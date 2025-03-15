Отправьтесь в однодневное путешествие по жемчужинам Алматинской области! Вас ждут завораживающие виды Чарынского и Чёрного каньонов, мистические затопленные сосны озера Каинды и альпийская сказка Кольсай. Удобный транспорт, мини-группа и незабываемые эмоции — всё, чтобы сделать ваш день идеальным.
Описание экскурсииПриглашаем Вас в однодневный тур по ключевым локациям Алматинской области! В ходе поездки в комфортабельном минивэне в мини-группе, вы сможете за один день собрать целую коллекцию алматинских драгоценностей. Вы увидите казахстанский Гранд-Каньон, ощутите величие Долины замков, прогуляетесь по берегу реки Чарын. Оцените уникальные пейзажи Чёрного каньона и озера Каинды с затопленными соснами. А у озера Кольсай перенесётесь в Швейцарию! Что вас ожидает:
- Прогулка по Чарынскому каньону: спуск в Долину Замков и прогулка к реке Чарын, время для фотографий.
- Посещение Чёрного каньона.
- Подъезд к озеру Каинды и короткий трекинг до него пешком, на УАЗике или верхом на лошади, время для фотосъёмки и прогулок.
• Прибытие на озеро Кольсай, отдых и дополнительное время для фотографий и прогулок. Важная информация:
- Возьмите с собой воду, обед (или заедем на обед в гостевой дом).
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.
- Обязательно возьмите с собой наличные деньги — в стоимость не включены входные билеты (экосборы): 5000 тенге на 1 человека (на все локации).
Ежедневно в 5:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Каинды
- Озеро Кольсай
- Черный каньон
- Чарынский каньон
- Река Чарын
- Долина замков
Что включено
- Услуги гида или гида/водителя
- Трансфер на протяжении всего пути
- Водители-профессионалы
Что не входит в цену
- Входные билеты (экосборы): 5000 тенге на 1 человека (на все локации). /nПринимаются только наличные
- Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в гостевой дом)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Завершение: Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3, парковка Magnum
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 5:30
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77055439135 WhatsApp
- @tinka-88888 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 33 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
15 мар 2025
Тур красивый, насыщенный. Все прошло по таймингу. Ахмед рассказывал интересные факты
Л
Лилия
6 мар 2025
Природа Казахстана в самое сердце 🧡 Оказывается какая красота у вас в стране! Гид Ореке очень отзывчивый, активный, общительный, с душой! Рассказал интересные истории про Каньон и озера! А также,
В
Валерия
4 мар 2025
Давно не получала такого удовольствия от экскурсии. Рустем прекрасный и очень эрудированный рассказчик. Узнала много нового. Сам каньон необыкновенно красив. Кроме этого собралась великолепная компания. Спасибо огромное всем кто участвовал в организации экскурсии. Рекомендую своими глазами увидеть все то что посмотрели мы. Не пожалеете
В
Виктория
25 фев 2025
Очень затянутая экскурсия для зимнего времени. Вполне можно обойтись первыми двумя локациями с каньонами и рестораном с видом на озеро. Пообедать в этом ресторане и ехать домой. А так получается
Л
Леонид
18 янв 2025
Профессиональные водители, отзывчивый гид, вкусная еда, красивые виды!
Д
Дмитрий
7 ноя 2024
Отличная экскурсия из Алматы! Важно: занимает время, потребуется целый день. Поездка на 100% стоит того, чтобы все это увидеть. Начало на Чарынском каньоне при утреннем свете. Каньон выглядит очень масштабно.
О
Ольга
7 ноя 2024
Действительно сказочные места! Мне очень понравилась эта экскурсия. Хороший транспорт, замечательный гид Али, вкусно кормили в гостевом доме. Очень хорошо было составлено расписание поездки. Мы двигались по нему и все успели! Я привезла обратно в Екатеринбург море впечатлений и фото. Добавляю некоторые. Организатору Кристине - моя оценка 5!
М
Мария
6 ноя 2024
Великолепно организованная поездка в том стиле, к которому я привыкла. Организатор всегда на связи, есть общий чат для всех участников. Но главная фишка поездки это позитивный гид, который знает многое
i
igor
2 ноя 2024
Интересная познавательная экскурсия! Фото принципиально не буду подгружать 😂сами едьте и смотрите эту красоту! Организация на высшем уровне!
М
Мария
21 окт 2024
Прекрасная экскурсия! Всё было насыщенно) Множество эмоций!!! Отличный гид, прекрасные яркие локации, удобное перемещение, вкусный обед ☺️Всем всем рекомендую! Я не ожидала, что Казахстан такой красивый 😍
Г
Гринёв
20 окт 2024
Всё прошло на ура, спасибо организаторам,и конечно же нашему позитивному гиду Артёму у которого всегда есть в запасе несколько увлекательных рассказов и легенд по проходимым локациям.
Р
Рида
8 окт 2024
Все было замечательно! Все локации очень красивые и впечатляющие. Транспорт комфортный, гид Ахмет просто супер - позитивчик, открытый, рассказал много интересного и отвечал на все интересующие вопросы группы. Обед в гостевом доме был вкусный, все как по домашнему. Отдельное впечатление от прогулки на лошадках! Спасибо большое за экскурсию!
V
Viacheslav
5 окт 2024
Хорошие локации, тур продуманный. Рекомендую к озеру идти на лошадях, только ради этого стоит поехать. Виды хорошие
О
Ольга
3 окт 2024
Классно провела время в дружной компании. Увидела много красивых видов, причем разноплановых. И каньоны и озера за 1 день. Мало кто так умеет организовать. Да, пришлось пораньше проснуться, но это
Е
Екатерина
2 окт 2024
Прекрасная экскурсия! Очень интересно и очень красиво! Понравился водитель Рустем. Все показал, посоветовал, проводил, рассказал. Интересно все рассказывал, чувствуется, что умный, начитанный человек. Знает историю своей страны, обсудили с ним все темы! И было очень безопасно в плане езды на машине. Просто супер профессионал!!! Побольше бы таких профессионалов в своём деле!
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