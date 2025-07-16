Что вас ждёт? Во время тура вы посетите три разных района за пределами Пекина. Каждый район этого тура вызовет у вас разные ощущения. Ваш гид расскажет вам всё об истории каждого места. Вы также увидите участок Великой китайской стены Симатай и город на воде Губэй, которые при ночном освещении выглядят по-особенному. Участок Великой китайской стены Цзиньшаньлин — одна из наиболее хорошо сохранившихся частей Великой китайской стены, которая в любое время может показать своё очарование любителям пеших прогулок и фотографам. Вдоль всей Великой стены Цзиньшаньлин расположено более 100 вражеских башен. Насладитесь ужином в местном деревенском ресторане, а затем отправляйтесь в водный город Губэй, точную копию водного города Учжэнь на юге Китая. Прогуляйтесь по городу и осмотрите традиционную архитектуру, каналы и магазины. После этого вы на канатной дороге отправитесь на участок Великой китайской стены — Симатай. Ночью для туристов открыты 10 сторожевых башен. Наслаждайтесь свободным временем при свете фонарей, освещающих путь Великой стены, и полюбуйтесь видом на весь водный город Губэй. Важная информация:

Возьмите с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.