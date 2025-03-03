Что вас ждет:• Прогулка по Чарынскому каньону: спуск в Долину Замков и прогулка к реке Чарын, время для фотографий.

Посещение Чёрного каньона.

Обед в уютном кафе или гостевом доме.

Подъезд к озеру Каинды и короткий трекинг до него пешком, на УАЗике или верхом на лошади, время для фотосъёмки и прогулок.

Прибытие на озеро Кольсай, отдых и дополнительное время для фотографий и прогулок. Важная информация:• Возьмите с собой воду, обед (или заедем на обед в гостевой дом).

Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Обязательно возьмите с собой наличные деньги — в стоимость не включены входные билеты (экосборы): 5000 тенге на 1 человека (на все локации). Важная информация: Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:.

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