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спокойно погулять и все увидеть. Было две экскурсии на выбор, но на мою дату собралась группа на Каинды, Черный и Чарынский каньоны. Кроме меня в группе был всего 1 человек, но Антон сообщил, что даже если нас мало, то поездка состоится, так как хочет, чтобы мы увидели эту красоту. Уже через 3 часа после выезда мы были на каньоне и пошли на прогулку. Гид хороший компанейский человек, его зовут Ореке, дружелюбный. Все показал, отвел вниз каньона до самой реки Чарын. По пути я много чего узнала про Казахстан, быт от местного жителя. Каньон сам это просто сказка! Советую каждому там побывать. Какие необычные краски утром, когда лучи солнца окрашивают каньон в разные цвета. Мы шли с Ореке и обсуждали на кого похожи все те фигуры из камня, которые сделала природа… было весело! Потом мы уехали смотреть Черный каньон, сверху. Красиво и веет какой-то мистикой. Ну а на финал было озеро Каинды. Такого ранее не видела. Туда Ореке договорился по хорошей цене довезти на лошади, а обратно мы пошли пешком. Отдельное спасибо Антону за помощь с обменом денег и советами по Алматы и местам где поужинать.