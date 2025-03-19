Вы увидите живописное озеро Кольсай, фотогеничный Черный каньон, а также знаменитый Чарынский каньон — природную жемчужину Казахстана. Вы полюбуетесь уникальными местами, сделаете оригинальные фото и видео вдали от туристических толп.
Описание экскурсии
Приключение в Алматинской области
Приготовьтесь к увлекательному путешествию, которое откроет перед вами удивительные уголки Алматинской области всего за один день. Вы сможете насладиться красотой живописного озера Кольсай, захватывающего Черного каньона и знаменитого Чарынского каньона — настоящей природной жемчужины Казахстана.
Чарынский каньон
Протяженность Чарынского каньона составляет более 150 километров, и он впечатляет своими необычными формами и великолепными ракурсами для фотографий. Вы сможете прогуляться по дну каньона к реке Чарын, проходя мимо удивительной долины замков. Если вам захочется, вы также сможете сделать панорамные снимки с высоты.
Озеро Кольсай
Озеро Кольсай славится своим уникальным цветом воды, который варьируется от ярко-синего до изумрудного оттенка. Вокруг него раскинулись потрясающие горные пейзажи, которые завораживают с первого взгляда. Здесь у вас будет возможность взять в аренду лошадей и отправиться в незабываемую конную прогулку.
Чёрный каньон
Эта удивительная локация поражает своими иссиня-черными скалами и инопланетными пейзажами. Чёрный каньон предлагает захватывающие виды, которые можно запечатлеть с высоты, так как обрывистые стены не позволят спуститься вниз.
Не упустите шанс сделать оригинальные фотографии и видео вдали от туристических толп. Это приключение оставит незабываемые впечатления и подарит вам множество ярких эмоций!
Ежедневно в 07:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Кольсай
- Черный каньон
- Чарынский каньон
- Долина замков
- Река Чарын
Что включено
- Трансфер на протяжении всего пути от вашего отеля
- Водитель-гид или гид-проводник
Что не входит в цену
- Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в гостевой дом)
- Входные билеты (экосборы): 5000 тенге на 1 человека (на все локации). Принимаются только наличные!
- Конные прогулки от 7000 тенге с человека
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram