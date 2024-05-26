Вас ждет насыщенное приключение — откройте для себя изумительные уголки Алматинской области всего за один день.
Вы увидите живописное озеро Каинды, фотогеничный Черный каньон, а также знаменитый Чарынский каньон — природную жемчужину Казахстана. Вы полюбуетесь уникальными местами, сделаете оригинальные фото и видео вдали от туристических толп.
Вы увидите живописное озеро Каинды, фотогеничный Черный каньон, а также знаменитый Чарынский каньон — природную жемчужину Казахстана. Вы полюбуетесь уникальными местами, сделаете оригинальные фото и видео вдали от туристических толп.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Что вас ожидает:
- Озеро Каинды
- Черный каньон
- Чарынский каньон
- Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель - получение удовольствия от природных локаций, фото и видео
Описание экскурсии
По Алматинской области Присоединяйтесь к захватывающему однодневному приключению, чтобы открыть для себя удивительные уголки Алматинской области! Вас ждет насыщенная программа, включающая посещение живописного озера Каинды, фотогеничного Черного каньона и знаменитого Чарынского каньона — настоящей жемчужины природы Казахстана. На этой экскурсии вы сможете насладиться уникальными местами, сделать оригинальные фотографии и видео вдали от туристических толп. Погрузитесь в волшебство природы, исследуйте потрясающие пейзажи и создайте незабываемые воспоминания об этом удивительном уголке мира. Программа:
- 6:30 Сбор на месте встречи, выезд из Алматы в 7:00;
- 10:00 – 12:00 Прогулка по Чарынскому каньону, время для фото, видео;
- 12:30 –13:00 Черный каньон;
- 14.00 – 15.00 Обед;
- 15:00 – 17:30 Подъезд максимально близко к озеру Каинды, небольшой трекинг до озера, фото, видео, прогулка к озеру;
- 17:00 Выезд в Алматы;
• 21:00 – 22:00 Возвращение в Алматы. Важная информация:
- Возьмите с собой воду, обед (есть возможность посетить кафе);
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде;
- Обязательно возьмите с собой наличные деньги — в стоимость не включены входные билеты (экосборы): 3000 тенге на 1 человека (на все локации).
каждый день в 6.00 утра
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Каинды
- Черный каньон
- Чарынский каньон
- Поездка не предполагает насыщенных рассказов от водителя-гида. Он покажет максимум, но главная цель - получение удовольствия от природных локаций, фото и видео
Что включено
- Трансфер на протяжении всего пути
- Групповая аптечка
- Услуги гида-проводника или водителя-гида
Что не входит в цену
- Входные билеты (экосборы): 3000 тенге на 1 человека (на все локации). Принимаются только наличные!
- Питание (вы можете взять перекус/обед с собой или заедем в кафе)
Место начала и завершения?
Алматы, ул. Демьяна Бедного, д. 3
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 6.00 утра
Экскурсия длится около 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Прошу обязательно связаться со мной после бронирования:
- +77005670887 WhatsApp
- @a69353 Telegram
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
26 мая 2024
В
Виктория
10 мая 2024
Т
Татьяна
1 мая 2024
Все очень хорошо организовано, четко по времени. Все заявленные локации посетили, очень понравилось, спасибо!
D
Dmitriy
25 апр 2024
И
Ирина
6 апр 2024
Все замечательно было. Впечатлений масса! НО!!! Нам не повезло с погодой, грязи по колено было, пешком на Каинды не дойдёшь, были вынуждены платить за лошадь и учиться сидеть в седле,
D
Daniil
12 мар 2024
За один день посетили разные природные зоны: пустыню, степь и озеро в лесу. Рекомендую к посещению)
Л
Любовь
1 мар 2024
Все достопримечательности, которые планировали увидеть - увидели. Еще и с погодой повезло, так что несмотря на постепенно уходящую зиму, смогли полюбоваться красотами природы.
Водитель старался рассказать, что знает о местах, хотя
Водитель старался рассказать, что знает о местах, хотя
И
Ирина
30 янв 2024
Ура! Я наконец побывала на знаменитом Чарынском каньоне! Антон, спасибо вам и вашей команде за этот сервис и за исполнение этой моей мечты! Специально прилетела на выходные ради каньона, чтобы
Е
Екатерина
22 янв 2024
Огромное спасибо организаторам, гиду и водителю! На всех этапах они были участны и внимательны! Это было полное погружение в великолепную природу Казахстана, где-то первобытную, где-то все обустроено очень по современному
Ю
Юлия
16 янв 2024
Великолепная экскурсия с потрясающим гидом-водителем Ореке! Комфортное вождение, весёлый нрав, познавательные факты о стране и местности сделали наш день незабываемым и полным положительных эмоций, время в пути пролетело незаметно,а завораживающие
Д
Денис
9 янв 2024
Профессиональные водители, отвечали на вопросы и хорошо организовывали группы.
М
Мария
8 янв 2024
Отличная поездка на удобной машине с хорошим водителем. Виды шикарные, рекомендуем!)
В
Вячеслав
25 дек 2023
Прекрасная поездка, красивые виды. Вся информация присылается заранее, ее вполне достаточно для ознакомления, далее прогулка, нереальные красоты местности. Очень довольны.
О
Ольга
3 дек 2023
Экскурсия хорошая, нам понравилась. Приятная прогулка по Чарынскому каньону, необычное озеро Каинды -действительно уникальное. Удобная чистая машина. Доброжелательный и общительный водитель угощает самсой и шоколадом. Для тех, кто впервые в Алматы, рекомендуем.
Г
Галина
2 дек 2023
Очень рекомендую воспользоваться этим маршрутом! Совершенно потрясающая природа! Впечатления просто шкалят!!! Обязательно прислушайтесь к советам организаторов и вам будет хорошо))). Автомобиль очень комфортный. Водитель профессионал своего дела! Ехать с ним одно удовольствие даже много часов! Рекомендовала всем своим знакомым и родным ОБЯЗАТЕЛЬНО проехать этим маршрутом! Спасибо!)))
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