Во время экскурсии мы посетим музей под открытым небом — Танбалы тас, где собраны 5000 наскальных рисунков в Чу-Илийских горах и Унгуртас — священное место, где земля соединяется с небом.



Именно сюда приезжают люди со всего мира, чтобы лечить болезни сердца, головы, нервную систему, желудочные заболевания.



Камни, пещеры, скальные отверстия «Горы Разума» «отвечают» за свой «кусочек» тела человека и его недуг: болезни спины, головную боль, бесплодие.