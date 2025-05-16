Однодневное путешествие к озеру Кольсай и Чарынскому каньону из Алматы - это шанс увидеть величественные пейзажи Алматинской области. Участники смогут насладиться чистым горным воздухом и сделать уникальные фотографии.В программу входит

посещение спокойного озера Кольсай, окруженного горами и лесами, а также Черного и Чарынского каньонов, известных своими контрастными формами и яркими цветами. Комфортный трансфер и опытный гид обеспечат максимальное удовольствие от поездки

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения озера Кольсай и Чарынского каньона - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы природа особенно красива, а дороги доступны. В апреле и октябре также можно насладиться красотой, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. В зимние месяцы, с ноября по март, путешествие возможно, но может быть ограничено из-за снега и низких температур.

Сейчас июнь — это идеальное время.