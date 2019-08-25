1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия на Мурано: венецианское стекло и секреты мастеров
Посетите сердце венецианского стеклоделия на острове Мурано. Откройте для себя мастерство стеклодувов и уникальную историю острова
Начало: У станции Санта Лучия
Завтра в 10:00
25 янв в 10:00
€170 за всё до 5 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Все районы Венеции за один день - остров Мурано
Начало: В любом удобном для вас месте
25 янв в 10:00
27 янв в 10:00
€350 за всё до 7 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальный тур по Венеции - ваш маршрут в сердце итальянской романтики
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
от €200 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий25 августа 2019Очень интересная экскурсия.
- VVolshteyn18 августа 2019Мы остались очень довольны
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Музей стекла Мурано»
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