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На китайском языке – экскурсии в Гуанчжоу

Найдено 3 экскурсии в категории «На китайском языке» в Гуанчжоу на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Входной билет в сафари-парк «Чимелонг» в Гуанчжоу
Пешая
8 часов
1 отзыв
Групповая
Входной билет в сафари-парк «Чимелонг» в Гуанчжоу
Увидеть редких животных со всего мира
Начало: Hanxi Chimelong station
Расписание: ежедневно в 09:30
13 июл в 09:30
14 июл в 09:30
$68 за человека
Трансфер из аэропорта Гуанчжоу или аренда авто с водителем
На машине
4 часа
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта Гуанчжоу или аренда авто с водителем
Добраться из аэропорта Байюнь в город или поездить по Гуанчжоу в своём темпе
Начало: По договорённости
12 июл в 22:30
13 июл в 00:30
от $30 за человека
Билет на смотровую башню Гуанчжоу
1.5 часа
Билеты
Билет на смотровую башню Гуанчжоу
Увидеть мегаполис с высоты через панорамные окна и стеклянный пол
Начало: У входа в башню
Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
13 июл в 12:00
14 июл в 10:00
$36 за билет

Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «На китайском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гуанчжоу
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Входной билет в сафари-парк «Чимелонг» в Гуанчжоу;
  2. Трансфер из аэропорта Гуанчжоу или аренда авто с водителем;
  3. Билет на смотровую башню Гуанчжоу.
Какие места ещё посмотреть в Гуанчжоу
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Остров Шамянь;
  2. Набережная;
  3. Телебашня Гуанчжоу.
Сколько стоит экскурсия по Гуанчжоу в июле 2026
Сейчас в Гуанчжоу в категории "На китайском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 68. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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