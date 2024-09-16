читать дальше ответил. И самое главное помог достать билеты в те достоприметельности Пекина, куда сложно попасть заранее не бронируя. 2 дня на машине с кондиционером, был очень пунктуален, за что отдельное спасибо!

Всё прошло отлично, Евгений корректный, весёлый и замечательный гид! Нам всё понравилось, всё рассказал и показал, на все наши вопросы