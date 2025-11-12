Мои заказы

Храм Гроба Господня в Иерусалиме: закутки и закоулки

Путешествие по Храму Гроба Господня раскроет его тайны и покажет малоизвестные уголки. Откройте для себя богатую историю и уникальные артефакты
Экскурсия по Храму Гроба Господня в Иерусалиме предлагает уникальную возможность посетить не только знаменитые пределы, но и скрытые уголки, такие как колодец святой Елены и эфиопский монастырь.

Участники узнают о документе
«Статус-кво на Святой Земле» и его значении, а также о том, почему Христос не был похоронен в Кедронском ущелье.

Программа включает посещение Александровского подворья и небольшого музея, что делает её интересной для искушённых путешественников

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальные исторические факты
  • 🔍 Исследование скрытых уголков
  • 📜 Интересные рассказы о «Статус-кво»
  • 🏛 Посещение эфиопского монастыря
  • 🎨 Визит в Александровское подворье

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Весна и осень идеально подходят для посещения Храма Гроба Господня в Иерусалиме. В это время меньше туристов, что позволяет спокойно насладиться экскурсионной программой и детально изучить все исторические объекты.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Храм Гроба Господня в Иерусалиме: закутки и закоулки
Ближайшие даты:
21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек2
янв
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Храм Гроба Господня
  • Мечеть Омара
  • Греческая ризница
  • Армянский предел Григора Лусаворича
  • Кувуклия
  • Католикон
  • Коптский предел
  • Александровское подворье

Описание экскурсии

Мы пройдём по всем пределам по кругу — насколько позволит реставрация пола. Поднимемся на крышу Храма и поговорим об эфиопском монастыре, расположенном там. Спустимся в колодец святой Елены, принадлежащий Коптскому патриархату. А после посетим Александровское подворье Русской Зарубежной Церкви и небольшой музей на его территории.

Вы увидите:

  • Мечеть Омара (у входа в Храм), дворик Храма и его фасад
  • Греческую и армянскую ризницы
  • Армянский предел Григора Лусаворича (Григория Просветителя)
  • Предел Обретения Креста и аркады Девы
  • Алтарную плиту в стиле косматеско
  • Католическую церковь Святой Марии и монастырь францисканцев
  • Кувуклию и Католикон
  • Сирийский предел с гробницей Иосифа Аримафейского
  • Капители императора Маврикия и эфиопский монастырь
  • Коптский предел с Камнем изголовья и колодец святой Елены
  • Александровское подворье Русской Зарубежной Церкви

Я расскажу:

  • о барельефах на фасаде, которых уже не существует
  • гробницах королей-крестоносцев и содержимом греческой ризницы
  • основании колонны от храма Венеры и средневековом алтаре
  • крестах на стенах армянского предела
  • фреске с лодочкой — и о том, куда она плывёт

Кому подойдёт экскурсия

Искушённым путешественникам и местным жителям, которым важны детали.
Экскурсия не для тех, кто приехал в город впервые и хочет увидеть главные достопримечательности за один день.

Организационные детали

  • Маршрут несложный, но много ступеней (не подойдёт для детей и людей с ограниченной подвижностью)
  • Помните о скромном внешнем виде: закрытые плечи и колени. Женщинам — платок на голову по желанию
  • Возьмите кепку или шляпу от солнца и бутылку воды
  • В стоимость экскурсии входят все билеты (три платных входа). По желанию вы можете взять мелкие наличные для покупки свечей и сувениров

в пятницу в 10:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€70
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Яффских ворот Старого города
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 10:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Иерусалиме
Провела экскурсии для 1487 туристов
О себе — работаю экскурсоводом, групповой и индивидуальный туризм, имею лицензию гида по Святой Земле с 2010 года, живу в Израиле с 2006, по образованию я — преподаватель философии и
других гуманитарных наук, окончила Уральский Государственный Университет, имею степень магистра. Очень люблю свою работу. Вообще люблю учиться, но не отвлечённым, умозрительным наукам, а тому, что связано с повседневной жизнью простого человека — будь то сегодня, будь то в глубокой древности — что ели и из какой посуды, на чём спали, чем зарабатывали на жизнь, и т. д. Короче говоря, интересуюсь историей быта людей во все времена и с удовольствием поделюсь с вами своими открытиями. Из любого сложного умею сделать простое и доступно на пальцах объяснить (сказывается опыт прочтения сложных философских текстов).

