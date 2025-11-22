читать дальше

Были и супервзлеты и сползания дрифтом, очень круто, сын в восторге. По таймингу вечера все нам объяснил четко, когда закат фоткать, когда ужин, во сколько собираемся у авто. Проблем не было. Кэмп с ужином отличный за свои деньги, цена- качество более чем соответствует. Шоу скромное, но огненный парень всех вытянул. С учетом цены, и трансфер, и покатушки, и шоу и еда, могу только сказать организаторам спасибо. Обязательно закажем снова в следующий отпуск!