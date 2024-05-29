1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Главное в Амстердаме за 2 часа: история, культура, приключения
Погрузитесь в уникальную атмосферу Амстердама: от площади Дам до уютного Йордана, истории, культура и живописные каналы ждут вас
Начало: Площадь Центрального Вокзала
«Мы заглянем в потайную католическую церковь, спрятанную внутри бывшего острова, посмеемся у Весовой над судьбой ведьм и посетим Цветочный Рынок: тюльпаны здесь продают еще с 19-го века»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Окно в Амстердам»: истории и легенды
Познайте Амстердам с новой стороны: тайны Квартала красных фонарей, история танцующих домов и многое другое
Начало: У Центрального вокзала
«В Квартале красных фонарей посетим самую старую церковь города»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€171 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Амстердам: историческое путешествие с дегустацией сыра и селёдки
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Амстердаму, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Центральной станции
«Сердце города, тайный храм, офис древней профессии»
1 авг в 09:00
2 авг в 09:00
€135 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаша29 мая 2024Очень остались довольны экскурсией. На город начали смотреть совсем другими глазами. Олег проделал колоссальную работу. Будем рекомендовать его всем нашим друзьям.
- ЮЮрий12 мая 2024Здравствуйте, Наталья! Хочу поблагодарить Вас за экскурсию по Амстердаму. После неутомительных неспешных прогулок по живописным, пронизанных историей местам, мы узнали
- ННаталья12 мая 2024Спасибо большое Олегу за отличный маршрут и чудесно проведенное время 👍🏻 естественная подача материала, много интересных фактов, в том числе из жизни города со стороны рядового жителя, позволили проникнуться Амстердамом еще больше. Рекомендуем!
- ИИнна6 мая 2024Спасибо Олегу за прекрасную экскурсию! Пара часов пролетели незаметно. Олег показал нам интересные места, которые обычно скрыты от глаз простого туриста. Было очень познавательно и интересно!
- AAIDA1 мая 2024Экскурсия, была настолько интересная и познавательная! Причем все было так доступно рассказано, что хотелось слушать и гулять, гулять и слушать😊!!!
- ЕЕкатерина19 февраля 2024Наталья — отличный гид! Замечательно провели время, не замерзли, грелись от солнца и теплой беседы, пили кофе. Узнали много нетуристических
- ЮЮлия21 февраля 2020Спасибо за экскурсию, узнали то, что не на поверхности, внутри… очень красиво, интересно, необычно, познавательно. Маршрут удобен, советы полезные
- ССергей11 января 2020Хорошая прогулка по Амстердаму с гидом. Всё понравилось.
- ННилова2 января 2020Провели свободные 2 часа с пользой во время познавательной экскурсии. Это было наше первое знакомство с Амстердамом. Захотелось вернуться! Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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