Мои заказы

Богатое наследие Алматы

Алматы - город контрастов, где древние памятники соседствуют с современностью. Узнайте о казахской культуре и насладитесь природными красотами
Алматы - уникальный город на Великом шёлковом пути, где история и современность переплетаются.

Прогулка по живописным улицам, посещение архитектурных шедевров и погружение в казахскую культуру ждут каждого. Исследуйте Вознесенский собор, парк
читать дальше

28 гвардейцев-панфиловцев и музей народных инструментов. Каток Медео и горнолыжный курорт Шымбулак откроют потрясающие виды и свежий горный воздух. Все билеты включены в стоимость, и вас ждёт комфортное путешествие на автомобилях

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
  • 🎶 Погружение в казахскую культуру
  • 🏔️ Захватывающие горные пейзажи
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
  • 🎟️ Все билеты включены в стоимость
Богатое наследие Алматы© Ерсыдык
Богатое наследие Алматы© Ерсыдык
Богатое наследие Алматы© Ерсыдык
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя18
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Вознесенский собор
  • Парк 28 гвардейцев-панфиловцев
  • Музей народных инструментов
  • Каток Медео
  • Горнолыжный курорт Шымбулак

Описание экскурсии

В Алматы каждый уголок хранит тайны и удивительные истории! Мы поговорим об основании и развитии города, а также о том, как он стал экономическим и культурным центром региона.

Итак, в нашей программе:

  • Вознесенский собор — архитектурная жемчужина города и один из самых высоких деревянных храмов в мире
  • Парк 28 гвардейцев-панфиловцев, где расположен мемориал и могила героев Великой Отечественной войны
  • Музей народных инструментов. Вы познакомитесь с уникальной коллекцией музыкальных инструментов, отражающих культуру Казахстана
  • Каток Медео. Рассмотрим знаменитый высокогорный каток на высоте 1691 м. Мы расскажем о рекордах, поставленных здесь, и покажем захватывающие пейзажи
  • Горнолыжный курорт Шымбулак. На канатной дороге поднимемся в место с потрясающими видами и свежим горным воздухом

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобилях Toyota Alphard, Toyota Camry, Hyundai Staria и аналогичных (в зависимости от количества человек)
  • Билеты в музей и на канатную дорогу входят в стоимость экскурсии. Дополнительно оплачивается перекус по желанию
  • Программу возможна в индивидуальном формате — подробности уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка 28 гвардейцев-панфиловцев
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ерсыдык
Ерсыдык — ваша команда гидов в Алматы
Меня зовут Ерсыдык, можно просто Ера. Я — профессиональный дипломированный гид с многолетним опытом работы. Уже много лет занимаюсь альпинизмом и активно хожу в горы, что позволяет мне делиться с
читать дальше

вами глубокими знаниями о природе и горных маршрутах. Также я организую выездные туры, создавая уникальные и комфортные путешествия для любителей приключений. Помимо горных туров, я прекрасно провожу экскурсии по городу, рассказываю о его истории и культуре. Вместе с командой сертифицированных гидов мы создаём незабываемую атмосферу для каждого гостя!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Алматы

Похожие экскурсии из Алматы

Алматы известный и неизведанный
Пешая
2.5 часа
182 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Алматы известный и неизведанный
Откройте для себя уникальное сочетание истории и современности Алматы, пройдитесь по его улицам, встретьте арт и культуру
Начало: На площади Республики
Завтра в 09:00
12 ноя в 09:00
8975 ₽ за всё до 5 чел.
Прогулка по знаковым местам Алматы
Пешая
2 часа
-
5%
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по знаковым местам Алматы
Погрузитесь в атмосферу Алматы, посетив его историческое и культурное сердце - Площадь Дворца Республики и близлежащие достопримечательности
Начало: Кинотеатра Арман у яблочного москвича
Расписание: в субботу и воскресенье в 10:45, 13:45 и 16:45
15 ноя в 10:45
16 ноя в 10:45
3325 ₽3500 ₽ за человека
По Алматы - на Tesla
На машине
На электромобиле
3.5 часа
-
25%
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
По Алматы - на Tesla: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Алматы на Tesla: Медео, Шымбулак и центр города. Узнайте историю и культуру Казахстана на экологичном транспорте
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
39 000 ₽52 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Алматы