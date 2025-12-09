На новом внедорожнике отправимся прямиком в зимнюю сказку — к заснеженным пикам могучего Тянь-Шаня.Поселимся в Караколе и покорим склоны: на высоте 2300 метров работает современный курорт с трассами всех уровней

сложности для лыжников и сноубордистов, ледовым катком и площадкой для катания на санях. После активного отдыха сможем расслабиться в горячих источниках Ак-Суу или согреться в сауне. А также полюбуемся бесконечной гладью Иссык-Куля, рассмотрим драконов в искусной резьбе Дунганской мечети и посетим редкий для этих мест шедевр деревянного зодчества — Свято-Троицкую церковь.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание тура

Организационные детали

Необходимо взять тёплые вещи, желательно термобельё. Если у вас нет горнолыжного снаряжения и горнолыжной одежды, мы арендуем всё необходимое в городе Каракол.

Рекомендуем брать билеты на рейсы с утренним или вечерним прибытием за 1 день до старта, а обратные билеты — на следующий день после завершения тура.