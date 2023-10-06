По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании

Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера

Описание
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Ответы на вопросы
Мы прокатим вас вокруг легендарного озера, которое за популярность называют вторым Байкалом, и покажем вам его во всей многогранности. Отвезём в основные ущелья, чьи скалы удивляют цветом и формами, к горным озёрам и водопадам.

Вы полюбуетесь невероятно красивой природой, узнаете тайны «драгоценной жемчужины» Киргизии и прикоснётесь к местной культуре.
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Ближайшие даты:
6
окт
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окт
20
окт
27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от года, есть автокресло.

Программа тура по дням

1 день

Григорьевское и Семёновское ущелья, петроглифы, термальные источники

Встретим вас в Бишкеке и отправимся в живописное Григорьевское ущелье, где скалистые горы и величавые голубые ели соседствуют с извилистой и бурной горной рекой. Здесь же полюбуемся прозрачными водами озера в окружении деревьев и пообедаем на берегу.

Следом посетим масштабное Семёновское ущелье, в котором проходят игры кочевников. Желающие смогут прокатиться верхом. Затем исследуем петроглифы — рассмотрим древние изображения сцен охоты на скалах, сохранившиеся в курортном городе Чолпон-Ата.

Перед размещением в отеле на северном берегу Иссык-Куля заглянем на термальные источники — несколько бассейнов с целебной минеральной водой разной температуры. Вечером — свободное время.

Григорьевское и Семёновское ущелья, петроглифы, термальные источникиГригорьевское и Семёновское ущелья, петроглифы, термальные источникиГригорьевское и Семёновское ущелья, петроглифы, термальные источникиГригорьевское и Семёновское ущелья, петроглифы, термальные источникиГригорьевское и Семёновское ущелья, петроглифы, термальные источникиГригорьевское и Семёновское ущелья, петроглифы, термальные источники
2 день

Комплекс «Рух Ордо», достопримечательности Каракола, ущелье Джеты-Огуз

Утром направимся в музей под открытым небом «Рух Ордо». Комплекс включает в себя 10 музеев, уникальные экспозиции, картины, скульптуры и памятники, относящиеся к различным культурам и национальностям. Посмотрим на пирс, символизирующий четыре стороны света и четыре времени года, и на часовни на территории.

Затем держим путь в Каракол, где посетим яркую Дунганскую мечеть 1910 года, построенную в китайском стиле без единого гвоздя, и действующую Свято-Троицкую церковь. Во время обеда вы сможете продегустировать каракольский ашлян-фу — национальную лапшу с кусочками крахмала. Заглянем в музейный комплекс Пржевальского недалеко от города: посмотрим на личные вещи путешественника, старинные монеты, карты и другие экспонаты.

Следующая точка маршрута — живописное ущелье Джеты-Огуз. Вы полюбуетесь ярко-красными скалами Семь быков и Разбитое сердце. Вечером — размещение в отеле на южном берегу Иссык-Куля, ужин и свободное время.

Комплекс «Рух Ордо», достопримечательности Каракола, ущелье Джеты-ОгузКомплекс «Рух Ордо», достопримечательности Каракола, ущелье Джеты-ОгузКомплекс «Рух Ордо», достопримечательности Каракола, ущелье Джеты-ОгузКомплекс «Рух Ордо», достопримечательности Каракола, ущелье Джеты-ОгузКомплекс «Рух Ордо», достопримечательности Каракола, ущелье Джеты-ОгузКомплекс «Рух Ордо», достопримечательности Каракола, ущелье Джеты-ОгузКомплекс «Рух Ордо», достопримечательности Каракола, ущелье Джеты-ОгузКомплекс «Рух Ордо», достопримечательности Каракола, ущелье Джеты-ОгузКомплекс «Рух Ордо», достопримечательности Каракола, ущелье Джеты-ОгузКомплекс «Рух Ордо», достопримечательности Каракола, ущелье Джеты-Огуз
3 день

Водопады ущелья Барскаун, каньон Сказка

Сегодняшний день начнём с посещения ущелья Барскаун с еловыми и сосновыми лесами, одноимённой рекой и водопадами. Побываем у водопадов Слёзы барса и Чаша Манаса, формой похожего на огромную пиалу. Затем отправимся в каньон Сказка, где скалы оранжево-красного цвета, созданные ветром и солнцем, напоминают замки и сказочных персонажей.

После обеда стартуем обратно в Бишкек, куда прибудем около 20:00.

Водопады ущелья Барскаун, каньон СказкаВодопады ущелья Барскаун, каньон СказкаВодопады ущелья Барскаун, каньон СказкаВодопады ущелья Барскаун, каньон СказкаВодопады ущелья Барскаун, каньон СказкаВодопады ущелья Барскаун, каньон СказкаВодопады ущелья Барскаун, каньон Сказка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
Завершение: Бишкек, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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