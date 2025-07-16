Этот тур предлагает уникальную возможность посетить два участка Великой китайской стены: Цзиньшаньлин и Симатай. Вы сможете подняться на канатной дороге и насладиться захватывающим видом.
Вечером вас ждет прогулка по водному городу Губэй, где традиционная архитектура и каналы создают особую атмосферу. Ужин в местном ресторане добавит аутентичности вашему путешествию. Это идеальный выбор для любителей истории и живописных видов
Вечером вас ждет прогулка по водному городу Губэй, где традиционная архитектура и каналы создают особую атмосферу. Ужин в местном ресторане добавит аутентичности вашему путешествию. Это идеальный выбор для любителей истории и живописных видов
5 причин купить этот трансфер
- 🌄 Два участка Великой китайской стены
- 🚡 Канатная дорога на Симатай
- 🏙️ Вечерняя прогулка по Губэй
- 🍽️ Ужин в деревенском ресторане
- 📸 Возможность для фото
Что можно увидеть
- Великая китайская стена
- Водный город Губэй
Описание трансфер
Что вас ждёт? Во время тура вы посетите три разных района за пределами Пекина. Каждый район этого тура вызовет у вас разные ощущения. Ваш гид расскажет вам всё об истории каждого места. Вы также увидите участок Великой китайской стены Симатай и город на воде Губэй, которые при ночном освещении выглядят по-особенному. Участок Великой китайской стены Цзиньшаньлин — одна из наиболее хорошо сохранившихся частей Великой китайской стены, которая в любое время может показать своё очарование любителям пеших прогулок и фотографам. Вдоль всей Великой стены Цзиньшаньлин расположено более 100 вражеских башен. Насладитесь ужином в местном деревенском ресторане, а затем отправляйтесь в водный город Губэй, точную копию водного города Учжэнь на юге Китая. Прогуляйтесь по городу и осмотрите традиционную архитектуру, каналы и магазины. После этого вы на канатной дороге отправитесь на участок Великой китайской стены — Симатай. Ночью для туристов открыты 10 сторожевых башен. Наслаждайтесь свободным временем при свете фонарей, освещающих путь Великой стены, и полюбуйтесь видом на весь водный город Губэй. Важная информация:
Возьмите с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.
Ежедневно в 12:00 и в 13:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Участки Великой китайской стены: Симатай и Цзиньшаньлин
- Город на воде Губэй
Что включено
- Трансфер с кондиционером
- Услуги англоговорящего гида
- Бутилированная вода
- Входная плата на Великую китайскую стену
- Китайский обед
- Поездка по канатной дороге туда и обратно к Великой китайской стене Симатай
Что не входит в цену
- Поездка на канатной дороге туда и обратно к Великой китайской стене Симатай
- Канатная дорога на Великой китайской стене Цзиньшаньлин
- Чаевые
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 12:00 и в 13:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Возьмите с собой комфортную обувь
- Солнцезащитные очки и солнцезащитный крем
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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