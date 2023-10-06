Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Вы полюбуетесь невероятно красивой природой, узнаете тайны «драгоценной жемчужины» Киргизии и прикоснётесь к местной культуре.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от года, есть автокресло.
Программа тура по дням
Григорьевское и Семёновское ущелья, петроглифы, термальные источники
Встретим вас в Бишкеке и отправимся в живописное Григорьевское ущелье, где скалистые горы и величавые голубые ели соседствуют с извилистой и бурной горной рекой. Здесь же полюбуемся прозрачными водами озера в окружении деревьев и пообедаем на берегу.
Следом посетим масштабное Семёновское ущелье, в котором проходят игры кочевников. Желающие смогут прокатиться верхом. Затем исследуем петроглифы — рассмотрим древние изображения сцен охоты на скалах, сохранившиеся в курортном городе Чолпон-Ата.
Перед размещением в отеле на северном берегу Иссык-Куля заглянем на термальные источники — несколько бассейнов с целебной минеральной водой разной температуры. Вечером — свободное время.
Комплекс «Рух Ордо», достопримечательности Каракола, ущелье Джеты-Огуз
Утром направимся в музей под открытым небом «Рух Ордо». Комплекс включает в себя 10 музеев, уникальные экспозиции, картины, скульптуры и памятники, относящиеся к различным культурам и национальностям. Посмотрим на пирс, символизирующий четыре стороны света и четыре времени года, и на часовни на территории.
Затем держим путь в Каракол, где посетим яркую Дунганскую мечеть 1910 года, построенную в китайском стиле без единого гвоздя, и действующую Свято-Троицкую церковь. Во время обеда вы сможете продегустировать каракольский ашлян-фу — национальную лапшу с кусочками крахмала. Заглянем в музейный комплекс Пржевальского недалеко от города: посмотрим на личные вещи путешественника, старинные монеты, карты и другие экспонаты.
Следующая точка маршрута — живописное ущелье Джеты-Огуз. Вы полюбуетесь ярко-красными скалами Семь быков и Разбитое сердце. Вечером — размещение в отеле на южном берегу Иссык-Куля, ужин и свободное время.
Водопады ущелья Барскаун, каньон Сказка
Сегодняшний день начнём с посещения ущелья Барскаун с еловыми и сосновыми лесами, одноимённой рекой и водопадами. Побываем у водопадов Слёзы барса и Чаша Манаса, формой похожего на огромную пиалу. Затем отправимся в каньон Сказка, где скалы оранжево-красного цвета, созданные ветром и солнцем, напоминают замки и сказочных персонажей.
После обеда стартуем обратно в Бишкек, куда прибудем около 20:00.
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Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Бишкек, 07:00-08:00Завершение: Бишкек, 20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.