Вас ждет насыщенное приключение — откройте для себя изумительные уголки Алматинской области всего за один день. Вы увидите живописное озеро Кольсай, фотогеничный Черный каньон, а также знаменитый Чарынский каньон — природную жемчужину Казахстана. Вы полюбуетесь уникальными местами, сделаете оригинальные фото и видео вдали от туристических толп.

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Описание экскурсии

Приключение в Алматинской области

Приготовьтесь к увлекательному путешествию, которое откроет перед вами удивительные уголки Алматинской области всего за один день. Вы сможете насладиться красотой живописного озера Кольсай, захватывающего Черного каньона и знаменитого Чарынского каньона — настоящей природной жемчужины Казахстана.

Чарынский каньон

Протяженность Чарынского каньона составляет более 150 километров, и он впечатляет своими необычными формами и великолепными ракурсами для фотографий. Вы сможете прогуляться по дну каньона к реке Чарын, проходя мимо удивительной долины замков. Если вам захочется, вы также сможете сделать панорамные снимки с высоты.

Озеро Кольсай

Озеро Кольсай славится своим уникальным цветом воды, который варьируется от ярко-синего до изумрудного оттенка. Вокруг него раскинулись потрясающие горные пейзажи, которые завораживают с первого взгляда. Здесь у вас будет возможность взять в аренду лошадей и отправиться в незабываемую конную прогулку.

Чёрный каньон

Эта удивительная локация поражает своими иссиня-черными скалами и инопланетными пейзажами. Чёрный каньон предлагает захватывающие виды, которые можно запечатлеть с высоты, так как обрывистые стены не позволят спуститься вниз.

Не упустите шанс сделать оригинальные фотографии и видео вдали от туристических толп. Это приключение оставит незабываемые впечатления и подарит вам множество ярких эмоций!