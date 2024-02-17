В игровом формате вы узнаете любопытные факты о городе и откроете для себя новые места. Квест проходит без сопровождения гида, что позволит вам в своём темпе решать задания разной сложности (я пришлю их в мессенджере). Вы исследуете квартал югендстиля, или рижского модерна, живописный парк Кронвальда и, конечно, Старый город. А я буду всё время на связи, чтобы при необходимости помочь.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

А вы знали, что в Риге построено более 800 зданий в югендстиле (рижский вариант модерна)? Именно поэтому город называют мировой столицей модерна. С помощью заданий, которые проведут вас по кварталу югендстиля, вы раскроете факты из истории начала 20 века и советского периода. Чтобы разгадать загадки, вам предстоит внимательно рассматривать детали фасадов!

Именно поэтому город называют мировой столицей модерна. С помощью заданий, которые проведут вас по кварталу югендстиля, вы раскроете факты из истории начала 20 века и советского периода. Чтобы разгадать загадки, вам предстоит внимательно рассматривать детали фасадов! Затем квест приведёт вас в Старый город (Вецрига). Это самая сложная и в то же время самая интересная локация. Приготовьтесь искать подсказки на старинных и современных зданиях, изучать достопримечательности, общаться с жителями города и не только.

Это самая сложная и в то же время самая интересная локация. Приготовьтесь искать подсказки на старинных и современных зданиях, изучать достопримечательности, общаться с жителями города и не только. Помимо городских пространств, вы исследуете и территорию парка Кронвальда, где среди деревьев спрятались симпатичные павильоны, фонтаны, скульптуры и памятники.

Особенности формата

Квест проходит без сопровождения гида. Я вышлю вам письменное задание, которое вы пошагово будете преодолевать, а ответы в режиме реального времени отправлять мне через мессенджер. У квеста нет ограничений по времени, поэтому вы сможете сделать паузу на кофе или полноценно пообедать — я пришлю вам список топовых кафе и ресторанов Риги.

Организационные детали

Сразу после бронирования я свяжусь с вами с помощью одного из мессенджеров (WhatsApp, Telegram, Viber) и проведу инструктаж. Далее вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. Я буду на связи всё время прохождения квеста.

Квест рассчитан на участников старше 10 лет, но пройти его могут и дети помладше, если им будут помогать взрослые

Для прохождения квеста нужны:

Смартфон или планшет

Доступ к интернету (если у вас возникнут сложности с интернетом, напишите мне заранее и мы решим этот вопрос)

Доступ к одному из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber

Оплата

После того как вы внесёте предоплату на сайте, я свяжусь с вами и сообщу, какие есть способы оплаты оставшейся суммы.