1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Индивидуальная экскурсия: Сырный Эдам и рыбацкий Волендам из Амстердама
Забудьте о суете города и отправьтесь в путешествие по историческим городкам Эдам и Волендам, где вас ждут удивительные открытия
«Во время поездки в Эдам и Волендам вы познакомитесь с историей голландского сыра и услышите легенды средневекового города с кукольными домиками и разводными мостами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€380 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
История, легенды и мифы Старого Амстердама: уникальное путешествие
Познакомьтесь с удивительным миром Старого Амстердама: от королей до художников, от секретных двориков до исторических зданий
Начало: По договоренности
«Трагические и комические истории, мифы, легенды и загадки Старого Амстердама будут совмещаться с повествованием о современной жизни Нидерландов»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от €260 за всё до 10 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
Альтернативный Амстердам: Подлинная культура и тайны города
Загляните в самое сердце Амстердама с экскурсией, которая покажет город под совершенно новым углом
Начало: Площадь Dam
«На прогулке вы поймете, как они появились, развеете мифы о них и увидите несколько известных «кофеен»»
Завтра в 10:00
10 июня в 19:00
145€124 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Легенды и мифы города
Самые захватывающие истории и секретные места Амстердама на неформальной прогулке
«Экскурсия моя носит информативный характер — мифы и легенды, не соответсвующие историческим фактам, будут как рассказаны, так и развеяны»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€130 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена25 августа 2023Спасибо Елене за приятную и познавательную прогулку по двум прекрасным городишкам.
- ЕЕлена1 января 2023Было очень интересно и познавательно
- ЮЮлия10 декабря 2022Отличная прогулка по улицам Амстердама! Кириллу огромное спасибо за проведённое время. Очень понравилось, вернёмся за продолжением знакомства с нереальным городом и атмосферой.
- ИИнна5 декабря 2022Погрузиться в особенности города и свободу в определенных направлениях гораздо комфортнее в паре с гидом. Кирилл показал вечерний Амстердам и рассказал много о повседневной жизни города в кварталах красных фонарей 👍🏻
- KKravchenko30 ноября 2022Два удивительно красивых городка. Сказка. Хотелось ещё погулять… …
- ссергей8 марта 2020Отличные рекомендации Раскатывать нужно чуть погромче
- ААнастасия19 ноября 2019Экскурсию вела Анастасия, мы выбираем этого гида уже второй раз, потому что просто потрясающий уровень! Она показала нам не только
- ЕЕвгения25 сентября 2019Потрясающая экскурсия! Наш экскурсовод - Ольга. Замечательный, интересный и очень позитивный экскурсовод. Показала нас Амстердам с совершенно другой стороны. Мы
- ААнна-Мария19 июля 2019Спасибо Леониду за прогулку по городу! Получилось очень ненавязчиво, но при этом познавательно. Если буду еще в Амстердаме, обязательно обращусь! Отдельная признательность за то, что Леонид пошёл навстречу по времени- я была в городе проездом,.
- AAnatolii2 июня 2019Очень понравилась экскурсия! Настя - отличный гид и замечательный рассказчик;) Немножко устали но получили массу интересной и полезной информации. Советуем всем заранее связываться с командой гидов, они помогут Вам оптимально спланировать время в этом замечательном городе;)
Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Мифы и легенды»
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