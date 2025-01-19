Насладитесь захватывающими видами Чарынского и Черного каньонов, погруженными в драматическую красоты. Далее отправимся к мистическому озеру Каинды с его затопленным лесом и кристально чистой водой. Завершим день на живописных озерах Кольсай, где откроются успокаивающие виды на воду, лес и горы. Эта экскурсия — идеальная возможность увидеть всё за один день!
Описание экскурсии
Однодневное путешествие в окрестностях Алматы
Здравствуйте! Приглашаем вас отправиться в увлекательное однодневное путешествие по живописным местам вблизи города Алматы. Это путешествие подарит вам возможность насладиться красотой природы и ощутить её величие.
Чарынский каньон
Первой остановкой станет Чарынский каньон. Здесь вы сможете насладиться потрясающими видами и уникальными природными формами. Прогулка по ущелью оставит незабываемые впечатления и подарит вам множество фотографий на память.
Черный каньон
Следующим пунктом нашего маршрута будет Черный каньон, где внизу бурно течет река. Это место впечатляет своей красотой и силой природы. Вы сможете насладиться свежим воздухом и живописными пейзажами.
Высокогорное озеро Кольсай
Завершит наше путешествие посещение высокогорного озера Кольсай, расположенного среди величественных гор. Здесь у вас будет возможность прокатиться на лодке и насладиться тишиной и спокойствием этого прекрасного места.
Не упустите шанс открыть для себя удивительные уголки природы, которые находятся так близко от Алматы. Это путешествие станет прекрасным способом провести время на свежем воздухе и зарядиться положительными эмоциями!
ежедневно с 5:30 до 21:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 1. Чарынский каньон: Этот впечатляющий участок природы часто сравнивают с Гранд-Каньоном в США. Чарынский каньон известен своими драматичными ландшафтами с высокими скалами, вырезанными ветром и временем в причудливые формы
- 2. Черный каньон: Более уединенное место с уникальными тенями и контрастами, Черный каньон привлекает своей таинственной атмосферой и дикой природной красотой
- 3. Озеро Каинды: Известное своим потопленным лесом, озеро Каинды предлагает уникальный и мистический ландшафт, где деревья с их стволами поднимаются из кристально чистых вод
- 4. Озера Кольсай: Невероятные своей красотой, эти три живописных горных озера являются одной из главных жемчужин северного Тянь-Шаня, с изумрудными водами и окруженными величественными горами
Что включено
- Профессиональный гид - водитель
- Трансфер
- Вода
Что не входит в цену
- Обед (стоимость от 3000 - 7000 тенге)
- Экосборы 5000 тенге
- Прогулка на лошадях 7000 тенге
- Экотакси 800 тенге
- Услуги фотографа 10000 тенге
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Место и время встречи
- Мы встретимся на улице Демьяна Бедного, 3, на парковке супермаркета Magnum
- Организационные детали
- При бронировании на сайте требуется предоплата, а оставшуюся сумму необходимо оплатить не позднее чем за день до экскурсии. После оплаты мы добавим вас в группу и отправим всю необходимую информацию
- Если вы предпочитаете, чтобы вас забрали из отеля или аэропорта, мы можем организовать индивидуальную экскурсию с отдельным транспортом
- Учитывайте, что погода в горах может быстро меняться: от знойной жары до холодного дождя или снега, поэтому рекомендуется взять с собой подходящую одежду, куртку и дождевик
- ### В стоимость входят:
- Трансфер на комфортабельном внедорожнике
- Услуги профессионального гида-водителя
- Питьевая вода
- ### В стоимость не входят:
- Экологические сборы: 5000 тенге
- Питание (можно взять с собой перекус или пообедать в кафе, средний чек составляет 3000-7000 тенге)
- Поездка на лошади к озеру: 7000 тенге или 750 тенге с человека в одну сторону на экотакси
- Услуги фотографа (по предварительной договоренности): 10000 тенге с человека