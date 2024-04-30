Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби

Великолепие арабской архитектуры: экскурсия по Большой Белой мечети Шейха Зейда
В этом увлекательном путешествии мы перенесемся в локации различных фильмов, исследуя потрясающие места, которые сочетают в себе удивительную историю и современное великолепие.
4.1
11 отзывов
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби
Обзорная экскурсия по городу Абу-Даби

Описание экскурсии

Что вас ожидает: «В жизни, как в кино» • Необычный фотостоп, на тематической автостопе Last Exit по тематике фильма Безумный Макс.
  • Большой белый мечеть Шейха Зейда — Sheikh Zayed grand mosque. Удивительный мечеть сделанный полностью из белого итальянского мрамора, с 12 тонной люстрой покрытием золота 999 пробы золото, с самым большим ковром в мире.
  • Самый дорогой в мире Президентский отель Эмирейт Палас с золотыми потолками, где снимался фильм Секс в большом городе.
  • Дворец президента — Qasr al-Vatan действующая резиденция президента.
  • Музей Louvre Abu Dhabi чудо человеческой инженерии с настоящими экспонатами из Лувра во Франции (можно остановиться только на фотостоп если не захотите зайти внутрь).
  • Heritage village — деревня бедуинов, музей на открытом воздухе просвещенный к образу жизни местных жителей до нахождения нефти на территории ОАЭ. Можете прочувствовать какой контраст на фоне современного города.
  • Финиковый рынок (по желанию).
  • Абу Даби гольф клуб здесь вы можете увидеть касул, газелей, перепел и другие животные в непосредственной близости и без решеток.
  • Фотосессия на фоне знаменитых башен Etihad towers где снимался фильм Форсаж.
  • Ferrari world единственный в мире тематический парк аттракционов по тематике феррари где сможете прокатиться на самой быстрой американской горки в мире (фотостоп по желанию). Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Каждый день с 10:00 до 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Sheikh Zayed Grand Mosque (белый мечет Шейха Зейда)
  • Louvre Abu Dhabi
  • Heritage village (деревня наследие)
  • Финиковый рынок (по желанию)
  • Отель Emirates Palace
  • Ferrari world (по желанию)
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Питьевая вода
  • Wifi
Что не входит в цену
  • Входные билеты
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встречу где вам будет удобно
Завершение: Оставляю у отеля или где вам будет удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 10:00 до 18:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Списались, встретились, познакомились с Садриддином… …. Чистый, комфортабельный автомобиль, что имело немаловажное значение, так как были представители трёх поколений и планировались дальние поездки. Садр… оказался пунктуальным, организованным, аккуратным, воспитанным гидом-
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полиглотом. Благодаря высокому профессионализму, эрудированности, его увлечённости любимым делом, наше путешествие превратилось в современную сказку. Садриддин приятный в общении, харизматичный человек. Помог рационально и креативно составить план поездок, осторожно, не навязчиво внося коррективы в наши предложения, организовать новые, захватывающие путешествия. Речь хорошо поставлена, изобилует интересными фактами, притчами, выдержками из произведений классиков …. В результате провели удачный, интереснейший отпуск с грамотным, любящим свое дело, добрым, надёжным человеком. С большим удовольствием будем рекомендовать Садриддина нашим многочисленным друзьям- любителям путешествий, родне, хорошим знакомым.

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А
Добрый день. Мой отзыв об экскурсии в Абу-Даби с гидом Абдукаримовым Садриддином. В назначенное время он забрал нас из отеля. По дороге Садриддин дал нам много интересной информации о стране
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и ее столице. В ходе экскурсии мы познакомились с рядом потрясающих достопримечательностей, в числе которых красивая и роскошная мечеть, отель Эмирейтс Палас, парк "Феррари", Башни ЭТИХАТ и т. д. Увидеть их и побывать внутри уже здорово, а интересный рассказ о них только усилил наше восхищение от экскурсии.

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С
Хочу поделиться об проведенном Садриддином экскурсию. Я не первый раз в Абу Даби ездил в этот раз со мной была моя семья. Прошлый раз ездили с отелем в групповое. Оказывается
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настолько сильно отличается полученные впечатление от экскурсии в зависимости от гида. Садриддин очень хорошо знает историю страны и города, очень интересно рассказывать, хорошая чувство юмора. Я и моя семья в восторге- особенно дети. Обязательно рекомендую

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Н
Мы первый раз в эмиратах, нам очень понравилось Абу Даби. Все было хорошо организовано. Детям тоже было интересно. Нам так понравилось что взяли еще обзорную экскурсию по Дубаю и тоже очень понравилось. Хорошо поставленная речь. Интересно рассказывает. Спасибо
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Е
Экскурсия была насыщенная. Все основные достопримечательности осмотрели. Садриддин прекрасно знает историю страны и города.
Перемещаясь по городу, было интересно слушать про здания и сооружения, про людей и обычаи.
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О
Экскурсия очень понравилась. Ездили большой семьёй с детьми. Посетили ключевые достопримечательности Абу-Даби. Было очень интересно и информативно.
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