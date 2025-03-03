За один день вы сможете исследовать все жемчужины Алматинской области: красивое озеро Каинды, альпийское озеро Кольсай, таинственный Черный каньон и, конечно, знаменитый Чарынский каньон — место, которое привлекает множество туристов. Вас ждут уникальные места для фотографий и видеозаписей, а также незабываемые впечатления.
Описание экскурсии
Что вас ждет:• Прогулка по Чарынскому каньону: спуск в Долину Замков и прогулка к реке Чарын, время для фотографий.
- Посещение Чёрного каньона.
- Обед в уютном кафе или гостевом доме.
- Подъезд к озеру Каинды и короткий трекинг до него пешком, на УАЗике или верхом на лошади, время для фотосъёмки и прогулок.
- Прибытие на озеро Кольсай, отдых и дополнительное время для фотографий и прогулок. Важная информация:• Возьмите с собой воду, обед (или заедем на обед в гостевой дом).
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
Обязательно возьмите с собой наличные деньги — в стоимость не включены входные билеты (экосборы): 5000 тенге на 1 человека (на все локации). Важная информация: Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:.
+77005670887 Whats
App@a69353 Telegram
Ежедневно в 05:45
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Каинды
- Озеро Кольсай
- Черный каньон
- Чарынский каньон
- Река Чарын
- Долина замков
Что включено
- Услуги гида или гида/водителя
- Трансфер на протяжении всего пути от вашего отеля
- Водители-профессионалы.
Что не входит в цену
- Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в гостевой дом).
- Входные билеты (экосборы): 5000 тенге на 1 человека (на все локации). Принимаются только наличные
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:45
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Алматы
скидка
25%
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Озёра Каинды и Кольсай + Чарынский каньон
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту озер Каинды и Кольсай и загадочность Чёрного каньона
Начало: У гипермаркета Magnum
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
4 мар в 05:45
56664250₽ за человека
скидка
5%
13 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Озёра Каинды и Кольсай, Чарынский каньон: индивидуальная экскурсия
Удивительные ландшафты Чарынского каньона и затонувший лес озера Каинды ждут вас в этом туре
Завтра в 06:00
4 мар в 06:00
3100029 450₽ за всё до 3 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Групповая экскурсия: Кольсай, Каинды, Чарынский каньон за день
Откройте для себя живописные уголки Алматинской области в однодневной экскурсии с профессиональным гидом
Начало: У метро «Байконур»
Завтра в 06:00
4 мар в 06:00
36 000₽ за всё до 3 чел.