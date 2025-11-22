Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Абу-Даби

Найдено 8 экскурсий в категории «Почувствовать себя местным» в Абу-Даби на русском языке, цены от $75, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Джиппинг
На машине
6 часов
26 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
Приключение в пустыне ждёт вас! Катание на джипах по дюнам, ужин в бедуинской деревне и захватывающее шоу под звёздами создадут незабываемые впечатления
Начало: В вашем отеле в Абу-Даби
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
$75 за человека
Современный Дубай: экскурсия из Абу-Даби и круиз с ужином по Дубай Марине
На автобусе
На лодке
8 часов
9 отзывов
Круиз
Современный Дубай: экскурсия и круиз
Погрузитесь в атмосферу Дубая: от величественной башни Бурдж Халифа до прогулки на традиционной лодке по Дубай Марине. Откройте секреты успеха мегаполиса
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и субботу в 12:30
Завтра в 12:30
13 дек в 12:30
$100 за человека
Групповая экскурсия по Абу-Даби и его музеям (билеты включены)
На автобусе
6 часов
13 отзывов
Групповая
Экскурсия по Абу-Даби и музеям
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом ОАЭ на групповой экскурсии. Узнайте о жизни шейхов и насладитесь роскошной архитектурой столицы
Начало: В вашем отеле
Расписание: во вторник и пятницу в 13:00
12 дек в 13:00
16 дек в 13:00
$85 за человека
Знакомство с волшебным Абу-Даби
На машине
5 часов
70 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с волшебным Абу-Даби: культура, история и роскошь
Погрузитесь в мир восточной культуры и роскоши, посетив самые знаковые места Абу-Даби в компании опытного гида
Начало: Отель, торговый центр, круизный терминал, аэропорт...
12 дек в 13:00
14 дек в 09:30
$244 за всё до 4 чел.
Все грани Абу-Даби
На машине
6 часов
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Абу-Даби: контрасты города и уникальные достопримечательности
Погрузитесь в мир контрастов Абу-Даби: от древних бедуинов до роскошных автомобилей. Вас ждут мечети, Феррари-парк и кофе с золотом
Начало: В отеле проживания туристов
14 дек в 10:00
15 дек в 10:00
$350 за всё до 4 чел.
Феноменальный Дубай из Абу-Даби
На машине
7 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Узнайте Дубай за день: от старых рынков до небоскребов
За один день вы увидите Дубай во всей его красе: от исторических рынков до ультрасовременных небоскребов. Ощутите дух Востока и насладитесь роскошью мегаполиса
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 10:00
12 дек в 10:30
$385 за всё до 6 чел.
Магия вечернего Дубая (из Абу-Даби)
На машине
8 часов
-
5%
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Магия вечернего Дубая (из Абу-Даби): индивидуальная экскурсия
Ночной Дубай обретает особую магию. Прогуляйтесь по его сверкающим улицам, узнайте тайны строительства и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$380$400 за всё до 4 чел.
Самое главное в роскошном Абу-Даби
На машине
8 часов
-
10%
50 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Самое главное в роскошном Абу-Даби: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с богатейшим эмиратом Ближнего Востока. Увидите Лувр, финиковый рынок, этнографическую деревню и многое другое в сопровождении опытного гида
Начало: От места проживания гостей
11 дек в 10:00
13 дек в 10:00
$360$400 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Aleksandra
    22 ноября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Получили огромное удовольствие и кучу положительных эмоций. Великолепная по насыщенности программа. Пейзажи пустыни не оставят равнодушными.
    Получили огромное удовольствие и кучу положительных эмоций. Великолепная по насыщенности программа. Пейзажи пустыни не оставят равнодушными.
  • R
    Romans
    19 ноября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Super!
  • М
    Мнацакан
    13 ноября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    ✨ Невероятное сафари по песчаным дюнам в Абу-Даби! ✨

    Это было одно из самых ярких и захватывающих впечатлений нашего путешествия! Катания
    читать дальше

    на джипах по бескрайним королевским дюнам — просто восторг! Адреналин, драйв и в то же время — неожиданное чувство свободы и единения с пандемией. Наш водитель был настоящим профессионалом, умело управлял машиной и при этом создавал весёлую атмосферу.

    После сафари нас ждал волшебный арабский вечер: ароматный ужин под звездами, традиционные танцы, музыка и восточное гостеприимство. Все было организовано на уровне конференции — вкусная еда, уютная атмосфера и настоящая магия Востока.

    От всей души рекомендую всем, кто хочет прочувствовать дух Арабских Эмиратов и увидеть пустыню во всей ее красоте! 🌅🐪

  • М
    Мария
    5 ноября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Лучшая экскурсия в моей жизни!!!
    Адреналина, эмоций, воспоминаний и восторга- невероятно. Спасибо организаторам и гидам!!
    Всем советую!!!
    Лучшая экскурсия в моей жизни!!!
  • V
    Vadim
    24 октября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Хорошая организация экскурсии (небольшая задержка водителя не считается). Всё чётко по плану. Пустыня на закате конечно отличное место для фото.
    читать дальше

    Неплохой ужин в лагере и просто сумасшедшее по красоте огненное шоу. Много разных зон активностей: тату хной, спуск с горы на доске, фото в национальных костюмах, на верблюде и с сокрлом. Не скучно и очень атмосферно.

  • С
    Светлана
    24 октября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Классная экскурсия,очень понравилось все: поездка на джипах по дюнам, водитель- ас, дух захватывает, представление впечатляющее, хороший ужин. От представления ничего
    читать дальше

    особенного не ожидали, но оказалось это не так. Понравились все три номера, красиво, качественно, никакой халтуры, необычно и профессионально. Атмосфера пустыни -приятное дополнение к общему впечатлению.

  • Т
    Татьяна
    22 октября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    это вауууууу тур!! рекомендейшен
    это вауууууу тур!! рекомендейшен
  • И
    Илья
    13 октября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Отличная активность!
  • Е
    Елена
    8 октября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Оценка 5+. У нас был супер-водитель, спокойный в беседе, с интересными рассказами о гоночных верблюдах, и невероятным драйвом по дюнам.
    читать дальше

    Были и супервзлеты и сползания дрифтом, очень круто, сын в восторге. По таймингу вечера все нам объяснил четко, когда закат фоткать, когда ужин, во сколько собираемся у авто. Проблем не было. Кэмп с ужином отличный за свои деньги, цена- качество более чем соответствует. Шоу скромное, но огненный парень всех вытянул. С учетом цены, и трансфер, и покатушки, и шоу и еда, могу только сказать организаторам спасибо. Обязательно закажем снова в следующий отпуск!

    Оценка 5+. У нас был супер-водитель, спокойный в беседе, с интересными рассказами о гоночных верблюдах, и
  • I
    Irina
    26 сентября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Приехать в Абу-Даби и не попасть на сафари?? - Рекомендую -ОБЯЗАТЕЛЬНО!! Собрались больше 20- джипов и понеслись- только песок во
    читать дальше

    все стороны!! Дух захватывает, адреналин зашкаливает! Водитель - ас!! Легко, непринужденно и главное - уверенно управляет. Впечатлила и развлекательная программа! С арабским огоньком!! (Причем можно было и участвовать) вкусный и разнообразный был и ужин! К нашим услугам были и верблюды и квадроциклы и возможность съехать на доске!! Спасибо!! Приобрели новые знакомства! Получили массу удовольствия!! Хорошо провели весь день.


    P S к сожалению не было гида,хотелось бы получить и некоторую информацию.

  • И
    Ирина
    15 сентября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Шикарная экскурсия. Четкая организация. Забрали из отеля вовремя, в машине было 6 туристов, разместились комфортно. Водитель вежливый. Само сафари было
    читать дальше

    потрясающим. Пол часа пролетели как одно мгновение. Останавливались в нескольких местах для фото, которые на закате получаются очень красивые.
    После завершения сафари, кто хотел, начинают кататься на доске, баггах или квадроциклах за отдельную плату, а остальные бесплатно на просмотрах. После чего вполне достойный ужин и неплохая шоу-программа. В завершение вечера выключили весь свет и пару минут сидели просто под луной и звездами. Потрясающие ощущения после шумного мегаполиса.
    Получили от этих событий массу эмоций, смело рекомендую ее всем.

    Шикарная экскурсия. Четкая организация. Забрали из отеля вовремя, в машине было 6 туристов, разместились комфортно. Водитель
  • Е
    Евгения
    12 сентября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Супер поездка, понравилось все, особенно водитель, он сделал мне потрясающие фото 😁, лучше чем профессиональный фотограф. Захватывающее шоу было, все молодцы 🫶
  • Д
    Дарья
    1 сентября 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Супер. Водитель англоговорящий, но вежливый. Машина 300 Крузак приехал к отелю. Катание и вечерняя программа супер. Мы не пожалели и приятно провели время.
    Даже в пустыне все цивилизованно, при этом амосферно! Рекомендую!
  • Ю
    Юлия
    31 июля 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Это просто восхитительный тур получился! Я была в Абу Даби 1 день и записалась на эту экскурсию. Нас забрали из
    читать дальше

    отеля, отвезли в пустыню, катали по барханам (перед экскурсией сильно не наедайтесь - может укачать), очень впечатлило под каким углом машины могут съезжать - но это безопасно, очень опытные водители
    В самой деревне, где было выступление, было очень уютно - вечером вкусно накормили, всегда была вода
    Назад отвезли также в отель, все очень комфортно

    Я попросила водителя сфотать меня - водитель просто фотограф от Бога, сделал очень крутые снимки

    Это просто восхитительный тур получился! Я была в Абу Даби 1 день и записалась на эту
  • Е
    Елизавета
    31 июля 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Экскурсовод англоговорящий - он же водитель машины забрал нас от отеля. Доехали до пустыни, сделали фото, отправились гонять по пескам.
    читать дальше

    Затем приехали в деревню, можно бесплатно сделать круг на верблюдах, сфотографироваться в арабской одежде, взять спрайт/колу, фалафель. Было фаер шоу и танцы.

    Экскурсовод англоговорящий - он же водитель машины забрал нас от отеля. Доехали до пустыни, сделали фото
  • Ю
    Юлия
    21 июля 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Джип-сафари в пустыне было у меня впервые, да и много чего в этот день у меня было впервые! Так, чтобы
    читать дальше

    все было в сплошных плюсах- пожалуй тоже впервые)
    Тот случай, когда реальность намного круче, красивее, насыщеннее, вкуснее ожидания! Умнички организаторы! Спасибо ☺️
    Мы прям вот насладились этим невероятным днем и вечером в пустыне! Эмоций куча, прошло много времени после этого дня, но воспоминания до сих пор с мурашками…

    Джип-сафари в пустыне было у меня впервые, да и много чего в этот день у меня
  • Н
    Надежда
    19 июня 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Водитель был внимательный и общительный! Программа насыщенная, если вы склоны к укачиваниям, то лучше подумать) был ужин, шоу программа, рисунки хной и катание на верблюдах!
    Водитель был внимательный и общительный! Программа насыщенная, если вы склоны к укачиваниям, то лучше подумать) был
  • С
    Сания
    3 июня 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Очень хорошо организовано, интересно, комфортно, впечатлений было много!
  • Е
    Елена
    20 мая 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Спасибо всё понравилось, но мы просто дополнительно покупали катание на квадриках, катались на бордах и время быстро прошло. А вот
    читать дальше

    нашим попутчикам, не очень. Нас привезли в деревню и они просто тупо больше часа сидели. И ещё такой момент, что то очень сократилось время катание на джипах по дюнам. Было заявлено 45 минут. В итоге мы засекли 25 минут … ну вот тут надо подтянуть) за этим кайфом люди и едут. Вечернее шоу супер 👍 было очень приятно посмотреть, артисты просто умнички!

  • А
    Андрей
    4 мая 2025
    Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
    Всё понравилось, несколько затянуто было шоу, и в составе группы только мы оказались русскоговорящими. Спасибо за организацию экскурсии!

Ответы на вопросы от путешественников по Абу-Даби в категории «Почувствовать себя местным»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абу-Даби
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Сафари на джипах в Абу-Даби: песчаные дюны и арабский вечер
  2. Современный Дубай: экскурсия из Абу-Даби и круиз с ужином по Дубай Марине
  3. Групповая экскурсия по Абу-Даби и его музеям (билеты включены)
  4. Знакомство с волшебным Абу-Даби
  5. Все грани Абу-Даби
Какие места ещё посмотреть в Абу-Даби
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Мечеть шейха Зайда
  2. Эмирейтс Палас
  3. Лувр
  4. Самое главное
  5. Отель Emirates Palace
  6. Президентский дворец Абу-Даби
  7. Башни Этихад
  8. Набережная
  9. Парк Феррари
  10. Бурдж-Халифа
Сколько стоит экскурсия по Абу-Даби в декабре 2025
Сейчас в Абу-Даби в категории "Почувствовать себя местным" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 75 до 385 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 258 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Экскурсии на русском языке в Абу-Даби (ОАЭ 🇦🇪) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2025 год по теме «Почувствовать себя местным», 258 ⭐ отзывов, цены от $75. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов ОАЭ. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль