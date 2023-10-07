Были на этой экскурсии с дочкой-подростком в составе компактной группы туристов. Нам посчастливилось приобрести тур с 20%-ной скидкой 👍🏻 Очень насыщенная экскурсия, маршрут состоял из двух супер-уникальных каньонов, двух прекраснейших озер. Интереснее всего нам был выбор конной прогулки к озеру вместо поездки на уазике, это просто незабываемые впечатления (хотя и, конечно, опасно, рекомендуем прогулку на лошадях подготовленным туристам или просто бесстрашным, как мы😄). К одному из озер (перед конной прогулкой) нас довез ретро-автобус (отдельная благодарность и уважение водителю автобуса, на мой взгляд, настоящему патриоту своей родины). Гид Асхат порадовал нас интересными рассказами о каждом объекте посещения, отвечал на наши вопросы, рекомендовал и другие хорошие экскурсии. Приятным бонусом, о котором мы не знали, была видеосъемка с квадрокоптером от видеографа Данияра👍🏻 Очень много впечатлений, хоть и подъем вверх со дна каньона нам дался сложно, но на видео мы все были очень счастливыми 😄😄😄 Видеоролик нам в скором времени отправят на ватсап👍🏻 Также благодарим тур-оператора Динару, которая проявила заботу о каждом туристе, грамотно координировала по деталям экскурсии. И это еще не все - в конце экскурсии нам всем подарили по магнитику с изображением тур-объекта, где мы побывали. Большое всем вам спасибо! Будем обязательно рекомендовать тур-фирму и сам тур своим знакомым! 👍🏻



С уважением, Варвара и Настя из Якутии.