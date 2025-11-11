Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Улан-Баторе

Найдено 4 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Улан-Баторе на русском языке, цены от $110. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
На машине
9 часов
19 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По следам Чингисхана - из Улан-Батора
Погрузитесь в культуру и природу Монголии, посетив памятник Чингисхану и нацпарк Горхи-Тэрэлж. Включён обед в традиционной юрте
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
$110 за человека
Настоящая Монголия: традиционная и современная
На машине
Конные прогулки
13 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Настоящая Монголия: традиционная и современная
Погрузитесь в культуру и природу Монголии: дворцы, монастыри и заповедники ждут вас в Улан-Баторе
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
$300 за всё до 4 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
На машине
Конные прогулки
8 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Монументы Монголии из Улан-Батора
Уникальная возможность познакомиться с величественными монументами Монголии и насладиться природными красотами в одном туре
Начало: По договорённости с организатором
11 дек в 08:00
13 дек в 08:00
$173 за всё до 5 чел.
По следам империй: двухдневный тур в сердце Монголии
На машине
13 часов
Мини-группа
до 12 чел.
По следам империй: двухдневный тур в сердце Монголии
Погрузитесь в историю и природу Монголии: древние столицы, буддийские монастыри и живописные озёра ждут вас в этом уникальном туре
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 08:00
12 дек в 08:00
14 дек в 08:00
$700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгений
    11 ноября 2025
    По следам Чингисхана - из Улан-Батора
    Отличная экскурсия! Бронируйте, не пожалеете. И Артур, и водитель Николай - интересные собеседники. Отвечали на любые вопросы, не только связанные
    читать дальше

    с достопримечательностями, но и в целом о жизни в Монголии, о её экономике, законах, быте, жизни русской диаспоры, товарах и ценах в магазинах и т. д. и т. п. За несколько часов экскурсии я полностью погрузился в то, чем живёт страна, узнал о ней больше, чем за всю жизнь до этого.) В общем, прекрасно провёл время.

  • И
    Илья
    4 ноября 2025
    По следам Чингисхана - из Улан-Батора
    Артур очень вежливый и профессиональный гид, всегда готов помочь, хорошо разбирается в своем деле и отлично проводит экскурсии. Также хочу отметить вежливость и мастерство водителя который работает с Артуром. Мне все очень понравилось. Рекомендую.
  • М
    Марина
    1 ноября 2025
    Настоящая Монголия: традиционная и современная
    Хочется сказать еще раз огромное спасибо гиду Цэнгуму за отличную, интересную, познавательную экскурсию на очень хорошем русском языке! Во время путешествия была интересная и познавательная беседа. Экскурсия оказалась супер!
  • И
    Иван
    30 октября 2025
    Настоящая Монголия: традиционная и современная
    Очень повезло с экскурсоводом. Цэнгум владеет русским языком в совершенстве, без акцента, при этом сам коренной монгол, его прадед в
    читать дальше

    своё время был премьер-министром Монголии. Экскурсия интересная, маршрут очень продуманный машина комфортабельная. Однозначно всем рекомендую Монголию к посещению, кто ещё сомневается, ехать или не ехать.

  • А
    Алексей
    14 октября 2025
    По следам Чингисхана - из Улан-Батора
    Отлично закончил прибывание в Монголии на экскурсии с гидом Артуром, было интересно, душевно и познавательно. Несмотря на начало зимы всё прошло по плану и эти впечатления останутся надолго. Благодарю гида за персональный подход и знания необычных фактов истории страны.
  • М
    Михаил
    12 октября 2025
    По следам Чингисхана - из Улан-Батора
    Проводила экскурсию Анна! Замечательный и душевный Гид, с отличным русским, тк родом из России. Душевно, атмосферно и с отличным настроением! Спасибо большое.
  • С
    Сергей
    2 октября 2025
    По следам Чингисхана - из Улан-Батора
    Артур - замечательный гид и прекрасный, интересный человек!
    Полиглот с ярким жизненным бекграундом, знаток истории и местных достопримечательностей.
    Категорически рекомендую!
  • М
    Мария
    28 сентября 2025
    Настоящая Монголия: традиционная и современная
    Это было просто замечательно! Нашим гидом стал Бэргум, и благодаря ему мы просто влюбились в Монголию. Бэргум очень интеллигентный, тактичный,
    читать дальше

    доброжелательный и эрудированный молодой человек, прекрасный рассказчик. Русским языком Бэргум владеет в совершенстве. Кроме того, он историк по образованию, поэтому на экскурсии мы получили много интересной информации. Также я должна отметить, что у него получается делать замечательные фотографии.
    В первый день мы посетили монумент с музеем и смотровой площадкой, а также национальный парк, где полюбовались скалой Черепаха и другими природными красотами. Во второй день у нас была экскурсия по историческим местам Улан-Батора. Оба дня получились очень разными, но одинаково интересными. Поэтому, поскольку у нас был третий свободный день, мы поехали с Бэргумом на ещё одну экскурсию, которую я тоже очень рекомендую: посетили представление, знакомящее с бытом и традициями, а затем отправились в парк, где живут лошади Пржевальского.
    Бэргум всегда был на связи и готов нам помочь и в другое время: советовал, куда стоит сходить, а также помогал с переводом, если это было необходимо, и даже отвёз в аэропорт.
    Я очень надеюсь, что однажды у нас будет возможность ещё раз приехать в Монголию и съездить с Бэргумом в Каракорум - это должно быть потрясающе.

  • В
    Владислав
    28 сентября 2025
    По следам Чингисхана - из Улан-Батора
    Отличная поездка. Артур - отличный гид, с которым очень интересно изучить окрестности Улан-Батора. Хороший транспорт, вкусная еда. Рекомендую!
  • О
    Ольга
    28 сентября 2025
    Монументы Монголии из Улан-Батора
    Очень благодарны Дмитрию за интереснейший рассказ и продуманный маршрут. Мы никуда не торопились, но все успели увидеть. Были окружены заботой
    читать дальше

    и вниманием. У Дмитрия очень приятная манера общения и чудесное чувство юмора. Но самое главное, его познания в области буддизма многократно превзошли наши ожидания. Для людей, интересующих историей и культурой Монголии связанной с Буддизмом, Дмитрий настоящая находка.
    Рекомендуем маршрут и гида!!!

  • Э
    Эдуард
    26 сентября 2025
    По следам Чингисхана - из Улан-Батора
    Получилось так, что этот тур оказался для меня индивидуальным. Не смотря на дождь, было все интересно и красиво. И вкусно)).
    читать дальше

    Артур много рассказал не только о тех местах, где мы побывали, но и о жизни в Монголии в целом.
    Я остался очень довольным.
    Рекомендую!!

  • А
    Алексей
    23 сентября 2025
    По следам Чингисхана - из Улан-Батора
    Анна провела отличную экскурсия. Материал знает хорошо и дает его в динамичной доступной форме. Поэтому было очень интересно и не скучно. Такое не часто встречаешь. А какой классный был обед в юрте! В общем, экскурсия прошла замечательно.
  • В
    Виктория
    21 сентября 2025
    Настоящая Монголия: традиционная и современная
    Считаю, что такие крутые гиды как Цэнгум и Бэргум заслуживают не 5, а все 30271829393 звезд!
    Я мечтала посетить Монголию 2
    читать дальше

    года, очень много всего читала, смотрела, и вот все такие собралась ехать, очень боялась, что может не сойтись ожидание /реальность, но все оказалось намного круче, я влюбилась в Монголию.
    Гиды профессионалы своего дела, я много всего узнала, много где была, меня поснимали на Дрон, ох, там такие кадры!!! 😮‍💨🤪
    А главное я увидела самобытную
    Монголию, удивительная страна в которую хочется вернуться и я обязательно вернусь.
    И буду рекомендовать гидов 💯
    Еще раз спасибо вам за такое открытие как -Монголия 🇲🇳
    От всей души из Питера 🥰🫶🏻

  • М
    Михаил
    1 сентября 2025
    Настоящая Монголия: традиционная и современная
    Отлично спланированный тур, закрывающий все основные потребности для изучения страны и позволяющий открыть для себя Монголию.
    Гид отлично рассказывал и отвечал на все интересующие вопросы.
    Всем крайне рекомендую для изучения региона, его истории и достопримечательностей!
  • Р
    Рашид
    31 августа 2025
    По следам Чингисхана - из Улан-Батора
    Здравствуйте. Я брал тур по следам Чингиз хана. Гиды Артур и Анна очень интересно и познавательно мне всё рассказали про историю монголов, их религию и жизнь степного народа. Очень доволен поездкой, всем рекомендую.
  • С
    Светлова
    28 августа 2025
    По следам Чингисхана - из Улан-Батора
    Монголию посещали впервые, экскурсия на статую Чингисхана и в национальный парк Горхи-Тэрэлж очень понравилась. У нас была небольшая группа из
    читать дальше

    3-х человек, комфортный автомобиль. Любовались простором и красотой монгольских степей и их плавным переходом в необычной формы горы. Вид с гор открывается великолепный. На протяжении всей экскурсии атмосфера была приятная и уютная. Обедали в юрте, обед входил в стоимость экскурсии. Попробовали настоящую монгольскую кухню, всё очень понравилось, вкусно и сытно. Также нас угощали традиционным напитком кумыс. Особенно хочется поблагодарить нашего русскоговорящего гида Анну, узнали много нового и интересного об истории Монголии. Также Анна помогла нам сделать фотографии с красивыми видами и запечатлела нас, когда мы катались на верблюдах. Темп экскурсии неторопливый и размеренный, чего очень не хватает в наше суетное время. Мы очень рады, что взяли эту экскурсию, прикоснулись к истории Монголии и насладились красотами природы.
    Гости из Иркутска

  • М
    Михаил
    23 августа 2025
    По следам Чингисхана - из Улан-Батора
    Все понравилось
  • А
    Александр
    21 августа 2025
    По следам Чингисхана - из Улан-Батора
    Эта экскурсия отлично подойдёт для тех, кто приехал на 2-3 дня в Улан-Батор. Комфортный авто и небольшая группа(4-5)человек, русскоговорящие гиды.
    Водитель
    читать дальше

    Артур был в назначенное время в назначенном месте, вёл машину аккуратно. От гида Анны хотелось бы чуть больше информации об истории Монголии в целом, и конкретных мест которые мы посетили.
    Создаётся комфортное ощущение загородной поездки в компании хороших знакомых. Спасибо большое ребятам, я думаю у них всё будет замечательно!

  • И
    Иван
    21 августа 2025
    По следам Чингисхана - из Улан-Батора
    Спасибо за экскурсию!
  • Г
    Газизова
    19 августа 2025
    По следам Чингисхана - из Улан-Батора
    Благодарим за насыщенную и очень познавательную экскурсию👍 Анна и Артур спасибо вам за сопровождение, вашу доброту и ответственность, профессиональные ответы на разные интересующие нас вопросы и множество интересных рассказов об этом замечательном месте😊
    Гости из Красноярска

