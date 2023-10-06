Встретим вас в Бишкеке и отправимся в живописное Григорьевское ущелье, где скалистые горы и величавые голубые ели соседствуют с извилистой и бурной горной рекой. Здесь же полюбуемся прозрачными водами озера в окружении деревьев и пообедаем на берегу.

Следом посетим масштабное Семёновское ущелье, в котором проходят игры кочевников. Желающие смогут прокатиться верхом. Затем исследуем петроглифы — рассмотрим древние изображения сцен охоты на скалах, сохранившиеся в курортном городе Чолпон-Ата.

Перед размещением в отеле на северном берегу Иссык-Куля заглянем на термальные источники — несколько бассейнов с целебной минеральной водой разной температуры. Вечером — свободное время.