Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле в Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
$75 за человека
Круиз
Современный Дубай: экскурсия и круиз
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной башни Бурдж Халифа до прогулки на традиционной лодке по Дубай Марине. Откройте секреты успеха мегаполиса
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и субботу в 12:30
Завтра в 12:30
13 дек в 12:30
$100 за человека
Групповая
Экскурсия по Абу-Даби и музеям
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
12 дек в 13:00
16 дек в 13:00
$85 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
12 дек в 13:00
14 дек в 09:30
$244 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
14 дек в 10:00
15 дек в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Узнайте Дубай за день: от старых рынков до небоскребов
За один день вы увидите Дубай во всей его красе: от исторических рынков до ультрасовременных небоскребов. Ощутите дух Востока и насладитесь роскошью мегаполиса
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:00
12 дек в 10:30
$385 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Дубая (из Абу-Даби): индивидуальная экскурсия
Ночной Дубай обретает особую магию. Прогуляйтесь по его сверкающим улицам, узнайте тайны строительства и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$380
$400 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Самое главное в роскошном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом Ближнего Востока. Увидите Лувр, финиковый рынок, этнографическую деревню и многое другое в сопровождении опытного гида
Начало: От места проживания гостей
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$360
$400 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAleksandra22 ноября 2025Получили огромное удовольствие и кучу положительных эмоций. Великолепная по насыщенности программа. Пейзажи пустыни не оставят равнодушными.
- RRomans19 ноября 2025Super!
- ММнацакан13 ноября 2025✨ Невероятное сафари по песчаным дюнам в Абу-Даби! ✨
Это было одно из самых ярких и захватывающих впечатлений нашего путешествия! Катания
- ММария5 ноября 2025Лучшая экскурсия в моей жизни!!!
Адреналина, эмоций, воспоминаний и восторга- невероятно. Спасибо организаторам и гидам!!
Всем советую!!!
- VVadim24 октября 2025Хорошая организация экскурсии (небольшая задержка водителя не считается). Всё чётко по плану. Пустыня на закате конечно отличное место для фото.
- ССветлана24 октября 2025Классная экскурсия,очень понравилось все: поездка на джипах по дюнам, водитель- ас, дух захватывает, представление впечатляющее, хороший ужин. От представления ничего
- ТТатьяна22 октября 2025это вауууууу тур!! рекомендейшен
- ИИлья13 октября 2025Отличная активность!
- ЕЕлена8 октября 2025Оценка 5+. У нас был супер-водитель, спокойный в беседе, с интересными рассказами о гоночных верблюдах, и невероятным драйвом по дюнам.
- IIrina26 сентября 2025Приехать в Абу-Даби и не попасть на сафари?? - Рекомендую -ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Собрались больше 20- джипов и понеслись- только песок во
- ИИрина15 сентября 2025Шикарная экскурсия. Четкая организация. Забрали из отеля вовремя, в машине было 6 туристов, разместились комфортно. Водитель вежливый. Само сафари было
- ЕЕвгения12 сентября 2025Супер поездка, понравилось все, особенно водитель, он сделал мне потрясающие фото 😁, лучше чем профессиональный фотограф. Захватывающее шоу было, все молодцы 🫶
- ДДарья1 сентября 2025Супер. Водитель англоговорящий, но вежливый. Машина 300 Крузак приехал к отелю. Катание и вечерняя программа супер. Мы не пожалели и приятно провели время.
Даже в пустыне все цивилизованно, при этом амосферно! Рекомендую!
- ЮЮлия31 июля 2025Это просто восхитительный тур получился! Я была в Абу Даби 1 день и записалась на эту экскурсию. Нас забрали из
- ЕЕлизавета31 июля 2025Экскурсовод англоговорящий - он же водитель машины забрал нас от отеля. Доехали до пустыни, сделали фото, отправились гонять по пескам.
- ЮЮлия21 июля 2025Джип-сафари в пустыне было у меня впервые, да и много чего в этот день у меня было впервые! Так, чтобы
- ННадежда19 июня 2025Водитель был внимательный и общительный! Программа насыщенная, если вы склоны к укачиваниям, то лучше подумать) был ужин, шоу программа, рисунки хной и катание на верблюдах!
- ССания3 июня 2025Очень хорошо организовано, интересно, комфортно, впечатлений было много!
- ЕЕлена20 мая 2025Спасибо всё понравилось, но мы просто дополнительно покупали катание на квадриках, катались на бордах и время быстро прошло. А вот
- ААндрей4 мая 2025Всё понравилось, несколько затянуто было шоу, и в составе группы только мы оказались русскоговорящими. Спасибо за организацию экскурсии!
Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Почувствовать себя местным»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в декабре 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 75 до 385 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 258 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 258 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль