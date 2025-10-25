читать дальше

экскурсоводы Великолепную Салиму. От экскурсии полный восторг, за это время посетили или увидели практически все основные знаковые места в столице. Салима очень грамотный, обладающий всесторонними знаниями, любящий свою страну,народ и глубокий профессионал своего дела. Очень интересно рассказывает и показывает то, что не всем удастся увидеть. Экскурсия дорогая, но она того стоит. Совет будущим экскурсантам, не задерживайтесь более получаса в Пирамиде, лучше побольше потратить это время на другие достопримечательности. Спасибо, гостеприимная Астана!