Экскурсия по Храму Гроба Господня в Иерусалиме предлагает уникальную возможность посетить не только знаменитые пределы, но и скрытые уголки, такие как колодец святой Елены и эфиопский монастырь.
5 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные исторические факты
- 🔍 Исследование скрытых уголков
- 📜 Интересные рассказы о «Статус-кво»
- 🏛 Посещение эфиопского монастыря
- 🎨 Визит в Александровское подворье
Весна и осень идеально подходят для посещения Храма Гроба Господня в Иерусалиме. В это время меньше туристов, что позволяет спокойно насладиться экскурсионной программой и детально изучить все исторические объекты.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храм Гроба Господня
- Мечеть Омара
- Греческая ризница
- Армянский предел Григора Лусаворича
- Кувуклия
- Католикон
- Коптский предел
- Александровское подворье
Описание экскурсии
Мы пройдём по всем пределам по кругу — насколько позволит реставрация пола. Поднимемся на крышу Храма и поговорим об эфиопском монастыре, расположенном там. Спустимся в колодец святой Елены, принадлежащий Коптскому патриархату. А после посетим Александровское подворье Русской Зарубежной Церкви и небольшой музей на его территории.
Вы увидите:
- Мечеть Омара (у входа в Храм), дворик Храма и его фасад
- Греческую и армянскую ризницы
- Армянский предел Григора Лусаворича (Григория Просветителя)
- Предел Обретения Креста и аркады Девы
- Алтарную плиту в стиле косматеско
- Католическую церковь Святой Марии и монастырь францисканцев
- Кувуклию и Католикон
- Сирийский предел с гробницей Иосифа Аримафейского
- Капители императора Маврикия и эфиопский монастырь
- Коптский предел с Камнем изголовья и колодец святой Елены
- Александровское подворье Русской Зарубежной Церкви
Я расскажу:
- о барельефах на фасаде, которых уже не существует
- гробницах королей-крестоносцев и содержимом греческой ризницы
- основании колонны от храма Венеры и средневековом алтаре
- крестах на стенах армянского предела
- фреске с лодочкой — и о том, куда она плывёт
Кому подойдёт экскурсия
Искушённым путешественникам и местным жителям, которым важны детали.
Экскурсия не для тех, кто приехал в город впервые и хочет увидеть главные достопримечательности за один день.
Организационные детали
- Маршрут несложный, но много ступеней (не подойдёт для детей и людей с ограниченной подвижностью)
- Помните о скромном внешнем виде: закрытые плечи и колени. Женщинам — платок на голову по желанию
- Возьмите кепку или шляпу от солнца и бутылку воды
- В стоимость экскурсии входят все билеты (три платных входа). По желанию вы можете взять мелкие наличные для покупки свечей и сувениров
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Яффских ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Иерусалиме
Провела экскурсии для 1487 туристов
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии иЗадать вопрос
Входит в следующие категории Иерусалима
