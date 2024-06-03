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Он сделал наше путешествие в горах Шымбулак невероятно интересным и запоминающимся. Вид с подъемника просто захватывает дух! Обзорная экскурсия по городу тоже была на высшем уровне. Я узнала много нового о культуре и истории Казахстана! Машина, которую предоставил нам Антон, была очень удобная и комфортная. Но самое важное - это забота Антона о нас, туристах из другой страны. Он был всегда на связи, помогал в любых вопросах и создавал атмосферу дружелюбия и гостеприимства. Большое спасибо всей команде за такой замечательный отдых! Я точно вернусь сюда еще раз!