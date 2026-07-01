Найдено 3 экскурсии в категории « На китайском языке » в Гуанчжоу на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Пешая 8 часов 1 отзыв Групповая Входной билет в сафари-парк «Чимелонг» в Гуанчжоу Увидеть редких животных со всего мира Начало: Hanxi Chimelong station Расписание: ежедневно в 09:30 $68 за человека На машине 4 часа Индивидуальная Трансфер из аэропорта Гуанчжоу или аренда авто с водителем Добраться из аэропорта Байюнь в город или поездить по Гуанчжоу в своём темпе Начало: По договорённости от $30 за человека 1.5 часа Билеты Билет на смотровую башню Гуанчжоу Увидеть мегаполис с высоты через панорамные окна и стеклянный пол Начало: У входа в башню Расписание: в понедельник в 12:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00 $36 за билет Другие экскурсии Гуанчжоу

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