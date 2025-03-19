Вас ждет насыщенное приключение — откройте для себя изумительные уголки Алматинской области всего за один день.
Вы увидите живописное озеро Каинды, фотогеничный Черный каньон, а также знаменитый Чарынский каньон — природную жемчужину Казахстана. Вы полюбуетесь уникальными местами, сделаете оригинальные фото и видео вдали от туристических толп.
Вы увидите живописное озеро Каинды, фотогеничный Черный каньон, а также знаменитый Чарынский каньон — природную жемчужину Казахстана. Вы полюбуетесь уникальными местами, сделаете оригинальные фото и видео вдали от туристических толп.
Описание экскурсииПрисоединяйтесь к захватывающему однодневному приключению, чтобы открыть для себя удивительные уголки Алматинской области! Вас ждет насыщенная программа, включающая посещение живописного озера Каинды, фотогеничного Черного каньона и знаменитого Чарынского каньона — настоящей жемчужины природы Казахстана. На этой экскурсии вы сможете насладиться уникальными местами, сделать оригинальные фотографии и видео вдали от туристических толп. Погрузитесь в волшебство природы, исследуйте потрясающие пейзажи и создайте незабываемые воспоминания об этом удивительном уголке мира. Важная информация:
- Возьмите с собой воду, обед (есть возможность посетить кафе);
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде;
• Обязательно возьмите с собой наличные деньги — в стоимость не включены входные билеты (экосборы): 5000 тенге на 1 человека (на все локации). Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 Whats.
- App@a69353 Telegram.
каждый день в 07:00 утра
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Каинды
- Черный каньон
- Чарынский каньон
- Река Чарын
- Долина замков
- Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель - получение удовольствия от природных локаций, фото и видео
Что включено
- Трансфер на протяжении всего пути от вашего отеля
- Услуги гида-проводника или водителя-гида
Что не входит в цену
- Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в гостевой дом «, » Входные билеты (экосборы): /n5000 тенге на 1 человека (на все локации). Принимаются только наличные!
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 07:00 утра
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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