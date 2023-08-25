Е Елена Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам Спасибо Елене за приятную и познавательную прогулку по двум прекрасным городишкам.

Е Елена Альтернативный Амстердам Было очень интересно и познавательно

Ю Юлия Альтернативный Амстердам Отличная прогулка по улицам Амстердама! Кириллу огромное спасибо за проведённое время. Очень понравилось, вернёмся за продолжением знакомства с нереальным городом и атмосферой.

И Инна Альтернативный Амстердам Погрузиться в особенности города и свободу в определенных направлениях гораздо комфортнее в паре с гидом. Кирилл показал вечерний Амстердам и рассказал много о повседневной жизни города в кварталах красных фонарей 👍🏻

K Kravchenko Экскурсия в сырный Эдам и рыбацкий Волендам Два удивительно красивых городка. Сказка. Хотелось ещё погулять… …

с сергей Легенды и мифы города Отличные рекомендации Раскатывать нужно чуть погромче

А Анастасия История, легенды и мифы Старого Амстердама читать дальше достопримечательности в их привычном понимании, но также провела по локальным кафе с многовековой историей, также мы заглянули во двор с морскими свинками:) Маршрут построен был исходя из наших предпочтений. За день мы узнали буквально тонну интересностей! Рекомендую! Экскурсию вела Анастасия, мы выбираем этого гида уже второй раз, потому что просто потрясающий уровень! Она показала нам не только

Е Евгения История, легенды и мифы Старого Амстердама читать дальше узнали то, о чем никто не говорит, открыли для себя новый не банальный Амстердам. Очень советую эту экскурсию и команду организаторов! Очень отзывчивые, клиентоориентированные профессионалы своего дела. Большое спасибо!!!! Потрясающая экскурсия! Наш экскурсовод - Ольга. Замечательный, интересный и очень позитивный экскурсовод. Показала нас Амстердам с совершенно другой стороны. Мы

А Анна-Мария Легенды и мифы города Спасибо Леониду за прогулку по городу! Получилось очень ненавязчиво, но при этом познавательно. Если буду еще в Амстердаме, обязательно обращусь! Отдельная признательность за то, что Леонид пошёл навстречу по времени- я была в городе проездом,.