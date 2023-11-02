Казахстан - страна с богатым религиозным наследием, где более 140 национальностей живут в мире. Астана, как столица, демонстрирует это разнообразие через свои величественные храмы. Экскурсия включает посещение крупнейшей мечети Центральной Азии, христианского собора и синагоги. Узнайте о религиозной политике страны и символизме местных достопримечательностей. Погрузитесь в атмосферу гармонии и взаимопонимания, царящую в этом удивительном городе

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мечети Астаны

На правом берегу реки Есиль вы посетите мечеть Хазрет Султан, возведённую в классическом исламском стиле с применением традиционных казахских орнаментов. А рядом увидите построенный для съездов духовных лидеров Дворец мира и согласия с монументом «Қазақ Елі». В нашей программе есть и мечеть Альжан-ана, основанная в честь матери Первого Президента страны. И, конечно, мы детально разберём особенный стиль и символику мечети Абу Насыра аль-Фараби ливанского зодчего. Сейчас она — крупнейшая в Казахстане и всей Центральной Азии. Вы сможете подняться на лифте на открытую для посетителей башню и полюбоваться панорамой окрестностей.

Христианские храмы и синагога

Вы познакомитесь с еще одним монументальным сооружением — кафедральным Успенским собором, который вмещает до четырёх тысяч человек и является самым большим православным храмом в регионе. Кроме того, мы зайдём в лютеранский храм, где можно услышать органную музыку. А у крупнейшей синагоги Средней Азии, Бейт Рахель-Хабад Любавич, поговорим о еврейской общине, для которой в 2004 году построили столь внушительное здание.

Помимо этого, на экскурсии мы не обойдем вниманием визитную карточку города — монумент «Байтерек», воплощающий новый этап в жизни казахского народа. Вы узнаете, какие смыслы заложены в самой композиции проекта, и осознаете глубокий символизм этой важнейшей достопримечательности столицы.

Организационные детали