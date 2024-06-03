1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532₽ за всё до 2 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Алматы за 3 часа
Динамичная экскурсия по городу, чтобы проникнуться историей и так называемым «алматинским вайбом»
Начало: У монумента Независимости
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 990₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Музейно-городской тур по Алматы
Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
2398020 383₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей3 июня 2024Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
- ММаргарита18 мая 2024Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям города. Мы начали с
- ООльга16 мая 2024Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло хорошо, несмотря на внезапный
- ССветлана21 апреля 2024Отличная экскурсия! Александр гибко подошел к программе, показал именно то, что нам было интересно. Он прекрасный рассказчик и собеседник. У нас остались самые приятные впечатления - однозначно рекомендуем!
- ИИрина6 апреля 2024Добрый день, может мы ожидали чего-то более захватывающего 🤷♀️, маршрут не захватил, ходили по зданиям советской эпохи. Да, безусловно, есть знаковые
- ККира30 марта 2024Посетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом мои родители (оба из разных
- ААнна20 марта 2024Хорошая экскурсия, чтобы познакомится с городом и увидеть все основные достопримечательности. Отличный маршрут и очень приятный гид Малик, который знает и любит город.
- ВВалерия28 февраля 2024Хочу, наконец, поделиться своими впечатлениями про эту экскурсию! Гид Саша - это настоящий профессионал своего дела, а еще он шаман!
- ИИгорь7 января 2024Были на индивидуальной экскурсии. Огромное спасибо за организацию. Великолепная программа и очень хорошее знание предмета.
- EElena17 декабря 2023Мы с мужем были в Алматы всего 2 полных дня и решили взять экскурсию и посмотреть на город. В этот
Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Монумент независимости»
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