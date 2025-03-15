Чарынский каньон, Черный каньон, озеро Кольсай и Каинды

Отправьтесь в однодневное путешествие по жемчужинам Алматинской области! Вас ждут завораживающие виды Чарынского и Чёрного каньонов, мистические затопленные сосны озера Каинды и альпийская сказка Кольсай. Удобный транспорт, мини-группа и незабываемые эмоции — всё, чтобы сделать ваш день идеальным.
4.94
33 отзыва
Чарынский каньон, Черный каньон, озеро Кольсай и Каинды
Чарынский каньон, Черный каньон, озеро Кольсай и Каинды
Чарынский каньон, Черный каньон, озеро Кольсай и Каинды
Ближайшие даты:
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Время начала: 05:30

Описание экскурсии

Приглашаем Вас в однодневный тур по ключевым локациям Алматинской области! В ходе поездки в комфортабельном минивэне в мини-группе, вы сможете за один день собрать целую коллекцию алматинских драгоценностей. Вы увидите казахстанский Гранд-Каньон, ощутите величие Долины замков, прогуляетесь по берегу реки Чарын. Оцените уникальные пейзажи Чёрного каньона и озера Каинды с затопленными соснами. А у озера Кольсай перенесётесь в Швейцарию! Что вас ожидает:
  • Прогулка по Чарынскому каньону: спуск в Долину Замков и прогулка к реке Чарын, время для фотографий.
  • Посещение Чёрного каньона.
  • Подъезд к озеру Каинды и короткий трекинг до него пешком, на УАЗике или верхом на лошади, время для фотосъёмки и прогулок.

• Прибытие на озеро Кольсай, отдых и дополнительное время для фотографий и прогулок. Важная информация:

  • Возьмите с собой воду, обед (или заедем на обед в гостевой дом).
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
  • Обязательно возьмите с собой наличные деньги — в стоимость не включены входные билеты (экосборы): 5000 тенге на 1 человека (на все локации).

Ежедневно в 5:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Каинды
  • Озеро Кольсай
  • Черный каньон
  • Чарынский каньон
  • Река Чарын
  • Долина замков
Что включено
  • Услуги гида или гида/водителя
  • Трансфер на протяжении всего пути
  • Водители-профессионалы
Что не входит в цену
  • Входные билеты (экосборы): 5000 тенге на 1 человека (на все локации). /nПринимаются только наличные
  • Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в гостевой дом)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Завершение: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3, парковка Magnum
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:30
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
  • +77055439135 WhatsApp
  • @tinka-88888 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 33 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
32
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2
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О
15 мар 2025
Тур красивый, насыщенный. Все прошло по таймингу. Ахмед рассказывал интересные факты
Л
6 мар 2025
Природа Казахстана в самое сердце 🧡 Оказывается какая красота у вас в стране! Гид Ореке очень отзывчивый, активный, общительный, с душой! Рассказал интересные истории про Каньон и озера! А также,
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не мало важно для нас девочек, знает инстаграммные ракурсы для впечатлительных фото!!! Экскурсия очень насыщенная! Сразу готовьтесь, что будете много ходить! И обязательно прокатитесь на лошадках! Это все в копилку ваших воспоминаний!!!

В
4 мар 2025
Давно не получала такого удовольствия от экскурсии. Рустем прекрасный и очень эрудированный рассказчик. Узнала много нового. Сам каньон необыкновенно красив. Кроме этого собралась великолепная компания. Спасибо огромное всем кто участвовал в организации экскурсии. Рекомендую своими глазами увидеть все то что посмотрели мы. Не пожалеете
В
25 фев 2025
Очень затянутая экскурсия для зимнего времени. Вполне можно обойтись первыми двумя локациями с каньонами и рестораном с видом на озеро. Пообедать в этом ресторане и ехать домой. А так получается
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очень утомительно, озеро с деревьями ничего интересного зимой там не увидишь,а времени на него уходит 70% и дорога домой от него 4 часа. Если бы закончили на второй локации и поехали домой было бы 5*.

Л
18 янв 2025
Профессиональные водители, отзывчивый гид, вкусная еда, красивые виды!
Д
7 ноя 2024
Отличная экскурсия из Алматы! Важно: занимает время, потребуется целый день. Поездка на 100% стоит того, чтобы все это увидеть. Начало на Чарынском каньоне при утреннем свете. Каньон выглядит очень масштабно.
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Потом озера - сначала Кайынды с елями из центра озера, затем Кольсай в горном окружении. По пути еще мы увидели Черный каньон. Программа хорошо продумана. И водитель и гид сделали свою работу здорово. Также отмечу, что на начальном этапе Яна помогла с организацией и обменом денег, дала советы по гостиницам. В итоге все прошло в дружелюбном формате, с легендами и интересными историями от гида, с общением и знакомством друг с другом. Спасибо за это!

О
7 ноя 2024
Действительно сказочные места! Мне очень понравилась эта экскурсия. Хороший транспорт, замечательный гид Али, вкусно кормили в гостевом доме. Очень хорошо было составлено расписание поездки. Мы двигались по нему и все успели! Я привезла обратно в Екатеринбург море впечатлений и фото. Добавляю некоторые. Организатору Кристине - моя оценка 5!
М
6 ноя 2024
Великолепно организованная поездка в том стиле, к которому я привыкла. Организатор всегда на связи, есть общий чат для всех участников. Но главная фишка поездки это позитивный гид, который знает многое
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про Казахстан и готов это интересно преподнести. По транспорту все было удобно и безопасно. А плов в гостевом доме просто отпад! Хочу сказать спасибо Кристине за то, что с душой все делаете, подобрали хорошую команду, которая всю энергию дарит туристам. Как итог - моя лучшая экскурсия за последний год. Рекомендую на 100 %!

i
2 ноя 2024
Интересная познавательная экскурсия! Фото принципиально не буду подгружать 😂сами едьте и смотрите эту красоту! Организация на высшем уровне!
М
21 окт 2024
Прекрасная экскурсия! Всё было насыщенно) Множество эмоций!!! Отличный гид, прекрасные яркие локации, удобное перемещение, вкусный обед ☺️Всем всем рекомендую! Я не ожидала, что Казахстан такой красивый 😍
Г
20 окт 2024
Всё прошло на ура, спасибо организаторам,и конечно же нашему позитивному гиду Артёму у которого всегда есть в запасе несколько увлекательных рассказов и легенд по проходимым локациям.
Р
8 окт 2024
Все было замечательно! Все локации очень красивые и впечатляющие. Транспорт комфортный, гид Ахмет просто супер - позитивчик, открытый, рассказал много интересного и отвечал на все интересующие вопросы группы. Обед в гостевом доме был вкусный, все как по домашнему. Отдельное впечатление от прогулки на лошадках! Спасибо большое за экскурсию!
V
5 окт 2024
Хорошие локации, тур продуманный. Рекомендую к озеру идти на лошадях, только ради этого стоит поехать. Виды хорошие
О
3 окт 2024
Классно провела время в дружной компании. Увидела много красивых видов, причем разноплановых. И каньоны и озера за 1 день. Мало кто так умеет организовать. Да, пришлось пораньше проснуться, но это
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настоящее приключение Гид Али мастер своего дела. Помог создать дружелюбную обстановку, очень душевный человек! По организации все понравилось. Вся инфо была под рукой в общем чате. По расписанию все успели. Самое главное это Чарынский каньон, такого раньше не видела. Но озера тоже замечательные. Кормили в гостевом доме вкусным обедом. Оценка 5 из 5. Желаю вам благополучия и еще больше довольных туристов!

Е
2 окт 2024
Прекрасная экскурсия! Очень интересно и очень красиво! Понравился водитель Рустем. Все показал, посоветовал, проводил, рассказал. Интересно все рассказывал, чувствуется, что умный, начитанный человек. Знает историю своей страны, обсудили с ним все темы! И было очень безопасно в плане езды на машине. Просто супер профессионал!!! Побольше бы таких профессионалов в своём деле!

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