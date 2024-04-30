читать дальше уменьшить и ее столице. В ходе экскурсии мы познакомились с рядом потрясающих достопримечательностей, в числе которых красивая и роскошная мечеть, отель Эмирейтс Палас, парк "Феррари", Башни ЭТИХАТ и т. д. Увидеть их и побывать внутри уже здорово, а интересный рассказ о них только усилил наше восхищение от экскурсии.

Добрый день. Мой отзыв об экскурсии в Абу-Даби с гидом Абдукаримовым Садриддином. В назначенное время он забрал нас из отеля. По дороге Садриддин дал нам много интересной информации о стране