Путешествие по великолепным природным достопримечательностям Казахстана. Насладитесь захватывающими видами Чарынского и Черного каньонов, погруженными в драматическую красоты. Далее отправимся к мистическому озеру Каинды с его затопленным лесом и кристально чистой водой. Завершим день на живописных озерах Кольсай, где откроются успокаивающие виды на воду, лес и горы. Эта экскурсия — идеальная возможность увидеть всё за один день!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Однодневное путешествие в окрестностях Алматы

Здравствуйте! Приглашаем вас отправиться в увлекательное однодневное путешествие по живописным местам вблизи города Алматы. Это путешествие подарит вам возможность насладиться красотой природы и ощутить её величие.

Чарынский каньон

Первой остановкой станет Чарынский каньон. Здесь вы сможете насладиться потрясающими видами и уникальными природными формами. Прогулка по ущелью оставит незабываемые впечатления и подарит вам множество фотографий на память.

Черный каньон

Следующим пунктом нашего маршрута будет Черный каньон, где внизу бурно течет река. Это место впечатляет своей красотой и силой природы. Вы сможете насладиться свежим воздухом и живописными пейзажами.

Высокогорное озеро Кольсай

Завершит наше путешествие посещение высокогорного озера Кольсай, расположенного среди величественных гор. Здесь у вас будет возможность прокатиться на лодке и насладиться тишиной и спокойствием этого прекрасного места.

Не упустите шанс открыть для себя удивительные уголки природы, которые находятся так близко от Алматы. Это путешествие станет прекрасным способом провести время на свежем воздухе и зарядиться положительными эмоциями!