Вас ожидают занимательные рисунки на скалах ритуалов жертвоприношений, обряда инициации (танцы жрецов с мужчинами, посвящаемыми в воины), плодородия, стрельбы из лука, рисунки наездников на лошадях. В Танбалы также есть рисунки животных, которых уже не существует на земле.
Приезд в Унгуртас
Рядом с населенным пунктом, на вершине холма, расположено особенное энергетически сильное место. Здесь сосредоточен мощнейший поток энергии, способный излечить больного, очистить разум от ненужных мыслей и зарядить положительными эмоциями! Вы можете загадать желание, и оно обязательно исполнится.
Многие паломники проводят здесь свои обряды, чтобы восполнить запас жизненной энергии, а туристы и путешественники наслаждаются красивыми видами, умиротворенной атмосферой. Прогуляйтесь среди лечебных пещер, даже если Вас ничего не беспокоит — Вы почувствуете гармонию с окружающей средой. А для тех, кого настиг недуг, это место — обязательно к посещению. Люди здесь излечиваются от любых болезней.
Возвращение в город
Цены на экскурсию
Для группы 1-6 человек
Стандартный билет за группу 1-6 чел
$130
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспортные услуги
Экопост.
Что не входит
Входные билеты в музей — 2 доллара
Место начала и завершения
В вашем отеле или в другом назначенном месте
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:00 или по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.