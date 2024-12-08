15 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
На Поющий Бархан в Алтын Эмель - тур из Алматы
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Расписание: Каждый день в 08:00 утра старт
Завтра в 08:00
13 фев в 08:00
215 000₸ за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Золотое кольцо Алматы: озера, барханы, каньоны и горы
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: ежедневно
Завтра в 08:00
13 фев в 08:00
750 000₸ за всё до 6 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Алтын Эмель за два дня: от Поющего Бархана до гор Актау и Катутау
Начало: Выезд с вашего отеля или аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
13 фев в 08:00
290 000₸ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений8 декабря 2024Поездка просто огонь! Каньоны это то что рекомендую всем увидеть, у озер так спокойно, что не хотелось уезжать, а вот
- ММирас4 декабря 2024Хорошо съездили, много увидели нового. Бархан удивил своим "голосом", такое вообще редко увидишь. Каньоны огромные, просто дух захватывает. Поездка долгая,
- ММихаил1 декабря 2024Экскурсия в парк Алтын-Эмель впечатляет! Горы Актау и Катутау поражают своей уникальной красотой и масштабами, а Поющий бархан — настоящее
- ССания18 ноября 2024Поездка оставила массу ярких впечатлений! Горы Актау и Катутау поражают необычностью, а Поющий бархан оказался не только зрелищным, но и
- ВВероника14 ноября 2024Все было круто, даже придраться не к чему😂Спасибо организаторам за профессионализм и тёплый подход — каждый момент поездки был продуман до мелочей
- ВВалентина9 октября 2024Поездка просто супер! Каньоны – вау, дух захватывает, озера такие красивые и спокойные, а бархан — вообще сказка, особенно как
- ААлина10 ноября 2023Поездка очень понравилась) Дорога до бархана очень красивая: сначала горный серпантин, а ближе к бархану бесконечные степи 😍 Перед приездом
- ААлександра27 октября 2023Очень хотела попасть на эту локацию и я попала! Место очень интересное для фото и видео, такое мало где встретишь.
- ВВениамин26 октября 2023Посетил Бархан. Это место есть во многих справочниках "редких" мест Казахстана. Очень хотелось туда поехать и я это сделал! Тур
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Каменные стелы Ошактас»
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