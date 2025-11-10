Алматы - уникальный город на Великом шёлковом пути, где история и современность переплетаются.
Прогулка по живописным улицам, посещение архитектурных шедевров и погружение в казахскую культуру ждут каждого. Исследуйте Вознесенский собор, парк
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
- 🎶 Погружение в казахскую культуру
- 🏔️ Захватывающие горные пейзажи
- 🚗 Комфортное путешествие на авто
- 🎟️ Все билеты включены в стоимость
Что можно увидеть
- Вознесенский собор
- Парк 28 гвардейцев-панфиловцев
- Музей народных инструментов
- Каток Медео
- Горнолыжный курорт Шымбулак
Описание экскурсии
В Алматы каждый уголок хранит тайны и удивительные истории! Мы поговорим об основании и развитии города, а также о том, как он стал экономическим и культурным центром региона.
Итак, в нашей программе:
- Вознесенский собор — архитектурная жемчужина города и один из самых высоких деревянных храмов в мире
- Парк 28 гвардейцев-панфиловцев, где расположен мемориал и могила героев Великой Отечественной войны
- Музей народных инструментов. Вы познакомитесь с уникальной коллекцией музыкальных инструментов, отражающих культуру Казахстана
- Каток Медео. Рассмотрим знаменитый высокогорный каток на высоте 1691 м. Мы расскажем о рекордах, поставленных здесь, и покажем захватывающие пейзажи
- Горнолыжный курорт Шымбулак. На канатной дороге поднимемся в место с потрясающими видами и свежим горным воздухом
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобилях Toyota Alphard, Toyota Camry, Hyundai Staria и аналогичных (в зависимости от количества человек)
- Билеты в музей и на канатную дорогу входят в стоимость экскурсии. Дополнительно оплачивается перекус по желанию
- Программу возможна в индивидуальном формате — подробности уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка 28 гвардейцев-панфиловцев
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ерсыдык — ваша команда гидов в Алматы
Меня зовут Ерсыдык, можно просто Ера. Я — профессиональный дипломированный гид с многолетним опытом работы. Уже много лет занимаюсь альпинизмом и активно хожу в горы, что позволяет мне делиться с
