Вас ждет насыщенное приключение — откройте для себя изумительные уголки Алматинской области всего за один день. Вы увидите живописное озеро Кольсай, фотогеничный Черный каньон, а также знаменитый Чарынский каньон — природную жемчужину Казахстана. Вы полюбуетесь уникальными местами, сделаете оригинальные фото и видео вдали от туристических толп.

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