Монумент независимости – экскурсии в Алматы

Найдено 5 экскурсий в категории «Монумент независимости» в Алматы, цены от 5 990 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с южной столицей Казахстана
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Знакомство с южной столицей Казахстана
Алматы за 4 часа: главные достопримечательности и канатная дорога
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
9 688 за всё до 2 чел.
Алматы вас вдохновит
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
47 отзывов
Алматы вас вдохновит
Увидеть визитные карточки города и побывать в горах на автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
14 532 за всё до 2 чел.
Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Алматы за один день: городская культура и горные пейзажи
Исследуйте красоту Алматы и его окрестностей, открыв для себя историю, культуру и кулинарию в одной поездке
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2100018 900 за всё до 10 чел.
Знакомство с Алматы за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Знакомство с Алматы за 3 часа
Динамичная экскурсия по городу, чтобы проникнуться историей и так называемым «алматинским вайбом»
Начало: У монумента Независимости
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
5 990 за всё до 7 чел.
Музейно-городской тур по Алматы
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
Музейно-городской тур по Алматы
Узнать историю Казахстана за 1 день в формате «всё включено»
Завтра в 09:00
12 июня в 08:00
2398020 383 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Знакомство с южной столицей Казахстана
    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные экскурсии и в итоге
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    решил обратиться к Салиме, так как программа показалась наиболее полной, а индивидуальный характер экскурсии давал бо́льшую вариативность по времени. В итоге все было как я мечтал: полный обзор, подробный рассказ гида о городе, его истории и о Казахстане в целом. Ни один мой вопрос не остался без ответа. Хочу также поблагодарить Салиму за то, что она смогла войти в положение и организовать экскурсию в нестандартное время несмотря на мой нетривиальный график пребывания в городе.

    Я очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорныеЯ очень люблю знакомиться с городами, в которые приезжаю в первый раз. Долго рассматривал разные обзорные
  • М
    Маргарита
    18 мая 2024
    Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
    Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям города. Мы начали с
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    горного кластера Медео и Шымбулак, а затем посетили центр города. Экскурсия очень познавательная, а Александр очень разносторонний человек. Он мастер энергетических практик. Находка для тех, кто хочет узнать что-то новое о себе. Мне все очень понравилось! Рекомендую!

    Это была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностямЭто была интереснейшая экскурсия с располагающим к себе и очень позитивным гидом Александром по главным достопримечательностям
  • О
    Ольга
    16 мая 2024
    Знакомство с южной столицей Казахстана
    Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло хорошо, несмотря на внезапный
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    ливень! Но у гида Ларисы были плащи, которые и спасли нас). Во время дождя Лариса и водитель выбирали наиболее информативные маршруты, чтобы можно было посмотреть город. Потом дождь закончился и на Кок-Тобе гуляли уже без дождя. Город очень понравился. И Лариса тоже).

    Огромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошлоОгромное спасибо Салиме за организацию экскурсии. Всегда на связи и ответит на любые вопросы. Все прошло
  • С
    Светлана
    21 апреля 2024
    Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
    Отличная экскурсия! Александр гибко подошел к программе, показал именно то, что нам было интересно. Он прекрасный рассказчик и собеседник. У нас остались самые приятные впечатления - однозначно рекомендуем!
    Отличная экскурсия! Александр гибко подошел к программе, показал именно то, что нам было интересно. Он прекрасныйОтличная экскурсия! Александр гибко подошел к программе, показал именно то, что нам было интересно. Он прекрасный
  • И
    Ирина
    6 апреля 2024
    Знакомство с Алматы за 3 часа
    Добрый день, может мы ожидали чего-то более захватывающего 🤷‍♀️, маршрут не захватил, ходили по зданиям советской эпохи. Да, безусловно, есть знаковые
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    места: памятник Цою, Вознесенский собор, гостиница Казахстан, но рынок явно был лишним. Зачем-то пошли на рынок, к определенному продавцу, с местными сладостями, хотя мы и не просили На наш взгляд, мы вайбом не пропитались прям до конца Пишу не из вредности, а просто есть с чем сравнить Но все равно, огромная благодарность гиду 😊

    Добрый день, может мы ожидали чего-то более захватывающего 🤷‍♀️, маршрут не захватил, ходили по зданиям советской эпохиДобрый день, может мы ожидали чего-то более захватывающего 🤷‍♀️, маршрут не захватил, ходили по зданиям советской эпохиДобрый день, может мы ожидали чего-то более захватывающего 🤷‍♀️, маршрут не захватил, ходили по зданиям советской эпохиДобрый день, может мы ожидали чего-то более захватывающего 🤷‍♀️, маршрут не захватил, ходили по зданиям советской эпохиДобрый день, может мы ожидали чего-то более захватывающего 🤷‍♀️, маршрут не захватил, ходили по зданиям советской эпохиДобрый день, может мы ожидали чего-то более захватывающего 🤷‍♀️, маршрут не захватил, ходили по зданиям советской эпохи
  • К
    Кира
    30 марта 2024
    Алматы вас вдохновит
    Посетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом мои родители (оба из разных
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    городов Сибири) и поженились в далеком 1970 году. Индивидуальную экскурсию на машине для 2 человек провела профессиональный гид Лариса (Лорен) с большим стажем работы, любящая свой город. Забрали из отеля на территории аэропорта (за отдельную плату по договоренности). Очень познавательная, насыщенная экскурсия на целый день! Посетили центр города, рынок, проехались на метро, были в горах! Все это с рассказами, стихами, интереснейшей историей города. Образец идеальной экскурсии. Всем советую! Благодарю Лорен и организаторов тура)

    Посетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом моиПосетили Алматы проездом (пролетом) на 1 день. Давно хотела познакомиться с городом, где встретились чудом мои
  • А
    Анна
    20 марта 2024
    Знакомство с Алматы за 3 часа
    Хорошая экскурсия, чтобы познакомится с городом и увидеть все основные достопримечательности. Отличный маршрут и очень приятный гид Малик, который знает и любит город.
    Хорошая экскурсия, чтобы познакомится с городом и увидеть все основные достопримечательностиХорошая экскурсия, чтобы познакомится с городом и увидеть все основные достопримечательностиХорошая экскурсия, чтобы познакомится с городом и увидеть все основные достопримечательностиХорошая экскурсия, чтобы познакомится с городом и увидеть все основные достопримечательностиХорошая экскурсия, чтобы познакомится с городом и увидеть все основные достопримечательностиХорошая экскурсия, чтобы познакомится с городом и увидеть все основные достопримечательностиХорошая экскурсия, чтобы познакомится с городом и увидеть все основные достопримечательностиХорошая экскурсия, чтобы познакомится с городом и увидеть все основные достопримечательностиХорошая экскурсия, чтобы познакомится с городом и увидеть все основные достопримечательностиХорошая экскурсия, чтобы познакомится с городом и увидеть все основные достопримечательности
  • В
    Валерия
    28 февраля 2024
    Такой разный Алматы: город и горы за 1 день
    Хочу, наконец, поделиться своими впечатлениями про эту экскурсию! Гид Саша - это настоящий профессионал своего дела, а еще он шаман!
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    Он сделал наше путешествие в горах Шымбулак невероятно интересным и запоминающимся. Вид с подъемника просто захватывает дух! Обзорная экскурсия по городу тоже была на высшем уровне. Я узнала много нового о культуре и истории Казахстана! Машина, которую предоставил нам Антон, была очень удобная и комфортная. Но самое важное - это забота Антона о нас, туристах из другой страны. Он был всегда на связи, помогал в любых вопросах и создавал атмосферу дружелюбия и гостеприимства. Большое спасибо всей команде за такой замечательный отдых! Я точно вернусь сюда еще раз!

  • И
    Игорь
    7 января 2024
    Алматы вас вдохновит
    Были на индивидуальной экскурсии. Огромное спасибо за организацию. Великолепная программа и очень хорошее знание предмета.
  • E
    Elena
    17 декабря 2023
    Алматы вас вдохновит
    Мы с мужем были в Алматы всего 2 полных дня и решили взять экскурсию и посмотреть на город. В этот
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    день на наше удивление был густой, густой туман, что, как нам сказали, бывает крайне редко. Но гид и водитель сделали все от них зависящее чтобы показать нам город и горы с катком Медео. И в конце экскурсии нас подвезли к Национальному музею и мы с огромным удовольствием посмотрели все реликвии этого края. ОГРОМНАЯ благодарность водителю, гиду и огранизаторам!

Ответы на вопросы от путешественников по Алматы в категории «Монумент независимости»

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  4. Знакомство с Алматы за 3 часа
  5. Музейно-городской тур по Алматы
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  2. Самое главное
  3. Большое Алматинское озеро
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