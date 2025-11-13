Мои заказы

Церковь Святого Николая – экскурсии в Амстердаме

Найдено 4 экскурсии в категории «Церковь Святого Николая» в Амстердаме на русском языке, цены от €150, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Первые шаги в Амстердаме
Пешая
2 часа
154 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Первые шаги в Амстердаме
Расставаться не хотелось. Так интересно! Ну просто чудо!
Начало: На Amsterdam Central Station
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
Эдам, Гауда, Маасдам и осмотр Амстердама
Пешая
2 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Амстердаму: история, культура и дегустация сыров
Погрузитесь в атмосферу Амстердама: от исторических районов до вкуса традиционных голландских сыров. Уникальный опыт, который запомнится надолго
Начало: Amsterdam center station
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€185 за всё до 8 чел.
Фотопрогулка по Амстердаму
Пешая
2.5 часа
-
20%
60 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Амстердаму: живописные виды и скрытые уголки
Запечатлите свои впечатления от Амстердама на профессиональные фотографии во время индивидуальной прогулки по городу
Начало: На вокзальной площади (Stationplein)
Сегодня в 11:30
15 дек в 09:30
€156€195 за всё до 4 чел.
Амстердам: любовь с первого взгляда
Пешая
2 часа
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
16 дек в 09:00
17 дек в 09:00
€150 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    13 ноября 2025
    Фотопрогулка по Амстердаму
    Павел гид - настоящий талант! 🤩
    Очень интересный молодой человек, который умеет увлекать с первых минут.
    Экскурсия превратилась не просто в прогулку
    читать дальше

    по городу, а в настоящее путешествие во времени — с историями из городских архивов, редкими фактами и живыми деталями.
    Особенно понравилось, что это была ещё и фотопрогулка: шикарные фотокартины (по другому и не сказать!) на память, сделанные с чувством и вкусом. 😍
    Получился идеальный баланс между познавательным туром и лёгким творческим приключением.
    Рекомендую всем, кто хочет увидеть Амстердам не туристическим, а живым, настоящим! 💚

  • Я
    Яна
    11 октября 2025
    Фотопрогулка по Амстердаму
    Павел организовал прекрасную экскурсию вместе с фотопрогулкой, было одновременно очень интересно и красиво, так как такие чудесные кадры остались у меня, благодаря Павлу. Рекомендую всем запечатлеть себя с Амстердамом, такая отличная память, и Павел вам поможет! Рекомендую от души!
  • Н
    Наталия
    29 сентября 2025
    Фотопрогулка по Амстердаму
    Экскурсия просто супер!
    А потом еще и замечательные фотографии! Рекомендую всем
  • G
    Galina
    21 сентября 2025
    Фотопрогулка по Амстердаму
    Спасибо большое Павлу, очень интересная экскурсия, успели много посмотреть, пофотографироватся и получили еще рекомендации что стоит посетить. Буду рекомендовать друзьям.
  • А
    Алла
    7 сентября 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Экскурсия прошла в виде прогулки по историческому центру города с легким погружением в историю, а также интересными рассказами о прошлой и нынешней жизни города. Были с подростками - все остались довольны.
  • О
    Оксана
    10 августа 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Зара - лучший гид! Все интересно: и места, и истории! Мы с таким удовольствием прогулялись по Амстердаму! Получили огромную порцию
    читать дальше

    позитива и энергии на продолжение осмотра города самостоятельно. Зара дала несколько рекомендаций, где можно поесть аутентичной кухни - пальчики оближешь! Всем рекомендую!

  • О
    Ольга
    4 августа 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Были семьей с детьми (8 и 12 лет) на экскурсии в Амстердаме с Зарой. Как она потрясающе взяла в оборот
    читать дальше

    детей! Узнали много интересных фактов об истории города. А благодаря легкой подаче факты запоминались! Прогулка была комфортной, рассказ гида интересный, мы получили огромное удовольствие! Спасибо, Зара!

  • А
    Андрей
    27 июля 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Очень рекомендуем делать первые шаги (и не только) в Амстердаме именно с Зарой! Интересная и динамичная экскурсия, отличный маршрут и
    читать дальше

    что не менее важно классный формат общения - мы как будто оказались на дружеской встрече, а не приехали осматривать новый город с незнакомым человеком!

  • Д
    Дмитрий
    27 июля 2025
    Фотопрогулка по Амстердаму
    Павел, спасибо! Отличная прогулка с замечательными фотографиями! Информации ровно столько сколько было нужно! После прогулки легко ориентировались в Амстердаме!
  • Н
    Наталья
    20 июля 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Это был наш первый визит в Нидерланды и первый день в Амстердаме. Экскурсия прошла отлично. Зара показала и рассказала не
    читать дальше

    только основные достопримечательности города, но и многое другое, о чем не пишут в путеводителях. Очень информативно и доброжелательно. Спасибо Заре за прекрасное знакомство

  • А
    Анастасия
    2 июля 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    В Амстердаме мы выбрали Зару для начала знакомства с городом. И совершенно не ошиблись. Невероятно харизматичный и интересный человек. Неутомимый
    читать дальше

    рассказчик. Сколько всего можно уместить в одну экскурсию с исторической точки зрения, как житель и как искусствовед. Экскурсия с двумя подростками была легкой, приятной и интересной. Сколько вопросов сыпалось от них все дорогу, ни на минуту не заскучали! Сама экскурсия спланирована грамотно, мы никуда не торопились, но столько всего успели!!! Отдельное спасибо за кофе в шикарном королевском кафе и массу рекомендаций, которыми мы воспользовались. Искренне от души рекомендую всем, у кого будет день в Амстердаме, провести в компании Зары. А мы обязательно вернемся снова🤗

  • В
    Варвара
    1 июля 2025
    Фотопрогулка по Амстердаму
    Получилась очень приятная прогулка по Амстердаму. Спасибо!
  • Д
    Дарья
    27 июня 2025
    Фотопрогулка по Амстердаму
    Была одна в Амстердаме, взяла экскурсию с Павлом и осталась очень довольна. Узнала много интересных фактов, получила прекрасные фото и огромное удовольствие.
  • V
    Vladimir
    13 июня 2025
    Фотопрогулка по Амстердаму
    Очень классная экскурсия, было очень приятно пообщаться с Павлом. Как-будто прогулка со старым другом)
  • А
    Анна
    8 июня 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Нам очень понравилась экскурсия! Много интересной информации, прекрасная подача информации для детей. Хороший маршрут и много прекрасных рекомендаций. Мы обязательно
    читать дальше

    пойдем на другие экскурсии Зары при следующем визите в Амстердам. Мои сыновья 10ти и 7ми лет в восторге, слушали экскурсию в течении 2х часов с интересом. Спасибо, Зара!

  • К
    Катя
    2 июня 2025
    Фотопрогулка по Амстердаму
    Было очень здорово, экскурсия прошла на одном дыхании, было сделано много отличных фотографий, много очень интересной информации, было отлично!
  • С
    Софья
    20 мая 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    30 апреля всей семьей были на пешей прогулке по Амстердаму с Зарой. Зара доброжелательная, коммуникабельная, веселая, с самого начала создала
    читать дальше

    доверительную атмосферу. Интересный рассказчик и собеседник, очень эрудированная. Экскурсия очень понравилась, все было интересно! Зара замечательный гид, на наш взгляд одна из лучших! РЕКОМЕНДУЕМ!

  • Е
    Елена
    20 мая 2025
    Фотопрогулка по Амстердаму
    10 мая состоялась наша фотопрогулка по Амстердаму с Павлом. Самые приятные эмоции! Было не только красиво, а Амстердам нереально красивый
    читать дальше

    и фотогиничный город, но и интересно! Прогулка прошла в приятном общении. Узнали много интересных небанальных фактов о городе, о жизни местных жителей, их ментальности. По договоренности прогулка прошла утром пораньше и это было лучшим решением. Мы были, практически, наедине с городом. Павел сделал красивые фото, которые мы быстро получили. Ещё раз, спасибо огромное, Павел!

  • S
    Sarkis
    18 мая 2025
    Первые шаги в Амстердаме
    Все было интересно, гид приятный человек. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2025
    Фотопрогулка по Амстердаму
    Экскурсия была построена полностью под мои желания. Мы отлично прогулялись, было чудесное ощущение, что встретилась с другом, который показывает тебе город и с любовью о нем рассказывает. Ну и фото, это отдельное удовольствие!

