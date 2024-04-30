Если вы хотите посмотреть максимум красивых мест за один день, этот тур для вас! Финальная точка тура — это легенда и жемчужина Кыргызстана — озеро Иссык-куль, а по дороге мы увидим горные хребты Тянь-Шаня, проедем через Боомское ущелье, совершим трекинг по многовековому Каньону Конорчек и посетим рыбацкий город Балыкчы (пер. — «Рыбак»).
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Озеро Иссык-Куль
- Поселок Рыбачий (Балыкчи)
- Каньон Конорчек
Описание экскурсии
Что вас ждет В тур мы отправляемся из города Бишкек, по живописной дороге вдоль границы с Казахстаном. По пути будут открываться потрясающие виды на горные хребты Тянь-Шаня по обе стороны от дороги, органично сочетающиеся с панорамой бескрайних полей и холмов перед ними. Путь до первой нашей остановки занимает примерно 2-2, 5 часа. За это время пейзажи за окном сменяться с горных хребтов на отвесные скалы неимоверной высоты, а дорога перейдет в шоссе виляющее и лавирующее между этими скалами словно горная река, несущая нас своим потоком вверх, к многовековым природным красотам. Каньоны Конорчек Это уникальная система каньонов, спрятанная в самом сердце Киргизского хребта, и представляет собой запутанную систему каньонов, петляющих среди глиняных скал. Эти каньоны образовывались десятками тысяч лет, и имеют поразительное сходство с «Гранд каньоном» расположенном в США, добраться до самой системы каньонов можно только через русло пересохшей древней реки, которая буквально «проточила» путь к ним из ущелья. Нас ожидает незабываемый трекинг с преодолением небольших препятствий. Но не волнуйтесь, данный маршрут, при правильном провождении, может без проблем осилить даже ребенок 6 лет. После осмотра системы каньонов, мы возвращаемся к автомобилю, немного передохнем, перекусим имеющимися у нас всегда с собой печеньками и горным чаем, для восстановления сил и совершим последний рывок на встречу с берегом Иссык-Куля. Город Балыкчы и «жемчужина» Кыргызстана Иссык-Куль — это гордость Кыргызского народа и конечно, источник для пропитания многих поколений потомственных рыбаков. И где как не в «городе Рыбаков» стоит познакомиться с Киргизским морем? Мы посетим пляж этого городка, сделаем прекрасные фото на фоне горных хребтов противоположного берега и посмотрим «улов» рыбаков, который они предлагают на местном рынке, недалеко от самого городка. По вашему желанию, мы так же можем поужинать свежей форелью, в расположенной в п. Балыкчи форелевой ферме. Тур будет занимать у нас практически весь день, и возвращаться в Бишкек мы будем уже к вечеру, что даст вам возможность еще раз насладиться уже «новыми» видами розовеющих горных хребтов на закате.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Иссык-Куль
- Поселок Рыбачий (Балыкчи)
- Каньон Конорчек
Что включено
- Транспорт до парка и обратно до вашего отеля/дома
- Для группы с детьми есть детское автокресло
- Легкое снаряжение (треккинговые палки, перчатки, грелки для рук на зимний период)
- Дождевики, на случай непогоды
- Горный чай с печеньками
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Я заберу вас из любой точки в пределах г. Бишкек
Завершение: Я доставлю вас после тура к вашему Отелю/Дому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Денис
30 апр 2024
S
Sergey
13 апр 2024
Просто замечательный маршрут с потрясающим гидом! Порадовал профессиональный и индивидуальный подход к организации, надеюсь, что до новых встреч
Т
Татьяна
9 апр 2024
Отличный тур! Мы полазили среди скал, нагулялись по горному ущелью, посмотрели на прекрасный каньон. Озеро очень красивое, с волшебным цветом воды. Одевайтесь удобно и тепло, если на улице не жара:) Если вам хочется совсем пассивную экскурсию, то этот каньон вам не подойдет, тут надо будет чуток приложить силы:) Была очень комфортная и интересная поездка, спасибо.
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