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Кольсай, Каинды и каньоны Чарына - из Алматы

От Долины замков до затопленного леса Каинды - большое путешествие по Алматинской области
Вы посетите известные природные достопримечательности региона: Чарынский и Чёрный каньоны, а также высокогорные озёра Кольсай и Каинды. Вас ждут прогулки по живописным маршрутам, панорамные виды и поездка на внедорожнике.
Кольсай, Каинды и каньоны Чарына - из Алматы
Кольсай, Каинды и каньоны Чарына - из Алматы
Кольсай, Каинды и каньоны Чарына - из Алматы

Описание экскурсии

5:00–5:30 — сбор группы и выезд. По дороге гид расскажет о маршруте и особенностях национальных парков

9:00 — Чарынский каньон. Вы прогуляетесь по Долине замков с красными скалами и спуститесь к спокойной реке Чарын

11:50 — Чёрный каньон. Остановитесь на смотровой площадке с тёмными вулканическими скалами и глубоким ущельем

13:40 — озеро Кольсай. Проведёте время на берегу горного озера

16:10 — озеро Каинды. На внедорожнике доберётесь к озеру с затопленным лесом. Часть пути можно преодолеть верхом

19:30–23:00 — выезд и возвращение в Алматы

Организационные детали

  • Включены в стоимость:
    — трансфер на автобусе
    — внедорожный трансфер к озеру Каинды (УАЗ)
    — питьевая вода
    — входные билеты во все национальные парки
  • Дополнительно оплачиваются:
    — питание
    — прогулка на лошадях к озеру Каинды — 6000 тенге (~975 ₽ за чел., по желанию)
    — прогулка на лодке — 10 000 тенге за лодку (~1624 ₽ за чел., по желанию)
  • С вами будет гид из нашей команды

в среду и субботу в 05:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный4700 ₽
Дети до 4 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Байтурсынова
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асем
Асем — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
«СкайВэй» — ведущий принимающий туроператор, предоставляющий полный спектр туристических услуг по Казахстану и странам Евразии, включая внутренний, въездной и MICE туризм. Наши офисы расположены в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. В этом году мы открыли
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новый офис в Азербайджане. Более 180 000 туристов из 50+ стран обслужено. Участие в 200+ международных проектах и выставках. Членство в PATA (Pacific Asia Travel Association). Лидер въездного и MICE-туризма в Казахстане с долей рынка 37 % за 2024 год.

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