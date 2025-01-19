Лучшее за день: Чарынский, Черный каньоны и озера Кольсай и Каинды

Путешествие по великолепным природным достопримечательностям Казахстана.

Насладитесь захватывающими видами Чарынского и Черного каньонов, погруженными в драматическую красоты. Далее отправимся к мистическому озеру Каинды с его затопленным лесом и кристально чистой водой. Завершим день на живописных озерах Кольсай, где откроются успокаивающие виды на воду, лес и горы. Эта экскурсия — идеальная возможность увидеть всё за один день!
4.96
27 отзывов
Лучшее за день: Чарынский, Черный каньоны и озера Кольсай и Каинды
Лучшее за день: Чарынский, Черный каньоны и озера Кольсай и Каинды
Лучшее за день: Чарынский, Черный каньоны и озера Кольсай и Каинды
Ближайшие даты:
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Время начала: 05:30

Описание экскурсии

Однодневное путешествие в окрестностях Алматы

Здравствуйте! Приглашаем вас отправиться в увлекательное однодневное путешествие по живописным местам вблизи города Алматы. Это путешествие подарит вам возможность насладиться красотой природы и ощутить её величие.

Чарынский каньон

Первой остановкой станет Чарынский каньон. Здесь вы сможете насладиться потрясающими видами и уникальными природными формами. Прогулка по ущелью оставит незабываемые впечатления и подарит вам множество фотографий на память.

Черный каньон

Следующим пунктом нашего маршрута будет Черный каньон, где внизу бурно течет река. Это место впечатляет своей красотой и силой природы. Вы сможете насладиться свежим воздухом и живописными пейзажами.

Высокогорное озеро Кольсай

Завершит наше путешествие посещение высокогорного озера Кольсай, расположенного среди величественных гор. Здесь у вас будет возможность прокатиться на лодке и насладиться тишиной и спокойствием этого прекрасного места.

Не упустите шанс открыть для себя удивительные уголки природы, которые находятся так близко от Алматы. Это путешествие станет прекрасным способом провести время на свежем воздухе и зарядиться положительными эмоциями!

ежедневно с 5:30 до 21:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1. Чарынский каньон: Этот впечатляющий участок природы часто сравнивают с Гранд-Каньоном в США. Чарынский каньон известен своими драматичными ландшафтами с высокими скалами, вырезанными ветром и временем в причудливые формы
  • 2. Черный каньон: Более уединенное место с уникальными тенями и контрастами, Черный каньон привлекает своей таинственной атмосферой и дикой природной красотой
  • 3. Озеро Каинды: Известное своим потопленным лесом, озеро Каинды предлагает уникальный и мистический ландшафт, где деревья с их стволами поднимаются из кристально чистых вод
  • 4. Озера Кольсай: Невероятные своей красотой, эти три живописных горных озера являются одной из главных жемчужин северного Тянь-Шаня, с изумрудными водами и окруженными величественными горами
Что включено
  • Профессиональный гид - водитель
  • Трансфер
  • Вода
Что не входит в цену
  • Обед (стоимость от 3000 - 7000 тенге)
  • Экосборы 5000 тенге
  • Прогулка на лошадях 7000 тенге
  • Экотакси 800 тенге
  • Услуги фотографа 10000 тенге
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Демьяна Бедного, 3, Magnum
Завершение: Ул. Демьяна Бедного
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 5:30 до 21:30
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Место и время встречи
  • Мы встретимся на улице Демьяна Бедного, 3, на парковке супермаркета Magnum
  • Организационные детали
  • При бронировании на сайте требуется предоплата, а оставшуюся сумму необходимо оплатить не позднее чем за день до экскурсии. После оплаты мы добавим вас в группу и отправим всю необходимую информацию
  • Если вы предпочитаете, чтобы вас забрали из отеля или аэропорта, мы можем организовать индивидуальную экскурсию с отдельным транспортом
  • Учитывайте, что погода в горах может быстро меняться: от знойной жары до холодного дождя или снега, поэтому рекомендуется взять с собой подходящую одежду, куртку и дождевик
  • ### В стоимость входят:
  • Трансфер на комфортабельном внедорожнике
  • Услуги профессионального гида-водителя
  • Питьевая вода
  • ### В стоимость не входят:
  • Экологические сборы: 5000 тенге
  • Питание (можно взять с собой перекус или пообедать в кафе, средний чек составляет 3000-7000 тенге)
  • Поездка на лошади к озеру: 7000 тенге или 750 тенге с человека в одну сторону на экотакси
  • Услуги фотографа (по предварительной договоренности): 10000 тенге с человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В
19 янв 2025
Н
1 окт 2024
Потрясающий сопровождающий Дмитрий, очень с ним повезло. Очень много рассказывал, создал очень комфортную атмосферу. Мы попали в тур мечты, очень красиво! Огромное количество впечатлений и положительных эмоций! Огромное спасибо, что несмотря на то, что нас было двое тур не отменили, поэтому в связи с этим всем бы посоветовала взять индивидуальный! Очень круто! Спасибо вам!
Ю
1 окт 2024
Добрый день! Хотим выразить благодарность за проведенную экскурсию! Нам очень понравилось! Места необычные, мы в восторге от каньонов! Отдельное спасибо нашему гиду-водителю Дмитрию, было приятно провести время и получить вкусные бонусы
E
1 окт 2024
Действительно счастливы и довольны. И все благодаря чёткой организации, слаженности и подготовке мероприятия. Организаторы, благодарим! Ну, и люди! Конечно, мы сами делаем "погоду", создаём настроение в мини-коллективе. Сегодня нам удалось
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провести время замечательно, поскольку и люди собрались замечательные. Спасибо всем за этот день. Отдельное спасибо водителю Дмитрию: спокойный, добрый, общительный, чуткий - с ним было комфортно и безопасно (в стиле вождения чувствуется немалый опыт и профессионализм). Пикник удался на славу!

V
1 окт 2024
Самочувствие отличное)Тур бесподобный, очень красивые места,дорога потрясающая. Димуля просто!Водит так, что я почти усю дорогу спала,а я не сплю в транспорте. Еще он нас развлекал весь путь и показывал красивые локации для фоточек! Спасибо вам огромное за такие эмоции
Л
30 сен 2024
Хотим поблагодарить Дмитрия за потрясающую экскурсию! Всё было на высшем уровне: организация, маршрут, виды вокруг — просто невероятные. Мы получили массу эмоций и радостных моментов, маленькая группа без задержек позволила максимально насладиться этим опытом.
В
27 сен 2024
Благодарю Дмитрия за отличную экскурсию по потрясающе красивым местам! Особенно запомнилось озеро Каинды — осенью оно выглядит просто волшебно. Понравилось, что экскурсия была в формате живого общения, без скучных лекций, Дмитрий делился интересными фактами и отвечал на все вопросы. Мы заказали у него ещё и фотосессию, так что теперь у меня куча прекрасных снимков.
И
21 сен 2024
Благодарю за отлично организованную экскурсию! Всё чётко и понятно: вся информация пришла заранее, создали чат для вопросов, оперативно помогали в процессе. Программа очень удобна для тех, кто хочет охватить все
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основные красоты за короткий срок. Несмотря на обилие мест, экскурсия прошла в спокойном ритме, у нас было время насладиться каждым уголком природы. Гид Дмитрий добавлял в поездку интересные рассказы о местах, что делало путешествие ещё насыщеннее.

С
20 сен 2024
Экскурсия просто невероятная! За день мы объехали множество локаций и остались в восторге от красоты, которую увидели. Хоть и устали, но виды стоили всех усилий. Дмитрий — профессионал своего дела, ответил на все наши вопросы, и всё прошло гладко, без неожиданных сюрпризов. Организация на высоте!
А
18 сен 2024
Эта экскурсия — идеальный выбор для тех, кто хочет увидеть максимум, но располагает ограниченным временем. Программа насыщенная, гид Дмитрий — очень приятный человек, помог сделать наше путешествие незабываемым.
М
12 сен 2024
Экскурсия оставила потрясающие впечатления! Особенно понравилось озеро: казалось, будто оно из другой реальности. С погодой нам повезло, поэтому тёплые вещи не понадобились, а с собой взяли лёгкий перекус и бутылку
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воды. Для долгой дороги рекомендую взять подушку, так как сиденья тесные, а подголовники не очень удобные. Но даже это мелкое неудобство не испортило впечатления, потому что места невероятно красивы и стоят того, чтобы их увидеть.

А
9 сен 2024
Это была моя первая поездка в Алматы и Казахстан, и экскурсия мне очень понравилась. Наш гид Дима оказался отзывчивым и дружелюбным человеком, который помог нам даже с непредвиденными ситуациями: мы
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планировали платить картой, но там не было сети и терминалов, и Дима выручил нас наличкой, которую мы потом ему вернули переводом. За день мы увидели столько впечатляющих мест, что эмоции просто зашкаливали! Рекомендую каждому найти время и обязательно посетить эту экскурсию.

а
5 сен 2024
Наша поездка к Черному каньону, озёрам Кайынды и Колсай и Чарынскому каньону прошла отлично. Временной график идеально выстроен, и мы увидели Чарынский каньон на закате, что позволило сделать потрясающие фотографии. Дмитрий внимательно следил за временем и помогал запечатлеть самые яркие моменты. Отличный тур, с удовольствием рекомендую!
Д
2 сен 2024
Спасибо Дмитрию за высокий профессионализм и любовь к своей стране. Чувствуется, как сильно он уважает и ценит туристов, уделяя внимание каждому. Его знания истории и общение с группой оставили только положительные впечатления. Если будет возможность снова приехать, обязательно обратимся именно к нему. Благодарю за незабываемые впечатления и отличный день!
И
2 сен 2024
Очень рекомендую экскурсию всем, кто приезжает в Алматы! Маршрут отлично продуман: за один день мы успели увидеть три каньона и два озера, в каждом месте было достаточно времени для фотографий
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и созерцания видов. По дороге мы даже смогли остановиться на обед и попробовать местные фрукты. Наш гид Дмитрий не только держал всё под контролем, но и рассказывал увлекательные факты о каждом месте. Поездка была комфортной, даже в условиях бездорожья — чувствовали себя в безопасности и уюте.

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