Групповая
Входной билет в сафари-парк «Чимелонг» в Гуанчжоу
Увидеть редких животных со всего мира
Начало: Hanxi Chimelong station
Расписание: ежедневно в 09:30
13 июл в 09:30
14 июл в 09:30
$68 за человека
Индивидуальная
Трансфер из аэропорта Гуанчжоу или аренда авто с водителем
Добраться из аэропорта Байюнь в город или поездить по Гуанчжоу в своём темпе
Начало: По договорённости
12 июл в 22:30
13 июл в 00:30
от $30 за человека
Билеты
Билет на смотровую башню Гуанчжоу
Увидеть мегаполис с высоты через панорамные окна и стеклянный пол
Начало: У входа в башню
Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
13 июл в 12:00
14 июл в 10:00
$36 за билет
Ответы на вопросы от путешественников по Гуанчжоу в категории «На китайском языке»
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Сейчас в Гуанчжоу в категории "На китайском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 30 до 68. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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