Оригинальный способ познакомиться со столицей Латвии без гида
В игровом формате вы узнаете любопытные факты о городе и откроете для себя новые места.
Квест проходит без сопровождения гида, что позволит вам в своём темпе решать задания разной сложности (я пришлю их в мессенджере).
Вы исследуете квартал югендстиля, или рижского модерна, живописный парк Кронвальда и, конечно, Старый город. А я буду всё время на связи, чтобы при необходимости помочь.
Квест проходит без сопровождения гида, что позволит вам в своём темпе решать задания разной сложности (я пришлю их в мессенджере).
Вы исследуете квартал югендстиля, или рижского модерна, живописный парк Кронвальда и, конечно, Старый город. А я буду всё время на связи, чтобы при необходимости помочь.
Ближайшие даты:
17
фев
фев
18
фев
фев
19
фев
фев
20
фев
фев
21
фев
фев
22
фев
фев
23
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фев
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даты
даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€20
|Дети до 14 лет
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- А вы знали, что в Риге построено более 800 зданий в югендстиле (рижский вариант модерна)? Именно поэтому город называют мировой столицей модерна. С помощью заданий, которые проведут вас по кварталу югендстиля, вы раскроете факты из истории начала 20 века и советского периода. Чтобы разгадать загадки, вам предстоит внимательно рассматривать детали фасадов!
- Затем квест приведёт вас в Старый город (Вецрига). Это самая сложная и в то же время самая интересная локация. Приготовьтесь искать подсказки на старинных и современных зданиях, изучать достопримечательности, общаться с жителями города и не только.
- Помимо городских пространств, вы исследуете и территорию парка Кронвальда, где среди деревьев спрятались симпатичные павильоны, фонтаны, скульптуры и памятники.
Особенности формата
Квест проходит без сопровождения гида. Я вышлю вам письменное задание, которое вы пошагово будете преодолевать, а ответы в режиме реального времени отправлять мне через мессенджер. У квеста нет ограничений по времени, поэтому вы сможете сделать паузу на кофе или полноценно пообедать — я пришлю вам список топовых кафе и ресторанов Риги.
Организационные детали
- Сразу после бронирования я свяжусь с вами с помощью одного из мессенджеров (WhatsApp, Telegram, Viber) и проведу инструктаж. Далее вы отправитесь в самостоятельное путешествие по городу в удобном для вас ритме. Я буду на связи всё время прохождения квеста.
- Квест рассчитан на участников старше 10 лет, но пройти его могут и дети помладше, если им будут помогать взрослые
Для прохождения квеста нужны:
- Смартфон или планшет
- Доступ к интернету (если у вас возникнут сложности с интернетом, напишите мне заранее и мы решим этот вопрос)
- Доступ к одному из мессенджеров: Telegram, WhatsApp, Viber
Оплата
После того как вы внесёте предоплату на сайте, я свяжусь с вами и сообщу, какие есть способы оплаты оставшейся суммы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе памятника Свободы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий — ваш гид в Риге
Провёл экскурсии для 264 туристов
Приветствую, уважаемый гость! Меня зовут Валерий, и я родился в прекрасном городе Тбилиси, Грузия. С детства мне была близка география, и я всегда мечтал об увлекательных путешествиях по всему миру. Сейчас у меня за спиной посещение 18 стран, и я свободно владею семью языками. Моя профессиональная сфера связана с организацией мероприятий и предоставлением юридических и миграционных услуг в Грузии, Армении, Израиле и странах ЕС. Благодаря многолетнему опыту проживания в разных странах, я создал более 30 уникальных экскурсий по всему миру, которые признаны востребованными. Буду рад поделиться с вами моими знаниями и услугами. До скорой встречи!
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