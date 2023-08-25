Откройте для себя мифы и легенды Амстердама с нашими экскурсиями

Найдено 4 экскурсии в категории «Мифы и легенды» в Амстердаме на русском языке, цены от €124, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
8 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Сырный Эдам и рыбацкий Волендам из Амстердама
Забудьте о суете города и отправьтесь в путешествие по историческим городкам Эдам и Волендам, где вас ждут удивительные открытия
«Во время поездки в Эдам и Волендам вы познакомитесь с историей голландского сыра и услышите легенды средневекового города с кукольными домиками и разводными мостами»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
380 за всё до 8 чел.
История, легенды и мифы Старого Амстердама
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
История, легенды и мифы Старого Амстердама: уникальное путешествие
Познакомьтесь с удивительным миром Старого Амстердама: от королей до художников, от секретных двориков до исторических зданий
Начало: По договоренности
«Трагические и комические истории, мифы, легенды и загадки Старого Амстердама будут совмещаться с повествованием о современной жизни Нидерландов»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 260 за всё до 10 чел.
Альтернативный Амстердам
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Альтернативный Амстердам: Подлинная культура и тайны города
Загляните в самое сердце Амстердама с экскурсией, которая покажет город под совершенно новым углом
Начало: Площадь Dam
«На прогулке вы поймете, как они появились, развеете мифы о них и увидите несколько известных «кофеен»»
Завтра в 10:00
10 июня в 19:00
145124 за всё до 4 чел.
Легенды и мифы города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
Легенды и мифы города
Самые захватывающие истории и секретные места Амстердама на неформальной прогулке
«Экскурсия моя носит информативный характер — мифы и легенды, не соответсвующие историческим фактам, будут как рассказаны, так и развеяны»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
130 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
    Спасибо Елене за приятную и познавательную прогулку по двум прекрасным городишкам.
  • Е
    Елена
    1 января 2023
    Альтернативный Амстердам
    Было очень интересно и познавательно
  • Ю
    Юлия
    10 декабря 2022
    Альтернативный Амстердам
    Отличная прогулка по улицам Амстердама! Кириллу огромное спасибо за проведённое время. Очень понравилось, вернёмся за продолжением знакомства с нереальным городом и атмосферой.
  • И
    Инна
    5 декабря 2022
    Альтернативный Амстердам
    Погрузиться в особенности города и свободу в определенных направлениях гораздо комфортнее в паре с гидом. Кирилл показал вечерний Амстердам и рассказал много о повседневной жизни города в кварталах красных фонарей 👍🏻
  • K
    Kravchenko
    30 ноября 2022
    Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
    Два удивительно красивых городка. Сказка. Хотелось ещё погулять… …
  • с
    сергей
    8 марта 2020
    Легенды и мифы города
    Отличные рекомендации Раскатывать нужно чуть погромче
  • А
    Анастасия
    19 ноября 2019
    История, легенды и мифы Старого Амстердама
    Экскурсию вела Анастасия, мы выбираем этого гида уже второй раз, потому что просто потрясающий уровень! Она показала нам не только
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    достопримечательности в их привычном понимании, но также провела по локальным кафе с многовековой историей, также мы заглянули во двор с морскими свинками:) Маршрут построен был исходя из наших предпочтений. За день мы узнали буквально тонну интересностей! Рекомендую!

  • Е
    Евгения
    25 сентября 2019
    История, легенды и мифы Старого Амстердама
    Потрясающая экскурсия! Наш экскурсовод - Ольга. Замечательный, интересный и очень позитивный экскурсовод. Показала нас Амстердам с совершенно другой стороны. Мы
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    узнали то, о чем никто не говорит, открыли для себя новый не банальный Амстердам. Очень советую эту экскурсию и команду организаторов! Очень отзывчивые, клиентоориентированные профессионалы своего дела. Большое спасибо!!!!

  • А
    Анна-Мария
    19 июля 2019
    Легенды и мифы города
    Спасибо Леониду за прогулку по городу! Получилось очень ненавязчиво, но при этом познавательно. Если буду еще в Амстердаме, обязательно обращусь! Отдельная признательность за то, что Леонид пошёл навстречу по времени- я была в городе проездом,.
  • A
    Anatolii
    2 июня 2019
    История, легенды и мифы Старого Амстердама
    Очень понравилась экскурсия! Настя - отличный гид и замечательный рассказчик;) Немножко устали но получили массу интересной и полезной информации. Советуем всем заранее связываться с командой гидов, они помогут Вам оптимально спланировать время в этом замечательном городе;)

Ответы на вопросы от путешественников по Амстердаму в категории «Мифы и легенды»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам
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  3. Альтернативный Амстердам
  4. Легенды и мифы города
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Площадь Дам
  3. Квартал красных фонарей
  4. Королевский дворец
  5. Набережная
  6. Эдам
  7. Рейксмузеум
  8. Музей Ван Гога
  9. Кёкенхоф
  10. Развод мостов
Сколько стоит экскурсия по Амстердаму в июне 2024
Сейчас в Амстердаме в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 4 экскурсии от 124 до 380 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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