Озеро Кольсай и Чарынский каньон из Алматы

Вас ждет насыщенное приключение — откройте для себя изумительные уголки Алматинской области всего за один день.

Вы увидите живописное озеро Кольсай, фотогеничный Черный каньон, а также знаменитый Чарынский каньон — природную жемчужину Казахстана. Вы полюбуетесь уникальными местами, сделаете оригинальные фото и видео вдали от туристических толп.
Озеро Кольсай и Чарынский каньон из Алматы
Озеро Кольсай и Чарынский каньон из Алматы
Озеро Кольсай и Чарынский каньон из Алматы
Ближайшие даты:
19
мар20
мар21
мар22
мар23
мар24
мар25
мар
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Приключение в Алматинской области

Приготовьтесь к увлекательному путешествию, которое откроет перед вами удивительные уголки Алматинской области всего за один день. Вы сможете насладиться красотой живописного озера Кольсай, захватывающего Черного каньона и знаменитого Чарынского каньона — настоящей природной жемчужины Казахстана.

Чарынский каньон

Протяженность Чарынского каньона составляет более 150 километров, и он впечатляет своими необычными формами и великолепными ракурсами для фотографий. Вы сможете прогуляться по дну каньона к реке Чарын, проходя мимо удивительной долины замков. Если вам захочется, вы также сможете сделать панорамные снимки с высоты.

Озеро Кольсай

Озеро Кольсай славится своим уникальным цветом воды, который варьируется от ярко-синего до изумрудного оттенка. Вокруг него раскинулись потрясающие горные пейзажи, которые завораживают с первого взгляда. Здесь у вас будет возможность взять в аренду лошадей и отправиться в незабываемую конную прогулку.

Чёрный каньон

Эта удивительная локация поражает своими иссиня-черными скалами и инопланетными пейзажами. Чёрный каньон предлагает захватывающие виды, которые можно запечатлеть с высоты, так как обрывистые стены не позволят спуститься вниз.

Не упустите шанс сделать оригинальные фотографии и видео вдали от туристических толп. Это приключение оставит незабываемые впечатления и подарит вам множество ярких эмоций!

Ежедневно в 07:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Кольсай
  • Черный каньон
  • Чарынский каньон
  • Долина замков
  • Река Чарын
Что включено
  • Трансфер на протяжении всего пути от вашего отеля
  • Водитель-гид или гид-проводник
Что не входит в цену
  • Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в гостевой дом)
  • Входные билеты (экосборы): 5000 тенге на 1 человека (на все локации). Принимаются только наличные!
  • Конные прогулки от 7000 тенге с человека
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
  • +77005670887 WhatsApp
  • @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Алматы

Сказочные озёра Каинды и Кольсай + Долина Замков Чарынского каньона в группе
На машине
13 часов
-
25%
49 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Озёра Каинды и Кольсай + Чарынский каньон
Приглашаем вас в путешествие по самым живописным уголкам Алматы. Откройте для себя красоту озер Каинды и Кольсай и загадочность Чёрного каньона
Начало: У гипермаркета Magnum
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
20 мар в 05:45
2966 ₽3954 ₽ за человека
Чарынский и Лунный каньоны + озеро Кольсай: групповое фотопутешествие по окрестностям Алматы
На машине
13 часов
-
20%
6 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
Лучший выбор
Групповая фото-экскурсия: Чарынский и Лунный каньоны, озеро Кольсай
Посетите живописные места вокруг Алматы за один день. Чарынский каньон, озеро Кольсай и Лунный каньон ждут вас с профессиональным фотографом и гидом
Начало: На проспекте Суюнбая
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
20 мар в 06:30
5040 ₽6300 ₽ за человека
Чарынский каньон, Долина замков, озёра Кольсай и Кайынды - из Алматы
На машине
13 часов
83 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чарынский каньон и озёра Кольсай и Кайынды: природные сокровища
Погрузитесь в мир природной красоты Казахстана с индивидуальной экскурсией в Чарынский каньон и озёра
Начало: В 06:00
Завтра в 06:00
20 мар в 06:00
38 000 ₽ за всё до 4 чел.