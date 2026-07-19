Вы посетите известные природные достопримечательности региона: Чарынский и Чёрный каньоны, а также высокогорные озёра Кольсай и Каинды. Вас ждут прогулки по живописным маршрутам, панорамные виды и поездка на внедорожнике.
Описание экскурсии
5:00–5:30 — сбор группы и выезд. По дороге гид расскажет о маршруте и особенностях национальных парков
9:00 — Чарынский каньон. Вы прогуляетесь по Долине замков с красными скалами и спуститесь к спокойной реке Чарын
11:50 — Чёрный каньон. Остановитесь на смотровой площадке с тёмными вулканическими скалами и глубоким ущельем
13:40 — озеро Кольсай. Проведёте время на берегу горного озера
16:10 — озеро Каинды. На внедорожнике доберётесь к озеру с затопленным лесом. Часть пути можно преодолеть верхом
19:30–23:00 — выезд и возвращение в Алматы
Организационные детали
- Включены в стоимость:
— трансфер на автобусе
— внедорожный трансфер к озеру Каинды (УАЗ)
— питьевая вода
— входные билеты во все национальные парки
- Дополнительно оплачиваются:
— питание
— прогулка на лошадях к озеру Каинды — 6000 тенге (~975 ₽ за чел., по желанию)
— прогулка на лодке — 10 000 тенге за лодку (~1624 ₽ за чел., по желанию)
- С вами будет гид из нашей команды
в среду и субботу в 05:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|4700 ₽
|Дети до 4 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Байтурсынова
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 200 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Асем — Организатор в Алматы
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
«СкайВэй» — ведущий принимающий туроператор, предоставляющий полный спектр туристических услуг по Казахстану и странам Евразии, включая внутренний, въездной и MICE туризм. Наши офисы расположены в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. В этом году мы открыли
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