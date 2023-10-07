Групповая экскурсия из Алматы по местам, напоминающим другую планету
Если у вас есть только один день для поездки за город, но вам хочется увидеть как можно больше красивых ландшафтов — наша экскурсия подходит идеально! В ней мы собрали самые популярные туристические места Алматинской области: озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и его самую фантастическую часть — Долину замков, а также Чёрный каньон.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Озеро Кольсай. Тёмно-синий цвет воды, цветущие озёрные берега, могучие скалы и бескрайний еловый лес — вот что вас ждёт в том месте живописного горного ущелья, где образовалось Кольсайское озеро. Здесь можно дышать свежим воздухом бесконечно.
- Озеро Каинды. Мистическое великолепие этого места не передать словами! В результате сильного землетрясения в 1911 году оползень перекрыл хвойное ущелье — на его месте появилось озеро. Вода здесь очень холодная, поэтому хвоя прекрасно сохранилась: вы сможете своими глазами увидеть деревья сквозь прозрачную гладь.
- Чарынский каньон — древний лабиринт из скал, которым сотни тысяч лет. Мы посетим ту его часть, которую зовут Чёрным каньоном из-за угольного цвета камней.
- Долина замков — один из самых красивых участков Чарынского каньона. Миллионы лет ветер и вода вытачивали из осадочных пород уникальные скульптуры. Высота причудливых скал достигает 300 м, а их красный оттенок объясняется большим содержанием окиси железа.
У вас будет достаточно времени, чтобы неспешно прогуляться по каньону и запечатлеть природное творчество.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Важно! Экскурсия занимает целый день: начинается в 6 утра и заканчивается в 23 часа вечера.
- Позаботьтесь об удобной обуви и одежды по погоде, а также возьмите головной убор и солнцезащитные очки — даже зимой в горах солнце активное
- Обратите внимание: при себе обязательно иметь паспорт
- В стоимость включены: трансфер на минивэне Mitsubishi Delica, услуги гида, все экологические сборы
- Дополнительно оплачиваются (по желанию): конные прогулки по каньону, катание на катамаране или лодке по озеру — стоимость начинается от 1200 руб. /5000 тенге. Точные цены — по запросу.
- Оплата оставшейся части экскурсии на месте принимается только в тенге по актуальному курсу на текущий день
- Данная экскурсия не рекомендуется беременным, людям с гипертонией, сердечными и легочными заболеваниями и иными противопоказаниями, т. к. часть пути проходит через ухабистую серпантинную дорогу
во вторник и субботу в 06:00
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Её забронировали уже 10 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Байконур»
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и субботу в 06:00Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Shynar — ваша команда гидов в Алматы
Провели экскурсии для 1175 туристов
Уважаемые путешественники, добро пожаловать в наш край! Мы сертифицированные гиды, чьи предки населяли регион Алматы с 13 века. Увлекаемся треккингом и йогой. Организуем экскурсии по Алматы и области, гастротуры, мастер-классы по национальной кухне народов Казахстана, а также специализируемся на деловом туризме. Наши экскурсии полны интересных фактов из истории, культуры, традиций коренного населения и современной жизни казахстанцев. С радостью покажем вам город глазами увлеченных местных жителей и добавим к известным фактам свои истории и забавные случаи.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дамир
7 окт 2023
Все прошло отлично. Гид Ерлан хороший человек и отличный собеседник. Знания мест и истории 👍
С
Сергей
4 окт 2023
Ездили 03.10.2023 с супругой. Всё очень понравилось, организация, гид, трансфер всё отлично. Будем рекомендовать друзьям ваш замечательный сервис!
А
Анна
1 окт 2023
Друзья, мы посетили и Чарынский и Черный каньены и оба озера за один день! Величие снежных вершин и красота бездонных синих озер, от которых захватывает дух, не нуждаются в рассказах о том, какие исторические события здесь происходили - они сами невероятно великолепны! Каждые 100 метров думаешь, что дальше уже не может быть круче, но нет. . и слепящая красота, и постоянный драйв, и неожиданные виражи на необычных видах транспорта в этой поездке уже не забудутся никогда! Обязательно повторю. Экскурсия чудесно организована: отличная машина, четкий контроль и тайминг от гида, приятная компания, да ещё и видео с дрона с локаций! Целый день счастья за смешную цену. Огромное спасибище Динаре, гиду Асхату, магу дронов и коней Данияру, и самому надёжному на серпантинах водителю Редвану!
В
Варвара
1 окт 2023
Были на этой экскурсии с дочкой-подростком в составе компактной группы туристов. Нам посчастливилось приобрести тур с 20%-ной скидкой 👍🏻 Очень насыщенная экскурсия, маршрут состоял из двух супер-уникальных каньонов, двух прекраснейших озер. Интереснее всего нам был выбор конной прогулки к озеру вместо поездки на уазике, это просто незабываемые впечатления (хотя и, конечно, опасно, рекомендуем прогулку на лошадях подготовленным туристам или просто бесстрашным, как мы😄). К одному из озер (перед конной прогулкой) нас довез ретро-автобус (отдельная благодарность и уважение водителю автобуса, на мой взгляд, настоящему патриоту своей родины). Гид Асхат порадовал нас интересными рассказами о каждом объекте посещения, отвечал на наши вопросы, рекомендовал и другие хорошие экскурсии. Приятным бонусом, о котором мы не знали, была видеосъемка с квадрокоптером от видеографа Данияра👍🏻 Очень много впечатлений, хоть и подъем вверх со дна каньона нам дался сложно, но на видео мы все были очень счастливыми 😄😄😄 Видеоролик нам в скором времени отправят на ватсап👍🏻 Также благодарим тур-оператора Динару, которая проявила заботу о каждом туристе, грамотно координировала по деталям экскурсии. И это еще не все - в конце экскурсии нам всем подарили по магнитику с изображением тур-объекта, где мы побывали. Большое всем вам спасибо! Будем обязательно рекомендовать тур-фирму и сам тур своим знакомым! 👍🏻
С уважением, Варвара и Настя из Якутии.
С уважением, Варвара и Настя из Якутии.
Д
Диана
30 сен 2023
Это действительно та экскурсия, которая позволяет за один день посетить все популярные достопримечательности, хочется отметить комфортный трансфер, доброжелательного гида Асхада и в целом организацию экскурсии. Стоит добавить, что это не "энциклопедическая" экскурсия, информации немного, основная цель- это сопровождение и правильное распределение времени в течение дня, нам это отлично подошло. Экскурсия не из легких и предполагает перемещение по горной местности на специальном автобусе, уазиках и конечно много где нужно ходить пешком и в гору, нужно быть к этому готовыми. Мы как и планировали посетили Чарынский и Черный каньоны, озера Кольсай и Каинды, сказать, что это красиво- не сказать ничего. Программа насыщенная, но у нас хватило сил на все локации, даже в последней точке (озеро Кольсай) мы спустились к нему и прокатились на катамаране, впечатлений масса. Также большое спасибо Динаре за организацию и обратную связь, начиная с обсуждения экскурсии и заканчивая уже возвращением в город.
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