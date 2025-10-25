Групповая
до 18 чел.
Астана: город, который удивит
Погрузитесь в историю и современность Астаны, посетив её знаковые места и узнав, как традиции и инновации сочетаются в облике города
Начало: Возле городского цирка
14 дек в 14:30
21 дек в 14:30
1550 ₽ за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Здравствуй, Астана
Увидеть все достопримечательности города и узнать его историю на обзорной автомобильной экскурсии
Начало: По договоренности с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 248 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Историческое путешествие по Купеческому Акмолинску в сердце Астаны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старого Акмолинска, исследуя его культурное наследие и архитектурные шедевры
Начало: Адрес указывает турист-адрес отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «Рождение города будущего»: Астана в архитектуре и космосе
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры и космических технологий Астаны, где прошлое и будущее сливаются воедино
13 дек в 08:30
14 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Тысячи огней столицы
Увидеть самые сияющие ракурсы главных достопримечательностей Астаны
11 дек в 18:00
13 дек в 18:00
8500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльвира25 октября 2025Прекрасная экскурсия по Астане! Спасибо Салиме за организацию!
- ССветлана17 октября 2025Спасибо большое. Очень довольна. Супер гид-экскурсовод. Грамотная, добрая. Очень любящая свою страну, свою работу.
- ННадежда15 октября 2025Огромное спасибо за экскурсию! Маршрут был немного изменен по нашей просьбе. За это отдельная благодарность. Очень понравилась подача: ненавязчиво, легко и с учетом наших запросов. Марат - знающий гид. Также благодарим Салиму за организацию и обратную связь.
- ССветлана24 сентября 2025Впервые прилетела в Казахстан и побывала на 4х часовой индивидуальной экскурсии по Астане. Прочитала многочисленные положительные отзывы и выбрала в
- ЭЭльмира24 сентября 2025Посетили с супругом экскурсию «Здравствуй, Астана!» с гидом Салимой. Перед самим мероприятием, она связалась с нами, уточнила все детали и
- ККсения23 сентября 2025Нам очень понравилась экскурсия. Было очень интересно и содержательно. Были сомнения, так как нас объединили с другими парами. Хорошо, что мы не передумали😁
- ИИзумруд22 сентября 2025Прекрасно провела экскурсию! Рекомендую от души))
- ИИван2 сентября 2025Очень интересная и познавательная экскурсия, во время которой, мы осмотрели не только все основные знаковые места Астаны, но и многое
- OOlga21 августа 2025Мы были на экскурсии с замечательной Салимой. Это удивительный интеллигентный гид, очень знающий и очень любящий свой край. Поэтому она
- ННаташа6 августа 2025У нас был гид Манап. По приезду в Астану, город казался новым и бездушным, однако на экскурсии все переменилось, Манап
- ААльбина24 июля 2025Здравствуйте! Выражаю благодарность за организацию и проведение экскурсии «Здравствуй, Астана!». Было очень интересно и познавательно. Познакомились со значимыми местами, историей
- ТТатьяна17 июня 2025Было интересно
- ИИрина15 мая 2025Марат- позитивный, доброжелательный рассказчик, хорошо знающий и любящий свой город.
- ННаталия9 мая 2025Замечательная экскурсия! Очень хороший гид и водитель, всё понравилось!!!
- ГГульмира6 мая 2025Экскурсия супер, благодаря Гульжан! Очень было с ней легко, комфортно! Красивые архитектурные здания, вдохновляют своей эстетикой! Казахи молодцы 👏
- ЮЮлия11 апреля 2025Прекрасная экскурсия, очень много увидели, понравился город, организация хорошая и весь комплекс услуг, организованный специально для нас. Спасибо огромное!
- ￼￼￼￼diana22 января 2025Гид гульжан очень интересная. На все вопросы отвечала, много рассказала
- ССветлана8 января 2025Очень довольны этой экскурсией! Я считаю,что 4 часа самое оптимальное время для быстрого знакомства с достопримечательностями города,особенно,когда Вы ограничены во
- ААлександр1 января 2025Марат провел отличную экскурсию по Астане. Все достопримечательности показал, рассказал об их истории. Было приятно не только вести диалог о городе, но и на отвлеченные темы.
- ММарина7 декабря 2024Салима организовала достойную экскурсию по Астане, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Астане в категории «Музей первого президента»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Астане
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Астане в декабре 2025
Сейчас в Астане в категории "Музей первого президента" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1550 до 14 248. Туристы уже оставили гидам 422 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Астане на 2025 год по теме «Музей первого президента», 422 ⭐ отзыва, цены от 1550₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль