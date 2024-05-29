Экскурсии в монастыри, церкви и храмы Амстердама

Найдено 3 экскурсии в категории «Монастыри, церкви, храмы» в Амстердаме на русском языке, цены от €135. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Амстердаме за 2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
Главное в Амстердаме за 2 часа: история, культура, приключения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама: от площади Дам до уютного Йордана, истории, культура и живописные каналы ждут вас
Начало: Площадь Центрального Вокзала
«Мы заглянем в потайную католическую церковь, спрятанную внутри бывшего острова, посмеемся у Весовой над судьбой ведьм и посетим Цветочный Рынок: тюльпаны здесь продают еще с 19-го века»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 150 за всё до 5 чел.
Окно в Амстердам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Окно в Амстердам»: истории и легенды
Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Начало: У Центрального вокзала
«В Квартале красных фонарей посетим самую старую церковь города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
171 за всё до 3 чел.
Амстердам: любовь с первого взгляда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
«Сердце города, тайный храм, офис древней профессии»
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
135 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маша
    29 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Очень остались довольны экскурсией. На город начали смотреть совсем другими глазами. Олег проделал колоссальную работу. Будем рекомендовать его всем нашим друзьям.
  • Ю
    Юрий
    12 мая 2024
    Окно в Амстердам
    Здравствуйте, Наталья! Хочу поблагодарить Вас за экскурсию по Амстердаму. После неутомительных неспешных прогулок по живописным, пронизанных историей местам, мы узнали
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    от Вас очень много интересного и познавательго про столицу Голландии! После экскурсии мы уже не просто блуждали по городу, а хорошо ориентировались в центре и подмечали интересные моменты, о которых Вы рассказали нам на прогулке. Отдельное Вам спасибо не только за историческое повествование, но и за современные факты о жизни амстердамцев) Спасибо, что сориентировали нас, как удобно добираться по городу, помогли разобраться с поездами) Побольше Вам туристов и удачной работы!

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных фактов, в том числе из жизни города со стороны рядового жителя, позволили проникнуться Амстердамом еще больше. Рекомендуем!
    Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересныхСпасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересныхСпасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных
  • И
    Инна
    6 мая 2024
    Амстердам: любовь с первого взгляда
    Спасибо Олегу за прекрасную экскурсию! Пара часов пролетели незаметно. Олег показал нам интересные места, которые обычно скрыты от глаз простого туриста. Было очень познавательно и интересно!
  • A
    AIDA
    1 мая 2024
    Окно в Амстердам
    Экскурсия, была настолько интересная и познавательная! Причем все было так доступно рассказано, что хотелось слушать и гулять, гулять и слушать😊!!!
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    Наталья рассказала столько интересного, из жизни города и его жителей, как современных так и уже «заархивированных»😀)))) я люблю такие прогулки, в которых не навязчиво и весело проходит время с огромной пользой для себя. 🌹🌹🌹🌹🌹 спасибо моя дорогая Натальюшка❤️ открывшая окно в Амстердам, как когда-то царь Петр 1 открывший Окно в Европу))))❤️❤️❤️❤️❤️

  • Е
    Екатерина
    19 февраля 2024
    Окно в Амстердам
    Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили кофе. Узнали много нетуристических
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    фактов о жизни в Амстердаме, услышали увлекательные (и супер впечатляющие) истории, получили большую порцию позитива. Очень понравилось, что с Натальей можно обсудить не только общеизвестные факты, но и моменты личной жизни — это позволяет по-настоящему прочувствовать дух местных жителей и понять, как выглядит их лайфстайл. Горячо рекомендую, спасибо за приятную прогулку по красивому городу!

    Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пилиНаталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пилиНаталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пилиНаталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пилиНаталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили
  • Ю
    Юлия
    21 февраля 2020
    Главное в Амстердаме за 2 часа
    Спасибо за экскурсию, узнали то, что не на поверхности, внутри… очень красиво, интересно, необычно, познавательно. Маршрут удобен, советы полезные
  • С
    Сергей
    11 января 2020
    Главное в Амстердаме за 2 часа
    Хорошая прогулка по Амстердаму с гидом. Всё понравилось.
  • Н
    Нилова
    2 января 2020
    Главное в Амстердаме за 2 часа
    Провели свободные 2 часа с пользой во время познавательной экскурсии. Это было наше первое знакомство с Амстердамом. Захотелось вернуться! Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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  7. Рейксмузеум
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Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Монастыри, церкви, храмы" можно забронировать 3 экскурсии от 135 до 171. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Амстердаме (Нидерланды 🇳🇱) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Монастыри, церкви, храмы», 38 ⭐ отзывов, цены от €135. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Нидерланд. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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