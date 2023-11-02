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Святыни многонациональной Астаны

Познакомьтесь с религиозным многообразием Астаны, посетив её главные храмы и узнав о богатой истории веротерпимости Казахстана
Казахстан - страна с богатым религиозным наследием, где более 140 национальностей живут в мире. Астана, как столица, демонстрирует это разнообразие через свои величественные храмы. Экскурсия включает посещение крупнейшей мечети Центральной Азии, христианского собора и синагоги. Узнайте о религиозной политике страны и символизме местных достопримечательностей. Погрузитесь в атмосферу гармонии и взаимопонимания, царящую в этом удивительном городе
4
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение крупнейшей мечети Центральной Азии
  • ⛪ Увидеть самый большой православный собор региона
  • 🕍 Погружение в историю еврейской общины
  • 🏛️ Узнать о религиозной политике Казахстана
  • 🌟 Полюбоваться панорамой Астаны
Святыни многонациональной Астаны
Святыни многонациональной Астаны
Святыни многонациональной Астаны

Что можно увидеть

  • Мечеть Хазрет Султан
  • Дворец мира и согласия
  • Мечеть Альжан-ана
  • Мечеть Абу Насыра аль-Фараби
  • Кафедральный Успенский собор
  • Лютеранский храм
  • Синагога Бейт Рахель-Хабад Любавич
  • Монумент Байтерек

Описание экскурсии

Мечети Астаны

На правом берегу реки Есиль вы посетите мечеть Хазрет Султан, возведённую в классическом исламском стиле с применением традиционных казахских орнаментов. А рядом увидите построенный для съездов духовных лидеров Дворец мира и согласия с монументом «Қазақ Елі». В нашей программе есть и мечеть Альжан-ана, основанная в честь матери Первого Президента страны. И, конечно, мы детально разберём особенный стиль и символику мечети Абу Насыра аль-Фараби ливанского зодчего. Сейчас она — крупнейшая в Казахстане и всей Центральной Азии. Вы сможете подняться на лифте на открытую для посетителей башню и полюбоваться панорамой окрестностей.

Христианские храмы и синагога

Вы познакомитесь с еще одним монументальным сооружением — кафедральным Успенским собором, который вмещает до четырёх тысяч человек и является самым большим православным храмом в регионе. Кроме того, мы зайдём в лютеранский храм, где можно услышать органную музыку. А у крупнейшей синагоги Средней Азии, Бейт Рахель-Хабад Любавич, поговорим о еврейской общине, для которой в 2004 году построили столь внушительное здание.

Помимо этого, на экскурсии мы не обойдем вниманием визитную карточку города — монумент «Байтерек», воплощающий новый этап в жизни казахского народа. Вы узнаете, какие смыслы заложены в самой композиции проекта, и осознаете глубокий символизм этой важнейшей достопримечательности столицы.

Организационные детали

  • При посещении храмов необходимо соблюдать соответствующий дресс-код (одежда, закрывающая колени и локти, женщинам платочек на голову)
  • Дополнительных расходов не предвидится

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шарипа
Шарипа — ваш гид в Астане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 391 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Шарипа, я профессиональный гид с огромным опытом работы. Я росла и развивалась вместе с любимым городом. Все изменения в его инфраструктуре и архитектуре происходили у меня на глазах. С радостью поделюсь накопленными знаниями и наблюдениями.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Г
Добрый вечер! Экскурсия была замечательная. Мечеть и музей Первого Президента удивили, восхитили! Спасибо большое! Было очень интересно и комфортно! 🥰
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