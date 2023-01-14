Святыни многонациональной Астаны

Познакомиться с культовой архитектурой столицы и раскрыть толерантный характер «города мира»

Казахстан — веротерпимая страна, где проживает больше 140 национальностей, а ее столица — с 1999 года обладатель титула «город мира», где неслучайно проходят съезды лидеров мировых и традиционных религий.

В путешествии я познакомлю вас с главными храмами, включая крупнейшие в Центральной Азии мечеть, христианский собор и синагогу.

А также расскажу, как формировалась многоконфессиональная палитра Астаны и религиозная политика государства.
Святыни многонациональной Астаны
Святыни многонациональной Астаны
Святыни многонациональной Астаны
Святыни многонациональной Астаны
Святыни многонациональной Астаны
Святыни многонациональной Астаны
Святыни многонациональной Астаны
Святыни многонациональной Астаны
Святыни многонациональной Астаны
Святыни многонациональной Астаны
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Описание

Что вас ожидает

Мечети Астаны

На правом берегу реки Есиль вы посетите мечеть Хазрет Султан, возведенную в классическом исламском стиле с применением традиционных казахских орнаментов. А рядом увидите построенный для съездов духовных лидеров Дворец мира и согласия с монументом «Қазақ Елі». В нашей программе есть и мечеть Альжан-ана, основанная в честь матери Первого Президента страны. И, конечно, мы детально разберем особенный стиль и символику мечети Абу Насыра аль-Фараби ливанского зодчего. Сейчас она — крупнейшая в Казахстане и всей Центральной Азии. Вы сможете подняться на лифте на открытую для посетителей башню и полюбоваться панорамой окрестностей.

Христианские храмы и синагога

Вы познакомитесь с еще одним монументальным сооружением — кафедральным Успенским собором, который вмещает до четырёх тысяч человек и является самым большим православным храмом в регионе. Кроме того, мы зайдем в лютеранский храм, где можно услышать органную музыку. А у крупнейшей синагоги Средней Азии, Бейт Рахель-Хабад Любавич, поговорим о еврейской общине, для которой в 2004 году построили столь внушительное здание.

Помимо этого, на экскурсии мы не обойдем вниманием визитную карточку города — монумент «Байтерек», воплощающий новый этап в жизни казахского народа. Вы узнаете, какие смыслы заложены в самой композиции проекта, и осознаете глубокий символизм этой важнейшей достопримечательности столицы.

Организационные детали

  • При посещении храмов необходимо соблюдать соответствующий дресс-код
  • Дополнительных расходов не предвидится

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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