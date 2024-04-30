В этом увлекательном путешествии мы перенесемся в локации различных фильмов, исследуя потрясающие места, которые сочетают в себе удивительную историю и современное великолепие.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: «В жизни, как в кино» • Необычный фотостоп, на тематической автостопе Last Exit по тематике фильма Безумный Макс.
- Большой белый мечеть Шейха Зейда — Sheikh Zayed grand mosque. Удивительный мечеть сделанный полностью из белого итальянского мрамора, с 12 тонной люстрой покрытием золота 999 пробы золото, с самым большим ковром в мире.
- Самый дорогой в мире Президентский отель Эмирейт Палас с золотыми потолками, где снимался фильм Секс в большом городе.
- Дворец президента — Qasr al-Vatan действующая резиденция президента.
- Музей Louvre Abu Dhabi чудо человеческой инженерии с настоящими экспонатами из Лувра во Франции (можно остановиться только на фотостоп если не захотите зайти внутрь).
- Heritage village — деревня бедуинов, музей на открытом воздухе просвещенный к образу жизни местных жителей до нахождения нефти на территории ОАЭ. Можете прочувствовать какой контраст на фоне современного города.
- Финиковый рынок (по желанию).
- Абу Даби гольф клуб здесь вы можете увидеть касул, газелей, перепел и другие животные в непосредственной близости и без решеток.
- Фотосессия на фоне знаменитых башен Etihad towers где снимался фильм Форсаж.
- Ferrari world единственный в мире тематический парк аттракционов по тематике феррари где сможете прокатиться на самой быстрой американской горки в мире (фотостоп по желанию). Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Каждый день с 10:00 до 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Sheikh Zayed Grand Mosque (белый мечет Шейха Зейда)
- Louvre Abu Dhabi
- Heritage village (деревня наследие)
- Финиковый рынок (по желанию)
- Отель Emirates Palace
- Ferrari world (по желанию)
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Питьевая вода
- Wifi
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречу где вам будет удобно
Завершение: Оставляю у отеля или где вам будет удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00 до 18:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
S
Списались, встретились, познакомились с Садриддином… …. Чистый, комфортабельный автомобиль, что имело немаловажное значение, так как были представители трёх поколений и планировались дальние поездки. Садр… оказался пунктуальным, организованным, аккуратным, воспитанным гидом-
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А
Добрый день. Мой отзыв об экскурсии в Абу-Даби с гидом Абдукаримовым Садриддином. В назначенное время он забрал нас из отеля. По дороге Садриддин дал нам много интересной информации о стране
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С
Хочу поделиться об проведенном Садриддином экскурсию. Я не первый раз в Абу Даби ездил в этот раз со мной была моя семья. Прошлый раз ездили с отелем в групповое. Оказывается
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Н
Мы первый раз в эмиратах, нам очень понравилось Абу Даби. Все было хорошо организовано. Детям тоже было интересно. Нам так понравилось что взяли еще обзорную экскурсию по Дубаю и тоже очень понравилось. Хорошо поставленная речь. Интересно рассказывает. Спасибо
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Е
Экскурсия была насыщенная. Все основные достопримечательности осмотрели. Садриддин прекрасно знает историю страны и города.
Перемещаясь по городу, было интересно слушать про здания и сооружения, про людей и обычаи.
Перемещаясь по городу, было интересно слушать про здания и сооружения, про людей и обычаи.
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О
Экскурсия очень понравилась. Ездили большой семьёй с детьми. Посетили ключевые достопримечательности Абу-Даби. Было очень интересно и информативно.
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