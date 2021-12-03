Разбираемся куда можно полететь на отдых зимой и на новогодние праздники 2021 в то время, когда многие теплые страны до сих пор закрыты из-за пандемии. Какая на этих курортах погода и тёплое ли море?

Домашняя рутина, аврал на работе, постоянные стрессы и серость за окном превратили вас в бледное, замученное и раздраженное существо? Пора позволить себе расслабиться: отправляйтесь в путешествие к морю.

К сожалению, пандемия вынудила многие страны закрыть въезд для туристов. Но на нашей планете ещё остались райские уголки, где можно провести отпуск.

Что может быть лучше в зимний период, конечно наслаждаться пребыванием на чистейшем белом песке и купания в сверкающей бирюзовой воде

Мальдивы

Курорт Sun Siyam Olhuveli 4* Bikini Beach (Бикини Бич)

Лазурные воды океана, белоснежный песок, большие пальмы – картинка из всемирно известной рекламы шоколадного батончика и мечта многих. В настоящее время отдых на Мальдивах доступен по цене, границы страны открыты для туристов.

Средняя температура воздуха на островах зимой – 27 °, вода прогревается до 28°.

На Мальдивах лето круглый год, плохой погоды не бывает. Поэтому окунуться в ласкающий океан, поплавать в окружении экзотических рыбок, поесть лобстеров и насладиться солнцем на территории личного бунгало можно даже зимой. Кстати, выгоднее лететь в феврале – туроператоры предлагают низкие цены.

В период пандемии отдыхающие при въезде в страну обязаны предоставить отрицательный тест на Covid-19 на английском языке, бронь в отеле на весь период пребывания, а также заполнить анкету туриста. Требования обязательны в том числе для вакцинированных.

Полезная информация: Мальдивы – мусульманская страна. Поэтому на ее территории запрещено загорать нагишом, а также следует с почтением относиться к местным обычаям. Вывозить за границу кораллы запрещено.

ОАЭ

Drift Beach Дубай Рынок Мадинат

Объединенные Арабские Эмираты – роскошная страна, в которой каждое строение буквально кричит о богатстве. Величественные здания, современные комплексы, головокружительные аттракционы, белые песчаные пляжи, голубой океан и безукоризненный сервис – каждый сможет выбрать отдых по карману. Вы не уедете из ОАЭ без множества ярких впечатлений.

Бюджетный отдых предлагает эмират Шарджа, Абу-Даби подойдет тем, что ценит спокойствие и размеренность, а Дубаи – молодым и активным.

Средняя температура воздуха на эмиратах зимой – 25°, вода прогревается так же. Но некоторые туристы все же рискуют, поскольку иногда зимой на территориях ОАЭ столбик термометра опускается до 18°.

Для въезда в страну необходим отрицательный тест на Covid-19, по прилете вас попросят дополнительно пройти бесплатный экспресс-тест. Необходимо иметь при себе также билет для вылета и медицинскую страховку, включающую покрытие на лечение от известного вируса. Некоторые эмираты требуют загрузки мобильного приложения для отслеживания состояния здоровья.

Полезная информация: на территории Шарджа действует сухой закон, поэтому перепробовать весь алкоголь в округе не выйдет. Стоит учитывать также, что жители ОАЭ исповедуют ислам, чтят традиции и требуют уважительно к ним относиться. Конечно, многие привыкли к туристам, однако, не стоит злоупотреблять радушием: не надевайте крошечных мини, не устраивайте пьяных разборок, на улицах ведите себя почтенно.

Куба

Национальный Капитолий Кубы Пляж Сирена (Playa Sirena)

Куба – страна безумных контрастов. Тут утром можно проникнуться духом коммунизма, прокатившись на стареньком советском «Москвиче», а днем ощутить себя богачом, наслаждаясь благами роскошных отелей.

Мечтаете распластаться на белоснежном песке под соломенным зонтиком и медленно потягивать из стакана терпкий ром? Тогда вам точно стоит приобрести тур на Кубу. Местные жители знают все об отдыхе и неспешном образе жизни: здесь никто никуда не торопится, дела откладываются в дальний ящик, дни текут размеренно, никакой суеты.

Куба – идеальный вариант для тех, кто хочет попробовать себя в дайвинге. Впрочем, опытным водолазам здесь тоже есть, что посмотреть: с севера страну опоясывает коралловый риф, где можно понырять как одному, так и с инструктором.

На Кубе тепло круглый год, зимой – до 30°, а вода похожа на парное молоко.

Для путешествия необходим отрицательный анализ на Covid-19, расширенная страховка, включающая возможное лечение от вируса, по прилете делают дополнительный тест. На территории отелей не требуется носить защитную маску, но нужно соблюдать социальную дистанцию.

Полезная информация: Куба ввела обязательный пятидневный карантин для тех, кто путешествует самостоятельно. Если вы приобрели тур о оператора, то наслаждаться отдыхом можно с первого дня пребывания в стране.

Мексика

Теотиуакан, Мексика Пляж Хидден (Hidden Beach)

Любите плескаться в теплой воде, отлично плаваете и ныряете, словно дельфин? Мексике есть, что предложить: Мексиканский и Калифорнийский заливы, Карибское море и, конечно же, Тихий океан. Колорит местной культуры впечатляет: огромные кактусы, сомбреро, текила рекой, тако и буррито, жгучий чили не могут не понравится.

Нельзя оставить без внимания и мексиканскую достопримечательность, привлекающую тысячи дайверов со всего света – многочисленные сеноты. Это подводная система пещер, заполненных водой, снаружи напоминающие огромный природный колодец. При погружении вам откроются подземные ходы, протяженность которых впечатляет: одна из пещер растянулась на 213 км. Пронизывающие воду солнечные лучи, диковинные обитатели, сталактиты, наросты, необычная растительность – все это делает сеноты обязательными объектами для просмотра.

В Мексике не бывает зимы, температура воздуха никогда не падает ниже 25°.

К туристам страна предъявляет лояльные требования: при въезде не нужно предоставлять никаких тестов и справок, в аэропорте по прилете гости Мексики лишь заполняют анкету здоровья о рисках заражения.

Полезно знать: с августа по октябрь Мексику накрывает непогода и сезон ураганов. Планировать отпуск на эти месяцы не рекомендуется. Следует помнить также, что в стране не самая благоприятная криминальная обстановка: процветает преступность, торгуют наркотиками и оружием. Не стоит бродить по темным улицам в одиночку.

Шри-Ланка

Остров обладает невероятной природой Пляж Тангалле

До пандемии туристы предпочитали отдыхать в Индии, Шри-Ланка же оставалась незаслуженно непопулярной. Но теперь, когда страна гостеприимно открыла аэропорты для туристов, у вас появилась возможность насладиться ее бесконечными пляжами, ласковым солнцем и чистейшими прибрежными водами.

На Шри-Ланке хорошо отдыхать на берегу, попивая коктейль. Любознательным туристам предлагают экскурсии на цейлонские плантации, где можно увидеть, как выращивают и бережно вручную собирают чай. Смельчаки покатаются на слонах. На Шри-Ланке предоставляется также возможность исполнить заветную мечту и встать на серф, ведь по стране разбросаны тренировочные базы для новичков.

Страна понравится тем, кто интересуется религией. На Шри-Ланке исповедуют буддизм, местные набожны и чтят традиции. Величественные храмы, исторические достопримечательности и памятники культуры не могут оставить равнодушными. Здесь можно увидеть и один из самых почитаемых объектов буддистов – настоящий зуб Будды.

С мая по октябрь на Шри-Ланке свирепствует сезон дождем, так что самыми благоприятными для отдыха станут месяцы с ноября по апрель. Зима здесь теплая, воздух прогревается до 30°

Шри-Ланку не имеет смысла посещать не привитым туристам, поскольку власти обяжут вас отсидеть на карантине 2 недели. Тем же, кто получил сертификат о полной вакцинации, нужно иметь при себе справку с результатами отрицательного теста.

Полезно знать: в стране очень серьезно относятся к религии, поэтому при посещении храмов следует вести себя почтенно, нельзя оголяться и делать фотографии. За рисунок на теле с изображением Будды могут навсегда выслать из страны.