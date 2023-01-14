Казахстан — веротерпимая страна, где проживает больше 140 национальностей, а ее столица — с 1999 года обладатель титула «город мира», где неслучайно проходят съезды лидеров мировых и традиционных религий. В путешествии я познакомлю вас с главными храмами, включая крупнейшие в Центральной Азии мечеть, христианский собор и синагогу. А также расскажу, как формировалась многоконфессиональная палитра Астаны и религиозная политика государства.

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Описание

Что вас ожидает

Мечети Астаны

На правом берегу реки Есиль вы посетите мечеть Хазрет Султан, возведенную в классическом исламском стиле с применением традиционных казахских орнаментов. А рядом увидите построенный для съездов духовных лидеров Дворец мира и согласия с монументом «Қазақ Елі». В нашей программе есть и мечеть Альжан-ана, основанная в честь матери Первого Президента страны. И, конечно, мы детально разберем особенный стиль и символику мечети Абу Насыра аль-Фараби ливанского зодчего. Сейчас она — крупнейшая в Казахстане и всей Центральной Азии. Вы сможете подняться на лифте на открытую для посетителей башню и полюбоваться панорамой окрестностей.

Христианские храмы и синагога

Вы познакомитесь с еще одним монументальным сооружением — кафедральным Успенским собором, который вмещает до четырёх тысяч человек и является самым большим православным храмом в регионе. Кроме того, мы зайдем в лютеранский храм, где можно услышать органную музыку. А у крупнейшей синагоги Средней Азии, Бейт Рахель-Хабад Любавич, поговорим о еврейской общине, для которой в 2004 году построили столь внушительное здание.

Помимо этого, на экскурсии мы не обойдем вниманием визитную карточку города — монумент «Байтерек», воплощающий новый этап в жизни казахского народа. Вы узнаете, какие смыслы заложены в самой композиции проекта, и осознаете глубокий символизм этой важнейшей достопримечательности столицы.

Организационные детали