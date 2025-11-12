Экскурсия по Храму Гроба Господня в Иерусалиме предлагает уникальную возможность посетить не только знаменитые пределы, но и скрытые уголки, такие как колодец святой Елены и эфиопский монастырь.Участники узнают о документе

«Статус-кво на Святой Земле» и его значении, а также о том, почему Христос не был похоронен в Кедронском ущелье. Программа включает посещение Александровского подворья и небольшого музея, что делает её интересной для искушённых путешественников

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Весна и осень идеально подходят для посещения Храма Гроба Господня в Иерусалиме. В это время меньше туристов, что позволяет спокойно насладиться экскурсионной программой и детально изучить все исторические объекты.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.