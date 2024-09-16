2 дня
Классика Пекина: индивидуальный тур по основным локациям столицы и окрестностей
Уникальный тур по Пекину и его окрестностям. Включает посещение площади Тяньаньмэнь, дворца Гугун, храма Неба и Великой Китайской стены
Начало: Ваш отель в Пекине, первая половина дня
26 окт в 10:00
2 ноя в 10:00
$536 за всё до 6 чел.
16 дней
Китай без границ: гранд-тур по знаковым и малоизвестным локациям страны
Пройти по Великой Китайской стене, увидеть Терракотовую армию и побывать в Шаолиньском монастыре
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
5 мар в 10:00
8 мая в 10:00
$2 800 за человека
11 дней
Самые захватывающие локации Поднебесной в одном путешествии: от высоток Пекина до гор «Аватара»
Попробовать хот-пот, прокатиться на плоту по реке Ли и очароваться пейзажами Яншо
Начало: Аэропорт Пекина, время зависит от времени вашего п...
7 мар в 10:00
6 мая в 10:00
$2 600 за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр16 сентября 2024Всё прошло отлично, Евгений корректный, весёлый и замечательный гид! Нам всё понравилось, всё рассказал и показал, на все наши вопросы
Ответы на вопросы от путешественников по Пекину в категории «На 9 мая»
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Сейчас в Пекине в категории "На 9 мая" можно забронировать 3 тура от 536 до 2 800. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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