным кварталам города и постичь его душу
    200 за 1-4 чел.
    Скрытая Венеция
    1 час
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Кристина
    4.3
    30 отзывов
    Скрытая Венеция
    Добро пожаловать в Венецию! Я выбрала для вас интересный маршрут, не только потому что он связан с историей города, а по
    20 за 1 человека
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    2.5 часа
    Индивидуальная
    Marco
    4.8
    71 отзыв
    Ночная Венеция: пешком и по воде в компании коренного венецианца
    Погрузиться в атмосферу древнего города и узнать истории его самых красивых зданий
    190171 за 1-7 чел.
    Живая Венеция
    2.5 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Оскар и Варвара
    5
    130 отзывов
    Живая Венеция
    Легкая, креативная и душевная прогулка по Венеции с вашим новым другом
    от 169 за 1-3 чел.
    Нетуристическая Венеция в центре города
    2.5 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Татьяна
    5
    3 отзыва
    Нетуристическая Венеция в центре города
    Прогуляться тайными тропами к скрытым шедеврам и услышать удивительные истории венецианского бытия
    169136 за 1-10 чел.
    Добро пожаловать в Венецию
    2 часа
    🚶 Пешая
    Индивидуальная
    Кристина
    4.9
    33 отзыва
    Добро пожаловать в Венецию
    Проникнуться атмосферой и культурой необычного города на обзорной экскурсии
    130 за 1-10 чел.
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Венеции. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Венеции
    ХОРОШО
    🇮🇹
    ТАМ