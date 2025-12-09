Мои заказы

На джипе к склонам Тянь-Шаня: индивидуальный горнолыжный тур в Каракол

Покататься на лыжах или борде, съездить на источники и Иссык-Куль, посетить деревяный храм и мечеть
На новом внедорожнике отправимся прямиком в зимнюю сказку — к заснеженным пикам могучего Тянь-Шаня.

Поселимся в Караколе и покорим склоны: на высоте 2300 метров работает современный курорт с трассами всех уровней
сложности для лыжников и сноубордистов, ледовым катком и площадкой для катания на санях. После активного отдыха сможем расслабиться в горячих источниках Ак-Суу или согреться в сауне.

А также полюбуемся бесконечной гладью Иссык-Куля, рассмотрим драконов в искусной резьбе Дунганской мечети и посетим редкий для этих мест шедевр деревянного зодчества — Свято-Троицкую церковь.

Описание тура

Организационные детали

Необходимо взять тёплые вещи, желательно термобельё. Если у вас нет горнолыжного снаряжения и горнолыжной одежды, мы арендуем всё необходимое в городе Каракол.

Рекомендуем брать билеты на рейсы с утренним или вечерним прибытием за 1 день до старта, а обратные билеты — на следующий день после завершения тура.

Программа тура по дням

1 день

Озеро Иссык-Куль, Свято-Троицкая церковь и Дунганская мечеть в Караколе

Утром направимся из Бишкека в Каракол. По пути заедем к берегу Иссык-Куля, пообедаем и будем на месте спустя 7 часов. Посетим деревянную церковь и Дунганскую мечеть, поужинаем в национальном ресторане и заселимся в гостевой дом.

2 день

День на горнолыжном курорте, релакс в источниках

Завтракаем и едем покорять горные вершины Каракола. Будем на склонах с 10:00 до 16:00, потом согреемся в горячих источниках Ак-Суу. По возвращении в гостевой дом нас будет ждать дунганский ужин.

3 день

Катание в Караколе

Вновь завтракаем и отправляемся кататься. Проведём на склонах 6 часов, а затем поедем обратно в Бишкек. По дороге поужинаем в кафе, прибудем в столицу через 7 часов.

Что включено
  • Проживание
  • 2 завтрака
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
  • 2 заброски на горнолыжный курорт
  • Поездка на горячие источники
  • Билет и парковке в нацпарке
Что не входит в цену
  • Билеты в Бишкек и обратно в ваш город
  • Обеды, ужины - 500-700 ₽ за каждый
  • Прокат горнолыжного снаряжения - 1500 ₽
  • Прокат горнолыжной одежды - 1600 ₽
  • Прокат защиты (шлем, маска) - 800 ₽
  • Ски-пасс - 1600 ₽
  • Билет на горячие источники - 400 ₽
  • Сауна
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или место вашего проживания в Бишкеке, 7:00
Завершение: Аэропорт или место вашего проживания в Бишкеке, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Бишкеке
Привет! Меня зовут Иван, и я живу в удивительном Кыргызстане — стране, где горы встречаются с небом, а история переплетается с легендами. С 2008 года я путешествую по этой волшебной
земле и уже 16 лет с радостью делюсь её красотой с другими. Моя главная цель — сделать каждое путешествие по Кыргызстану по-настоящему особенным и незабываемым. Я создаю туры, которые учитывают ваши желания и интересы: будь то захватывающие горные тропы, тихие озёра, живописные долины или тайные уголки древних городов. Я помогаю каждому найти свое собственное приключение и почувствовать атмосферу страны, которую невозможно описать словами. Мои туры — это не просто поездки, а живые истории, в которых вы становитесь частью удивительного мира кыргызских гор и традиций. Независимо от того, кто вы — искатель приключений, любитель природы или поклонник культуры, вместе мы создадим маршрут, который идеально подходит именно вам. Добро пожаловать в путешествие, которое изменит ваше представление о Кыргызстане!

