Тур на внедорожниках на озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Вас ждет насыщенное приключение — откройте для себя изумительные уголки Алматинской области всего за один день.

Вы увидите живописное озеро Кольсай, фотогеничный Черный каньон, а также знаменитый Чарынский каньон — природную жемчужину Казахстана. Вы полюбуетесь уникальными местами, сделаете оригинальные фото и видео вдали от туристических толп.
Тур на внедорожниках на озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Тур на внедорожниках на озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Тур на внедорожниках на озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Тур на внедорожниках на озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Тур на внедорожниках на озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Тур на внедорожниках на озеро Кольсай, Черный и Чарынский каньоны
Ближайшие даты:
17
ноя
19
ноя
20
ноя
21
ноя
22
ноя
23
ноя
25
ноя
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Озеро Кольсай
  • Черный каньон
  • Чарынский каньон
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

Предлагаю отправиться в однодневный тур по ключевым локациям Алматинской области. В ходе поездки на внедорожниках в мини-группе вы сможете посетить красивое озеро Кольсай, насладиться видом Черного каньона и прогуляться в Чарынском каньоне. Эта поездка позволит вам уйти от толп туристов и насладиться лучшими местами для фото- и видеосъемки. Вам гарантированы потрясающие фотографии, свежий воздух и атмосфера спокойствия вдалеке от шума большого города.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на внедорожнике на протяжении всего пути
  • Групповая аптечка
  • Водители-профессионалы
Что не входит
  • Входные билеты (экосборы): 2700 тенге на 1 человека (на все локации). Принимаются только наличные!
  • Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в кафе)
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
  • +77005670887 WhatsApp
  • @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Алматы

Групповые
Выездные
На весь день
Чарынский каньон
Популярные места
Природа и пейзажи
Каньоны

Похожие туры из Алматы

Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
13 отзывов
В тренде
Озёра Кольсай и Каинды, Чарынский каньон и Долина замков за 1 день
Групповая экскурсия из Алматы по местам, напоминающим другую планету
у метро «Байконур»
18 ноя
21 ноя
25 ноя
28 ноя
6 500 за человека
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
52 отзыва
Популярное предложение
Горное озеро Кольсай, Чёрный и Чарынский каньоны - в мини-группе
За один день посетить все самые красивые места Алматинской области
на ул. Демьяна Бедного
17 ноя
19 ноя
20 ноя
21 ноя
79504 373 за человека
Путешествие по востоку Казахстана в группе: 3 каньона, 2 озера и 1 река
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
4 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по востоку Казахстана в группе: 3 каньона, 2 озера и 1 река
На 1 день уехать из города и оценить невероятную природу
в районе станции метро «Байконур»
Завтра
18 ноя
21 ноя
25 ноя
65004 550 за человека
У нас ещё много экскурсий в Алматы. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ