Квест-прогулка по Риге - для взрослых и детей
Индивидуальная квест-экскурсия в Риге

Оригинальный способ познакомиться со столицей Латвии без гида

В игровом формате вы узнаете любопытные факты о городе и откроете для себя новые места.

Квест проходит без сопровождения гида, что позволит вам в своём темпе решать задания разной сложности (я пришлю их в мессенджере).

Вы исследуете квартал югендстиля, или рижского модерна, живописный парк Кронвальда и, конечно, Старый город. А я буду всё время на связи, чтобы при необходимости помочь.
Квест-прогулка по Риге - для взрослых и детей
Квест-прогулка по Риге - для взрослых и детей
Квест-прогулка по Риге - для взрослых и детей
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
19
фев
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
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даты

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€20
Дети до 14 лет€10
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • А вы знали, что в Риге построено более 800 зданий в югендстиле (рижский вариант модерна)? Именно поэтому город называют мировой столицей модерна. С помощью заданий, которые проведут вас по кварталу югендстиля, вы раскроете факты из истории начала 20 века и советского периода. Чтобы разгадать загадки, вам предстоит внимательно рассматривать детали фасадов!
  • Затем квест приведёт вас в Старый город (Вецрига). Это самая сложная и в то же время самая интересная локация. Приготовьтесь искать подсказки на старинных и современных зданиях, изучать достопримечательности, общаться с жителями города и не только.
  • Помимо городских пространств, вы исследуете и территорию парка Кронвальда, где среди деревьев спрятались симпатичные павильоны, фонтаны, скульптуры и памятники.

Особенности формата

Квест проходит без сопровождения гида. Я вышлю вам письменное задание, которое вы пошагово будете преодолевать, а ответы в режиме реального времени отправлять мне через мессенджер. У квеста нет ограничений по времени, поэтому вы сможете сделать паузу на кофе или полноценно пообедать — я пришлю вам список топовых кафе и ресторанов Риги.

Организационные детали

  • Сразу после бронирования я свяжусь с вами с помощью одного из мессенджеров (WhatsApp, Telegram, Viber) и проведу инструктаж. Далее вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. Я буду на связи всё время прохождения квеста.
  • Квест рассчитан на участников старше 10 лет, но пройти его могут и дети помладше, если им будут помогать взрослые

Для прохождения квеста нужны:

  • Смартфон или планшет
  • Доступ к интернету (если у вас возникнут сложности с интернетом, напишите мне заранее и мы решим этот вопрос)
  • Доступ к одному из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber

Оплата

После того как вы внесёте предоплату на сайте, я свяжусь с вами и сообщу, какие есть способы оплаты оставшейся суммы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе памятника Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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