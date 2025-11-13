Индивидуальная
до 4 чел.
Первые шаги в Амстердаме
Расставаться не хотелось. Так интересно! Ну просто чудо!
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за всё до 8 чел.
-
20%
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Амстердаму: живописные виды и скрытые уголки
Запечатлите свои впечатления от Амстердама на профессиональные фотографии во время индивидуальной прогулки по городу
Начало: На вокзальной площади (Stationplein)
Сегодня в 11:30
15 дек в 09:30
€156
€195 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
€150 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения13 ноября 2025Павел гид - настоящий талант! 🤩
Очень интересный молодой человек, который умеет увлекать с первых минут.
Экскурсия превратилась не просто в прогулку
- ЯЯна11 октября 2025Павел организовал прекрасную экскурсию вместе с фотопрогулкой, было одновременно очень интересно и красиво, так как такие чудесные кадры остались у меня, благодаря Павлу. Рекомендую всем запечатлеть себя с Амстердамом, такая отличная память, и Павел вам поможет! Рекомендую от души!
- ННаталия29 сентября 2025Экскурсия просто супер!
А потом еще и замечательные фотографии! Рекомендую всем
- GGalina21 сентября 2025Спасибо большое Павлу, очень интересная экскурсия, успели много посмотреть, пофотографироватся и получили еще рекомендации что стоит посетить. Буду рекомендовать друзьям.
- ААлла7 сентября 2025Экскурсия прошла в виде прогулки по историческому центру города с легким погружением в историю, а также интересными рассказами о прошлой и нынешней жизни города. Были с подростками - все остались довольны.
- ООксана10 августа 2025Зара - лучший гид! Все интересно: и места, и истории! Мы с таким удовольствием прогулялись по Амстердаму! Получили огромную порцию
- ООльга4 августа 2025Были семьей с детьми (8 и 12 лет) на экскурсии в Амстердаме с Зарой. Как она потрясающе взяла в оборот
- ААндрей27 июля 2025Очень рекомендуем делать первые шаги (и не только) в Амстердаме именно с Зарой! Интересная и динамичная экскурсия, отличный маршрут и
- ДДмитрий27 июля 2025Павел, спасибо! Отличная прогулка с замечательными фотографиями! Информации ровно столько сколько было нужно! После прогулки легко ориентировались в Амстердаме!
- ННаталья20 июля 2025Это был наш первый визит в Нидерланды и первый день в Амстердаме. Экскурсия прошла отлично. Зара показала и рассказала не
- ААнастасия2 июля 2025В Амстердаме мы выбрали Зару для начала знакомства с городом. И совершенно не ошиблись. Невероятно харизматичный и интересный человек. Неутомимый
- ВВарвара1 июля 2025Получилась очень приятная прогулка по Амстердаму. Спасибо!
- ДДарья27 июня 2025Была одна в Амстердаме, взяла экскурсию с Павлом и осталась очень довольна. Узнала много интересных фактов, получила прекрасные фото и огромное удовольствие.
- VVladimir13 июня 2025Очень классная экскурсия, было очень приятно пообщаться с Павлом. Как-будто прогулка со старым другом)
- ААнна8 июня 2025Нам очень понравилась экскурсия! Много интересной информации, прекрасная подача информации для детей. Хороший маршрут и много прекрасных рекомендаций. Мы обязательно
- ККатя2 июня 2025Было очень здорово, экскурсия прошла на одном дыхании, было сделано много отличных фотографий, много очень интересной информации, было отлично!
- ССофья20 мая 202530 апреля всей семьей были на пешей прогулке по Амстердаму с Зарой. Зара доброжелательная, коммуникабельная, веселая, с самого начала создала
- ЕЕлена20 мая 202510 мая состоялась наша фотопрогулка по Амстердаму с Павлом. Самые приятные эмоции! Было не только красиво, а Амстердам нереально красивый
- SSarkis18 мая 2025Все было интересно, гид приятный человек. Спасибо!
- ТТатьяна12 мая 2025Экскурсия была построена полностью под мои желания. Мы отлично прогулялись, было чудесное ощущение, что встретилась с другом, который показывает тебе город и с любовью о нем рассказывает. Ну и фото, это отдельное удовольствие!
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Церковь Святого Николая»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амстердаме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Амстердаме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в декабре 2025
Сейчас в Амстердаме в категории "Церковь Святого Николая" можно забронировать 4 экскурсии от 150 до 200 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 273 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Церковь Святого Николая», 273 ⭐ отзыва, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль