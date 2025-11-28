Найдено 3 экскурсии в категории « Золотая мечеть » в Дохе на русском языке, цены от $320. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 часов 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Влюбиться в Доху за 1 день Уникальная возможность увидеть Доху за один день: рынок Сук Вакиф, умный город Мушериб и роскошный Перл-Катар. Узнайте больше о культуре и истории Начало: В порту $320 за всё до 6 чел. На машине 4.5 часа 3 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Узнать Доху, понять Катар: обзорная авто-экскурсия Индивидуальная экскурсия по Дохе: этно-деревня Катара, остров Жемчужина, базар Сук Вакиф и район Мшейреб. Погрузитесь в атмосферу Катара $450 за всё до 4 чел. На машине На микроавтобусе 4 часа 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Это Доха! Главное за 1 день Погрузитесь в атмосферу Дохи, где небоскрёбы соседствуют с древними традициями. Уникальная возможность увидеть всё самое важное за один день $450 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Дохи

Ответы на вопросы от путешественников по Дохе в категории «Золотая мечеть»

