Вас ждет насыщенное приключение — откройте для себя изумительные уголки Алматинской области всего за один день.
Вы увидите живописное озеро Кольсай, фотогеничный Черный каньон, а также знаменитый Чарынский каньон — природную жемчужину Казахстана. Вы полюбуетесь уникальными местами, сделаете оригинальные фото и видео вдали от туристических толп.
Вы увидите живописное озеро Кольсай, фотогеничный Черный каньон, а также знаменитый Чарынский каньон — природную жемчужину Казахстана. Вы полюбуетесь уникальными местами, сделаете оригинальные фото и видео вдали от туристических толп.
Ближайшие даты:
17
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Озеро Кольсай
- Черный каньон
- Чарынский каньон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетПредлагаю отправиться в однодневный тур по ключевым локациям Алматинской области. В ходе поездки на внедорожниках в мини-группе вы сможете посетить красивое озеро Кольсай, насладиться видом Черного каньона и прогуляться в Чарынском каньоне. Эта поездка позволит вам уйти от толп туристов и насладиться лучшими местами для фото- и видеосъемки. Вам гарантированы потрясающие фотографии, свежий воздух и атмосфера спокойствия вдалеке от шума большого города.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер на внедорожнике на протяжении всего пути
- Групповая аптечка
- Водители-профессионалы
- Что не входит
- Входные билеты (экосборы): 2700 тенге на 1 человека (на все локации). Принимаются только наличные!
- Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в кафе)
- Место начала и завершения?
- Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 15 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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