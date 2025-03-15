О Ольга Тур красивый, насыщенный. Все прошло по таймингу. Ахмед рассказывал интересные факты

Л Лилия читать дальше не мало важно для нас девочек, знает инстаграммные ракурсы для впечатлительных фото!!! Экскурсия очень насыщенная! Сразу готовьтесь, что будете много ходить! И обязательно прокатитесь на лошадках! Это все в копилку ваших воспоминаний!!! Природа Казахстана в самое сердце 🧡 Оказывается какая красота у вас в стране! Гид Ореке очень отзывчивый, активный, общительный, с душой! Рассказал интересные истории про Каньон и озера! А также,

В Валерия Давно не получала такого удовольствия от экскурсии. Рустем прекрасный и очень эрудированный рассказчик. Узнала много нового. Сам каньон необыкновенно красив. Кроме этого собралась великолепная компания. Спасибо огромное всем кто участвовал в организации экскурсии. Рекомендую своими глазами увидеть все то что посмотрели мы. Не пожалеете

В Виктория читать дальше очень утомительно, озеро с деревьями ничего интересного зимой там не увидишь,а времени на него уходит 70% и дорога домой от него 4 часа. Если бы закончили на второй локации и поехали домой было бы 5*. Очень затянутая экскурсия для зимнего времени. Вполне можно обойтись первыми двумя локациями с каньонами и рестораном с видом на озеро. Пообедать в этом ресторане и ехать домой. А так получается

Л Леонид Профессиональные водители, отзывчивый гид, вкусная еда, красивые виды!

Д Дмитрий читать дальше Потом озера - сначала Кайынды с елями из центра озера, затем Кольсай в горном окружении. По пути еще мы увидели Черный каньон. Программа хорошо продумана. И водитель и гид сделали свою работу здорово. Также отмечу, что на начальном этапе Яна помогла с организацией и обменом денег, дала советы по гостиницам. В итоге все прошло в дружелюбном формате, с легендами и интересными историями от гида, с общением и знакомством друг с другом. Спасибо за это! Отличная экскурсия из Алматы! Важно: занимает время, потребуется целый день. Поездка на 100% стоит того, чтобы все это увидеть. Начало на Чарынском каньоне при утреннем свете. Каньон выглядит очень масштабно.

О Ольга Действительно сказочные места! Мне очень понравилась эта экскурсия. Хороший транспорт, замечательный гид Али, вкусно кормили в гостевом доме. Очень хорошо было составлено расписание поездки. Мы двигались по нему и все успели! Я привезла обратно в Екатеринбург море впечатлений и фото. Добавляю некоторые. Организатору Кристине - моя оценка 5!

М Мария читать дальше про Казахстан и готов это интересно преподнести. По транспорту все было удобно и безопасно. А плов в гостевом доме просто отпад! Хочу сказать спасибо Кристине за то, что с душой все делаете, подобрали хорошую команду, которая всю энергию дарит туристам. Как итог - моя лучшая экскурсия за последний год. Рекомендую на 100 %! Великолепно организованная поездка в том стиле, к которому я привыкла. Организатор всегда на связи, есть общий чат для всех участников. Но главная фишка поездки это позитивный гид, который знает многое

i igor Интересная познавательная экскурсия! Фото принципиально не буду подгружать 😂сами едьте и смотрите эту красоту! Организация на высшем уровне!

М Мария Прекрасная экскурсия! Всё было насыщенно) Множество эмоций!!! Отличный гид, прекрасные яркие локации, удобное перемещение, вкусный обед ☺️Всем всем рекомендую! Я не ожидала, что Казахстан такой красивый 😍

Г Гринёв Всё прошло на ура, спасибо организаторам,и конечно же нашему позитивному гиду Артёму у которого всегда есть в запасе несколько увлекательных рассказов и легенд по проходимым локациям.

Р Рида Все было замечательно! Все локации очень красивые и впечатляющие. Транспорт комфортный, гид Ахмет просто супер - позитивчик, открытый, рассказал много интересного и отвечал на все интересующие вопросы группы. Обед в гостевом доме был вкусный, все как по домашнему. Отдельное впечатление от прогулки на лошадках! Спасибо большое за экскурсию!

V Viacheslav Хорошие локации, тур продуманный. Рекомендую к озеру идти на лошадях, только ради этого стоит поехать. Виды хорошие

О Ольга читать дальше настоящее приключение Гид Али мастер своего дела. Помог создать дружелюбную обстановку, очень душевный человек! По организации все понравилось. Вся инфо была под рукой в общем чате. По расписанию все успели. Самое главное это Чарынский каньон, такого раньше не видела. Но озера тоже замечательные. Кормили в гостевом доме вкусным обедом. Оценка 5 из 5. Желаю вам благополучия и еще больше довольных туристов! Классно провела время в дружной компании. Увидела много красивых видов, причем разноплановых. И каньоны и озера за 1 день. Мало кто так умеет организовать. Да, пришлось пораньше проснуться, но это