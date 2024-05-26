Тур в мини-группе на озеро Каинды и к каньонам Черный и Чарынский

Вас ждет насыщенное приключение — откройте для себя изумительные уголки Алматинской области всего за один день.

Вы увидите живописное озеро Каинды, фотогеничный Черный каньон, а также знаменитый Чарынский каньон — природную жемчужину Казахстана. Вы полюбуетесь уникальными местами, сделаете оригинальные фото и видео вдали от туристических толп.
4.95
20 отзывов
Тур в мини-группе на озеро Каинды и к каньонам Черный и Чарынский
Тур в мини-группе на озеро Каинды и к каньонам Черный и Чарынский
Тур в мини-группе на озеро Каинды и к каньонам Черный и Чарынский
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00

Что вас ожидает:

  • Озеро Каинды
  • Черный каньон
  • Чарынский каньон
  • Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель - получение удовольствия от природных локаций, фото и видео

Описание экскурсии

По Алматинской области Присоединяйтесь к захватывающему однодневному приключению, чтобы открыть для себя удивительные уголки Алматинской области! Вас ждет насыщенная программа, включающая посещение живописного озера Каинды, фотогеничного Черного каньона и знаменитого Чарынского каньона — настоящей жемчужины природы Казахстана. На этой экскурсии вы сможете насладиться уникальными местами, сделать оригинальные фотографии и видео вдали от туристических толп. Погрузитесь в волшебство природы, исследуйте потрясающие пейзажи и создайте незабываемые воспоминания об этом удивительном уголке мира. Программа:
  • 6:30 Сбор на месте встречи, выезд из Алматы в 7:00;
  • 10:00 – 12:00 Прогулка по Чарынскому каньону, время для фото, видео;
  • 12:30 –13:00 Черный каньон;
  • 14.00 – 15.00 Обед;
  • 15:00 – 17:30 Подъезд максимально близко к озеру Каинды, небольшой трекинг до озера, фото, видео, прогулка к озеру;
  • 17:00 Выезд в Алматы;

• 21:00 – 22:00 Возвращение в Алматы. Важная информация:

  • Возьмите с собой воду, обед (есть возможность посетить кафе);
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде;
  • Обязательно возьмите с собой наличные деньги — в стоимость не включены входные билеты (экосборы): 3000 тенге на 1 человека (на все локации).

каждый день в 6.00 утра

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Озеро Каинды
  • Черный каньон
  • Чарынский каньон
  • Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель - получение удовольствия от природных локаций, фото и видео
Что включено
  • Трансфер на протяжении всего пути
  • Групповая аптечка
  • Услуги гида-проводника или водителя-гида
Что не входит в цену
  • Входные билеты (экосборы): 3000 тенге на 1 человека (на все локации). Принимаются только наличные!
  • Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в кафе)
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 6.00 утра
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
  • +77005670887 WhatsApp
  • @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
1
3
2
1
O
26 мая 2024
В
10 мая 2024
Т
1 мая 2024
Все очень хорошо организовано, четко по времени. Все заявленные локации посетили, очень понравилось, спасибо!
D
25 апр 2024
И
6 апр 2024
Все замечательно было. Впечатлений масса! НО!!! Нам не повезло с погодой, грязи по колено было, пешком на Каинды не дойдёшь, были вынуждены платить за лошадь и учиться сидеть в седле,
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многие в группе тоже ездили на лошади первый раз, а нас погнали по горам, вверх-вниз, справа обрыв. Экстрим. А люди возрастные. Техники безопасности никакой. Всё держалась на энтузиазме и харизме нашего гида/шофера Ореке. Может, переносить или отменять такие вылазки на природу, когда снег, дождь и грязь 31 марта. Я рассчитывала на другое.

D
12 мар 2024
За один день посетили разные природные зоны: пустыню, степь и озеро в лесу. Рекомендую к посещению)
Л
1 мар 2024
Все достопримечательности, которые планировали увидеть - увидели. Еще и с погодой повезло, так что несмотря на постепенно уходящую зиму, смогли полюбоваться красотами природы.

Водитель старался рассказать, что знает о местах, хотя
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чувствовалось, что знания заметно ограничены. Но это был водитель, а не гид, так что оправданно) Но чтобы мы не остались совсем без информации, организаторы заранее заботливо прислали в чат удобно оформленные документики с описанием мест. За этой отдельный лайк:)

И пожалуй, еще выделить хотела бы работу менеджера Кристины, которая курировала организационные вопросы - это восторг! Очень заботливое общение, легкое и по делу. Чувствуется желание помочь. Спасибо!

И
30 янв 2024
Ура! Я наконец побывала на знаменитом Чарынском каньоне! Антон, спасибо вам и вашей команде за этот сервис и за исполнение этой моей мечты! Специально прилетела на выходные ради каньона, чтобы
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спокойно погулять и все увидеть. Было две экскурсии на выбор, но на мою дату собралась группа на Каинды, Черный и Чарынский каньоны. Кроме меня в группе был всего 1 человек, но Антон сообщил, что даже если нас мало, то поездка состоится, так как хочет, чтобы мы увидели эту красоту. Уже через 3 часа после выезда мы были на каньоне и пошли на прогулку. Гид хороший компанейский человек, его зовут Ореке, дружелюбный. Все показал, отвел вниз каньона до самой реки Чарын. По пути я много чего узнала про Казахстан, быт от местного жителя. Каньон сам это просто сказка! Советую каждому там побывать. Какие необычные краски утром, когда лучи солнца окрашивают каньон в разные цвета. Мы шли с Ореке и обсуждали на кого похожи все те фигуры из камня, которые сделала природа… было весело! Потом мы уехали смотреть Черный каньон, сверху. Красиво и веет какой-то мистикой. Ну а на финал было озеро Каинды. Такого ранее не видела. Туда Ореке договорился по хорошей цене довезти на лошади, а обратно мы пошли пешком. Отдельное спасибо Антону за помощь с обменом денег и советами по Алматы и местам где поужинать.

Е
22 янв 2024
Огромное спасибо организаторам, гиду и водителю! На всех этапах они были участны и внимательны! Это было полное погружение в великолепную природу Казахстана, где-то первобытную, где-то все обустроено очень по современному
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на европейском уровне! Однозначно рекомендую тем, кто хочет насладиться дикой природой, воздуха и красотами! Для меня это был настоящий ретрит, испытание и открытие новых горизонтов (например, катание на лошадях в реальной природе по горным склонам). Природа даёт много энергии и впечатлений!

Ю
16 янв 2024
Великолепная экскурсия с потрясающим гидом-водителем Ореке! Комфортное вождение, весёлый нрав, познавательные факты о стране и местности сделали наш день незабываемым и полным положительных эмоций, время в пути пролетело незаметно,а завораживающие
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виды живописных локаций навсегда останутся в наших сердцах) Раньше я и не подозревала,что Казахстан на столько изобилует прекрасными местами,всем однозначно рекомендую,а уж какие фото и видео нам наделал Ореке, просто обалденные, обязательно езжайте -не пожалеете!!!

Д
9 янв 2024
Профессиональные водители, отвечали на вопросы и хорошо организовывали группы.
М
8 янв 2024
Отличная поездка на удобной машине с хорошим водителем. Виды шикарные, рекомендуем!)
В
25 дек 2023
Прекрасная поездка, красивые виды. Вся информация присылается заранее, ее вполне достаточно для ознакомления, далее прогулка, нереальные красоты местности. Очень довольны.
О
3 дек 2023
Экскурсия хорошая, нам понравилась. Приятная прогулка по Чарынскому каньону, необычное озеро Каинды -действительно уникальное. Удобная чистая машина. Доброжелательный и общительный водитель угощает самсой и шоколадом. Для тех, кто впервые в Алматы, рекомендуем.
Г
2 дек 2023
Очень рекомендую воспользоваться этим маршрутом! Совершенно потрясающая природа! Впечатления просто шкалят!!! Обязательно прислушайтесь к советам организаторов и вам будет хорошо))). Автомобиль очень комфортный. Водитель профессионал своего дела! Ехать с ним одно удовольствие даже много часов! Рекомендовала всем своим знакомым и родным ОБЯЗАТЕЛЬНО проехать этим маршрутом! Спасибо!)))

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