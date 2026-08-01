По берегам Иссык-Куля на джипе в тёплой компании
Побывать в живописных ущельях, полюбоваться водопадами и отдохнуть у знаменитого озера
Начало: Бишкек, 07:00-08:00
«Затем держим путь в Каракол, где посетим яркую Дунганскую мечеть 1910 года, построенную в китайском стиле без единого гвоздя, и действующую Свято-Троицкую церковь»
26 авг в 08:00
28 авг в 08:00
от €792 за всё до 4 чел.
Джип-тур по озёрам и ущельям Кыргызстана только для вашей компании
Иссык-Куль, Ак-Кол, Сон-Куль и другие знаковые природные локации
Начало: Ваш отель в Бишкеке, 7:00
«Завершением станет прогулка по Караколу с осмотром церкви, Дунганской мечети и музея Пржевальского»
13 сен в 08:00
22 сен в 08:00
от €1450 за всё до 4 чел.
Индивидуальный тур к берегам Иссык-Куля с отдыхом в SPA-отеле и горячих термах и лёгким треккингом
Увидеть киргизский Гранд-Каньон, проехать верхом по ущельям и провести ночь в юрте
Начало: Аэропорт или ваш отель в Бишкеке, первая половина ...
«Осмотрим архитектурные шедевры, посетим Дунганскую мечеть в виде буддийской пагоды и музейно-мемориальный комплекс Николая Пржевальского»
8 сен в 08:00
9 сен в 08:00
от $1980 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бишкеку в категории «Мусульманские»
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