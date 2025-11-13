читать дальше

рассказчик. Сколько всего можно уместить в одну экскурсию с исторической точки зрения, как житель и как искусствовед. Экскурсия с двумя подростками была легкой, приятной и интересной. Сколько вопросов сыпалось от них все дорогу, ни на минуту не заскучали! Сама экскурсия спланирована грамотно, мы никуда не торопились, но столько всего успели!!! Отдельное спасибо за кофе в шикарном королевском кафе и массу рекомендаций, которыми мы воспользовались. Искренне от души рекомендую всем, у кого будет день в Амстердаме, провести в компании Зары. А мы обязательно вернемся снова🤗