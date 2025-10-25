Мои заказы

Музей первого президента – экскурсии в Астане

Астана: город, который удивит
На автобусе
3 часа
7 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Астана: город, который удивит
Погрузитесь в историю и современность Астаны, посетив её знаковые места и узнав, как традиции и инновации сочетаются в облике города
Начало: Возле городского цирка
14 дек в 14:30
21 дек в 14:30
1550 ₽ за человека
Здравствуй, Астана
На машине
4 часа
195 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Здравствуй, Астана
Увидеть все достопримечательности города и узнать его историю на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 248 ₽ за всё до 2 чел.
Купеческий Акмолинск
На машине
3 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Историческое путешествие по Купеческому Акмолинску в сердце Астаны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Акмолинска, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры
Начало: Адрес указывает турист-адрес отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Рождение города будущего
На машине
4 часа
182 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
13 дек в 08:30
14 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тысячи огней столицы
На машине
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Тысячи огней столицы
Увидеть самые сияющие ракурсы главных достопримечательностей Астаны
11 дек в 18:00
13 дек в 18:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльвира
    25 октября 2025
    Здравствуй, Астана
    Прекрасная экскурсия по Астане! Спасибо Салиме за организацию!
  • С
    Светлана
    17 октября 2025
    Здравствуй, Астана
    Спасибо большое. Очень довольна. Супер гид-экскурсовод. Грамотная, добрая. Очень любящая свою страну, свою работу.
  • Н
    Надежда
    15 октября 2025
    Здравствуй, Астана
    Огромное спасибо за экскурсию! Маршрут был немного изменен по нашей просьбе. За это отдельная благодарность. Очень понравилась подача: ненавязчиво, легко и с учетом наших запросов. Марат - знающий гид. Также благодарим Салиму за организацию и обратную связь.
  • С
    Светлана
    24 сентября 2025
    Здравствуй, Астана
    Впервые прилетела в Казахстан и побывала на 4х часовой индивидуальной экскурсии по Астане. Прочитала многочисленные положительные отзывы и выбрала в
    экскурсоводы Великолепную Салиму. От экскурсии полный восторг, за это время посетили или увидели практически все основные знаковые места в столице. Салима очень грамотный, обладающий всесторонними знаниями, любящий свою страну,народ и глубокий профессионал своего дела. Очень интересно рассказывает и показывает то, что не всем удастся увидеть. Экскурсия дорогая, но она того стоит. Совет будущим экскурсантам, не задерживайтесь более получаса в Пирамиде, лучше побольше потратить это время на другие достопримечательности. Спасибо, гостеприимная Астана!

  • Э
    Эльмира
    24 сентября 2025
    Здравствуй, Астана
    Посетили с супругом экскурсию «Здравствуй, Астана!» с гидом Салимой. Перед самим мероприятием, она связалась с нами, уточнила все детали и
    порекомендовала взять необходимые вещи для посещения мечети, что было очень уместно. Очень эрудированная и интеллигентная женщина. Экскурсия была насыщена интересным материалом и архитектурными объектами. Даже во время передвижения от одного объекта до другого, Салима делилась интересными фактами и историей данного города. Нам всё понравилось. Рекомендую для посещения.

  • К
    Ксения
    23 сентября 2025
    Здравствуй, Астана
    Нам очень понравилась экскурсия. Было очень интересно и содержательно. Были сомнения, так как нас объединили с другими парами. Хорошо, что мы не передумали😁
  • И
    Изумруд
    22 сентября 2025
    Здравствуй, Астана
    Прекрасно провела экскурсию! Рекомендую от души))
  • И
    Иван
    2 сентября 2025
    Здравствуй, Астана
    Очень интересная и познавательная экскурсия, во время которой, мы осмотрели не только все основные знаковые места Астаны, но и многое
    узнали об истории самого города. Очень впечатлил Байтерек, откуда открывается красивейший вид на весь город. Экскурсию проводила Салима - очень милая и эрудированная женщина. Спасибо за интересную прогулку и увлеченность своей профессией!

  • O
    Olga
    21 августа 2025
    Здравствуй, Астана
    Мы были на экскурсии с замечательной Салимой. Это удивительный интеллигентный гид, очень знающий и очень любящий свой край. Поэтому она
    не только провела прекрасную экскурсию, но и влюбила нас в Астану! Салима очень отзывчиво отреагировала на все наши пожелания и просьбы, была пунктуальной, а главное рассказала и показала все самое главное и интересное. Мы были очень рады, что выбрали именно ее экскурсию! Советуем всем.

  • Н
    Наташа
    6 августа 2025
    Здравствуй, Астана
    У нас был гид Манап. По приезду в Астану, город казался новым и бездушным, однако на экскурсии все переменилось, Манап
    очень хорошо, и показал, и рассказал нам историю города и все достопримечательности, на сколько это было возможно за 4 часа, дополнительно, подождал нас во время обеда и отвез в аэропорт.
    Мы очень взыскательные путешественники и я смело могу порекомендовать организатора, уважаемую Салиму, и, очень приятного в общения, гида Манапа.

  • А
    Альбина
    24 июля 2025
    Здравствуй, Астана
    Здравствуйте! Выражаю благодарность за организацию и проведение экскурсии «Здравствуй, Астана!». Было очень интересно и познавательно. Познакомились со значимыми местами, историей
    Астаны. Желаю успехов и процветания, благодарных туристов. Удивительный, очень красивый город. Очень хотелось бы вернуться сюда, и не раз. Ведь осталось узнать еще очень много нового и интересного❤️

  • Т
    Татьяна
    17 июня 2025
    Здравствуй, Астана
    Было интересно
  • И
    Ирина
    15 мая 2025
    Здравствуй, Астана
    Марат- позитивный, доброжелательный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город.
  • Н
    Наталия
    9 мая 2025
    Здравствуй, Астана
    Замечательная экскурсия! Очень хороший гид и водитель, всё понравилось!!!
  • Г
    Гульмира
    6 мая 2025
    Здравствуй, Астана
    Экскурсия супер, благодаря Гульжан! Очень было с ней легко, комфортно! Красивые архитектурные здания, вдохновляют своей эстетикой! Казахи молодцы 👏
  • Ю
    Юлия
    11 апреля 2025
    Здравствуй, Астана
    Прекрасная экскурсия, очень много увидели, понравился город, организация хорошая и весь комплекс услуг, организованный специально для нас. Спасибо огромное!
  • ￼￼￼diana
    22 января 2025
    Здравствуй, Астана
    Гид гульжан очень интересная. На все вопросы отвечала, много рассказала
  • С
    Светлана
    8 января 2025
    Здравствуй, Астана
    Очень довольны этой экскурсией! Я считаю,что 4 часа самое оптимальное время для быстрого знакомства с достопримечательностями города,особенно,когда Вы ограничены во
    времени! Это было 4 часа сплошного удовольствия! Нас больше всего впечатлили мечеть,торговый центр,вошедший в книгу рекордов Гиннесса и Байтерек,а так же масштабность и размах всего,что мы видели в Астане,начиная от проспектов,площадей,мечетей,заканчивая широтой души казахских людей! Гид про все рассказывал настолько интересно,что все хотелось запечатлеть- телефон под конец-не выдержал- разрядился! Наш гид был выше всяких похвал! Салима,как организатор,порадовала профессиональным подходом и теплым общением! Соотношение цена/качество данной экскурсии по «волшебной» Астане - оптимальное- Всем рекомендую!

  • А
    Александр
    1 января 2025
    Здравствуй, Астана
    Марат провел отличную экскурсию по Астане. Все достопримечательности показал, рассказал об их истории. Было приятно не только вести диалог о городе, но и на отвлеченные темы.
  • М
    Марина
    7 декабря 2024
    Здравствуй, Астана
    Салима организовала достойную экскурсию по Астане, спасибо!

