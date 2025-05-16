Однодневное путешествие к озеру Кольсай и Чарынскому каньону из Алматы - это шанс увидеть величественные пейзажи Алматинской области. Участники смогут насладиться чистым горным воздухом и сделать уникальные фотографии.
В программу входит
В программу входит
5 причин купить этот трансфер
- 🌄 Величественные пейзажи
- 📸 Уникальные фото
- 🌿 Чистый горный воздух
- 🚐 Комфортный трансфер
- 👨🏫 Опытный гид
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения озера Кольсай и Чарынского каньона - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы природа особенно красива, а дороги доступны. В апреле и октябре также можно насладиться красотой, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В зимние месяцы, с ноября по март, путешествие возможно, но может быть ограничено из-за снега и низких температур.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Озеро Кольсай
- Черный каньон
- Чарынский каньон
Описание трансферПриглашаем вас в увлекательное однодневное путешествие по самым живописным уголкам Алматинской области! Это путешествие подарит вам возможность прикоснуться к природным сокровищам Казахстана, насладиться величием гор, каньонов и озер в компании небольшой группы под руководством опытного гида. Маршрут экскурсии:• Озеро Кольсай — спокойное и прозрачное, как зеркало, оно окружено величественными горами и лесами, создавая умиротворяющую атмосферу для отдыха и фото.
- Черный каньон — поразительное сочетание контрастных природных форм, удивляющее своей суровой красотой.
- Чарынский каньон — легендарный шедевр природы, который часто называют "малым братом" американского Гранд-Каньона. Его скальные образования завораживают своими причудливыми формами и яркими цветами. Что вас ждет:• Чистейший горный воздух и непередаваемая атмосфера спокойствия вдали от городской суеты.
- Возможность сделать уникальные фото и видео на фоне потрясающих природных пейзажей.
- Яркие впечатления и полное погружение в красоту дикой природы Казахстана. Путешествие пройдет в комфортных условиях: трансфер, гид и продуманная программа обеспечат ваш максимальный комфорт и удовольствие от поездки.
Ежедневно в 7:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Кольсай
- Черный каньон
- Чарынский каньон
- Река Чарын
- Долина замков
Что включено
- Услуги гида или гида/водителя
- Трансфер на протяжении всего пути
- Водители-профессионалы
Что не входит в цену
- Входные билеты (экосборы): 5000 тенге на 1 человека (на все локации). /nПринимаются только наличные
- Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в гостевой дом)
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77055439135 WhatsApp
- @tinka-88888 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
16 мая 2025
Очень понравилось! Организация очень хорошая. Комфортный микроавтобус, замечательный водитель. Гид тоже прекрасная девушка. От поездки получили море удовольствия. Спасибо!
З
Зиля
27 мар 2025
Спасибо за экскурсию. Красивые в ды, вкусная еда, комфортная поездка. Гид Алибек просто супер!
О
Олег
13 фев 2025
Потрясен красотами каньонами и горными озёрами Казахстана.
Все было хорошо организовано и проведено. Спасибо.
Рекомендую.
Все было хорошо организовано и проведено. Спасибо.
Рекомендую.
И
Инна
4 ноя 2024
Спасибо организаторам за отличную экскурсию! Организация на 10 из 10. Отличный маршрут- несколько локаций за 1 поездку. И,сто нам очень понравилось, не было лишней инфы- сказки, легенды и тд)) основная информация коротко и понятно, на все вопросы, которые у нас возникали в ходе поездки- нам ответили. Ещё раз спасибо вашей команде за прекрасный день и море положительных эмоций
Н
Наталья
27 окт 2024
Отличная экскурсия. Все четко и вовремя. Маршрут удачный. Все успели посмотреть несмотря на ранние закаты. Чарынский каньон космическое место. Красота Казахстана потрясает.
Е
Елена
24 окт 2024
Спасибо Рустему за экскурсию! Все локации очень красивые и впечатляющие. Транспорт комфортный. Организаторы молодцы. Тур хорошо распланирован, есть время пофотографировать, послушать рассказ гида. Очень вкусно поужинали с видом на озеро Кольсай.
М
Мария
20 сен 2024
Спасибо организаторам, Кристине, нашему водителю Ореке, участникам за увлекательную экскурцию. Али отдельная благодарность интересное за общение, веселье, рассказы. С вами сегодняшний день прошел замечательно 👏👏 Казахстан невероятно красив, спасибо что показали 🫶
L
Leonid
28 мая 2024
Потрясающее интересный и насыщенный маршрут, масса положительных эмоций! За 13 лет жизни в Алматы я, к своему стыду, не знал о таких местах. Спасибо большое Кристине за организацию и водителю Даулету за реализацию этого по сути мини-тура)) Желаю Вам успехов и освоения новых, не менее интересных направлений! Всем срочно в Казахстан и особенно в Алматы!!!
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